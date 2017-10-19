Хет-трик Ригони принес «Зениту» победу над «Русенборгом» в матче Лиги Европы

Хет-триком отметился аргентинец Эмилиано Ригони (1, 68, 75-я минуты), в составе гостей отличился Андре Хелланд (88). Первый гол Ригони стал вторым по скорости, забитым игроком петербургской команды в еврокубках. Рекорд принадлежит словацкому защитнику Томашу Губочану, который в матче группового этапа Лиги Европы сезона-2010/11 с греческим АЕКом (4:2) отличился на 42-й секунде игры. Ригони вышел на первое место в списке бомбардиров текущего розыгрыша турнира (5 голов в 3 матчах).
До этого матча «Зенит» и «Русенборг» встречались два раза, обе встречи прошли на стадии 1/16 финала Кубка УЕФА сезона-2005/06. В обеих играх победу праздновала российская команда — 2:0 и 2:1.
В другом матче группы L испанский «Реал Сосьедад» разгромил македонский «Вардар» — 6:0. В турнирной таблице «Зенит» лидирует, набрав девять очков из девяти возможных, второе место занимает «Реал Сосьедад» (6), третье — «Русенборг» (3), четвертое — «Вардар» (0).
В следующем туре пройдут матчи «Русенборг» — «Зенит» и «Реал Сосьедад» — «Вардар». Обе встречи состоятся 2 ноября.