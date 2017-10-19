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22:13 (мск), источник: ТАСС

Хет-трик Ригони принес «Зениту» победу над «Русенборгом» в матче Лиги Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над норвежским «Русенборгом» со счетом 3:1 в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Источник: ИТАР-ТАСС

Хет-триком отметился аргентинец Эмилиано Ригони (1, 68, 75-я минуты), в составе гостей отличился Андре Хелланд (88). Первый гол Ригони стал вторым по скорости, забитым игроком петербургской команды в еврокубках. Рекорд принадлежит словацкому защитнику Томашу Губочану, который в матче группового этапа Лиги Европы сезона-2010/11 с греческим АЕКом (4:2) отличился на 42-й секунде игры. Ригони вышел на первое место в списке бомбардиров текущего розыгрыша турнира (5 голов в 3 матчах).

До этого матча «Зенит» и «Русенборг» встречались два раза, обе встречи прошли на стадии 1/16 финала Кубка УЕФА сезона-2005/06. В обеих играх победу праздновала российская команда — 2:0 и 2:1.

В другом матче группы L испанский «Реал Сосьедад» разгромил македонский «Вардар» — 6:0. В турнирной таблице «Зенит» лидирует, набрав девять очков из девяти возможных, второе место занимает «Реал Сосьедад» (6), третье — «Русенборг» (3), четвертое — «Вардар» (0).

В следующем туре пройдут матчи «Русенборг» — «Зенит» и «Реал Сосьедад» — «Вардар». Обе встречи состоятся 2 ноября.

Зенит 3:1
Первый тайм: 1:0
Русенборг
19.10.2017, 20:00 Зрители: 46211 Групповой турнир: Группа L Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Коре Ингебригтсен
Голы
1′ Эмилиано Ариэль Ригони (Д. Кришито, А. Кокорин) 10
68′ Эмилиано Ариэль Ригони (Л. Паредес) 10
75′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
23 Поль Андре Хелланд (Я. Расмуссен) 88′
Составы
Андрей Лунев 99
Бранислав Иванович 60
Доменико Кришито (к) 4
Миха Мевля 23
Эмануэль Маммана 30
Далер Кузяев 14
Эмилиано Ариэль Ригони 10
Матиас Краневиттер 8
39′ 83′ Леандро Паредес 5
Кристиан Нобоа 16
86′ Александр Кокорин 9
Дмитрий Полоз 7
62′ Себастьян Дриусси 11
Александр Ерохин 21
1 Андре Хансен
5 Якоб Расмуссен
4 Торе Региниуссен
14 Юхан Бьердаль
7 Майк Йенсен (к)
24 Андерс Конрадсен
9 Никлас Бендтнер
3 Биргер Мелинг
2 Вегар Эгген Хеденстад 82′ 14′
20 Алекс Герсбах
15 Андерс Трондсен 80′ 35′
25 Мариус Лундемо
28 Самуэль Адегбенро 80′
23 Поль Андре Хелланд
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
17 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 5
8 Угловые 5
7 Фолы 8
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Боковой судья Мик Пикель (Германия)
Боковой судья Ян Зайдель (Германия)
За воротами Беньямин Бранд (Германия)
За воротами Харм Осмерс (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Реал Сосьедад
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