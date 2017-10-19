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22:24 (мск), источник: БЕЛТА

Борисовский БАТЭ победил «Кельн» в домашнем матче футбольной Лиги Европы

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили немецкий «Кельн» со счетом 1:0 в домашнем матче Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Только победа в этом матче оставляла командам реальные шансы продолжить борьбу за выход в плей-офф. Оба соперника были настроены по-боевому, много атаковали, но судьбу поединка решил единственный гол хозяев — через 10 минут после начала второго тайма Алексей Риос оказался самым расторопным в штрафной площади гостей и забил победный гол.

В другом поединке третьего тура группы Н сербская «Црвена Звезда» принимала в Белграде английский «Арсенал» из Лондона и уступила с тем же минимальным результатом 0:1.

Турнирное положение после первого круга:
«Арсенал» — 9 очков (разница мячей — 8−3), «Црвена Звезда» — 4 (2−2), БАТЭ — 4 (4−5), «Кельн» — 0 (1−5).

В следующем туре 2 ноября футболисты БАТЭ сыграют в гостях у «Кельна», в Лондоне «Арсенал» примет «Црвену Звезду».

БАТЭ 1:0
Первый тайм: 0:0
Кельн
19.10.2017, 20:00 Групповой турнир: Группа H Борисов-Арена
Главные тренеры
Александр Ермакович Петер Штегер
Голы
55′ Алексей Риос 17
Составы
Денис Щербицкий 48
Виталий Гайдучик 3
Неманья Милунович 19
Денис Поляков 33
Максим Володько 42
Алексей Риос 17
Станислав Драгун 21
Игорь Стасевич (к) 22
74′ Александр Володько 8
Дмитрий Бага 55
68′ Мирко Иванич 10
Михаил Гордейчук 62
85′ Николай Сигневич 13
Виталий Родионов 20
1 Тимо Хорн
3 Доминик Хайнц
5 Доминик Маро (к)
16 Павел Ольковски
6 Марко Хегер
20 Салих Озджан
34 Константин Рауш
11 Симон Цоллер
13 Юя Осако
8 Милош Йоич 70′
21 Леонардо Биттенкурт
17 Кристиан Клеменс 61′
19 Серу Гирасси 89′
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 17
3 Удары в створ 8
2 Угловые 5
9 Фолы 9
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хюсейин Гечек (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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