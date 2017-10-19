Борисовский БАТЭ победил «Кельн» в домашнем матче футбольной Лиги Европы

Только победа в этом матче оставляла командам реальные шансы продолжить борьбу за выход в плей-офф. Оба соперника были настроены по-боевому, много атаковали, но судьбу поединка решил единственный гол хозяев — через 10 минут после начала второго тайма Алексей Риос оказался самым расторопным в штрафной площади гостей и забил победный гол.