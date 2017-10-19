Борисовский БАТЭ победил «Кельн» в домашнем матче футбольной Лиги Европы

Только победа в этом матче оставляла командам реальные шансы продолжить борьбу за выход в плей-офф. Оба соперника были настроены по-боевому, много атаковали, но судьбу поединка решил единственный гол хозяев — через 10 минут после начала второго тайма Алексей Риос оказался самым расторопным в штрафной площади гостей и забил победный гол.
В другом поединке третьего тура группы Н сербская «Црвена Звезда» принимала в Белграде английский «Арсенал» из Лондона и уступила с тем же минимальным результатом 0:1.
Турнирное положение после первого круга:
«Арсенал» — 9 очков (разница мячей — 8−3), «Црвена Звезда» — 4 (2−2), БАТЭ — 4 (4−5), «Кельн» — 0 (1−5).
В следующем туре 2 ноября футболисты БАТЭ сыграют в гостях у «Кельна», в Лондоне «Арсенал» примет «Црвену Звезду».