«Арсенал» в большинстве обыграл «Црвену Звезду» в матче Лиги Европы
ТАСС, 19 октября. Английский футбольный клуб «Арсенал» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» со счетом 1:0 в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
ТАСС, 19 октября. Английский футбольный клуб «Арсенал» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» со счетом 1:0 в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Мяч на 85-й минуте забил Оливье Жиру. На 80-й минуте с поля был удален защитник хозяев Милан Родич.
В другом матче группы H белорусский БАТЭ дома оказался сильнее немецкого «Кельна» — 1:0. В турнирной таблице «Арсенал» лидирует, набрав девять очков из девяти возможных, далее идут «Црвена Звезда», БАТЭ (по 4), «Кельн» (0). В следующем туре 2 ноября пройдут матчи «Арсенал» — «Црвена Звезда» и «Кельн» — БАТЭ.
Результаты других матчей:
«Хапоэль» (Баэр-Шева, Израиль) — «Стяуа» (Румыния) — 1:2;.
«Лугано» (Швейцария) — «Виктория» (Чехия) — 3:2;.
«Коньяспор» (Турция) — «Зальцбург» (Австрия) — 0:2;.
«Марсель» (Франция) — «Витория Гимарайнш» (Португалия) — 2:1;.
«Заря» (Украина) — «Герта» (Германия) — 2:1;.
«Эстерсунд» (Швеция) — «Атлетик» (Испания) — 2:2;.
«Зюльте-Варегем» (Бельгия) — «Витесс» (Нидерланды) — 1:1;.
«Ницца» (Франция) — «Лацио» (Италия) — 1:3.
|Црвена Звезда
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0:1
Первый тайм: 0:0
|Арсенал
|Владан Милоевич
|Арсен Венгер
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|6
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Бенуа Бастьен (Франция)