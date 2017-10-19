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22:23 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» в большинстве обыграл «Црвену Звезду» в матче Лиги Европы

ТАСС, 19 октября. Английский футбольный клуб «Арсенал» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» со счетом 1:0 в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Источник: AFP 2017

Мяч на 85-й минуте забил Оливье Жиру. На 80-й минуте с поля был удален защитник хозяев Милан Родич.

В другом матче группы H белорусский БАТЭ дома оказался сильнее немецкого «Кельна» — 1:0. В турнирной таблице «Арсенал» лидирует, набрав девять очков из девяти возможных, далее идут «Црвена Звезда», БАТЭ (по 4), «Кельн» (0). В следующем туре 2 ноября пройдут матчи «Арсенал» — «Црвена Звезда» и «Кельн» — БАТЭ.

Результаты других матчей:

«Хапоэль» (Баэр-Шева, Израиль) — «Стяуа» (Румыния) — 1:2;.

«Лугано» (Швейцария) — «Виктория» (Чехия) — 3:2;.

«Коньяспор» (Турция) — «Зальцбург» (Австрия) — 0:2;.

«Марсель» (Франция) — «Витория Гимарайнш» (Португалия) — 2:1;.

«Заря» (Украина) — «Герта» (Германия) — 2:1;.

«Эстерсунд» (Швеция) — «Атлетик» (Испания) — 2:2;.

«Зюльте-Варегем» (Бельгия) — «Витесс» (Нидерланды) — 1:1;.

«Ницца» (Франция) — «Лацио» (Италия) — 1:3.

Црвена Звезда 0:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал
19.10.2017, 20:00 Групповой турнир: Группа H Rajko Mitic Stadium
Главные тренеры
Владан Милоевич Арсен Венгер
Голы
12 Оливье Жиру 85′
Составы
86′ Милан Борян 82
32′ 81′ Милан Родич 23
Филип Стойкович 30
63′ Дамьен Ле Таллек 4
Ненад Крстичич 7
Гелор Канга 8
Митчелл Дональд (к) 20
Неманья Радоньич 49
66′ Вуядин Савич 90
90′ Срджан Бабич 15
60′ 80′ Ричмонд Боаки 14
Александр Пешич 45
83′ Славолюб Срнич 55
Марко Гобелич 77
33 Петр Чех (к)
2 Матье Дебюши
16 Роб Холдинг
10 Джек Уилшир
30 Эйнсли Мэйтланд-Найлс
35 Мохамед Эль-Ненни
12 Оливье Жиру
14 Тео Уолкотт
61 Рейс Нелсон 90+2′
34 Франсис Кокелен 90′ 65′
65 Бен Шиф
69 Джозеф Уиллок 89′
58 Маркус Макгейн
Статистика
6 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 5
5 Угловые 6
11 Фолы 13
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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