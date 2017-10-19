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21:34 (мск), источник: Советский спорт

Гамбит «Бешикташа» и каталонский «ПСЖ»

«Советский спорт» обратил внимание на детали заключительных матчей первого круга группового этапа Лиги чемпионов.

Группа E: НЕУДЕРЖИМЫЙ «ЛИВЕРПУЛЬ»

Юрген Клопп, похоже, не на шутку разозлился на своих подопечных после двух невнятных ничейных результатов на старте еврокубковой кампании. Красные мерсисайдцы зарядились от наэлектризованного наставника и отыгрались на бедняге — словенском «Мариборе». Семь безответных мячей в одном матче — абсолютный рекорд для «Ливерпуля» в рамках европейских клубных турниров. В Мариборе, кстати, англичанам прежде не везло никогда.

Группа G: ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ

Кто бы мог подумать, что именно турецкий «Бешикташ» станет безоговорочным лидером квартета G после трех матчей. Подопечные Шенола Гюнеша прошлись катком по всем оппонентам. Последними пострадали монегаски, а ранее даже «выскочки» — «РБ Лейпциг» уехали из Стамбула ни с чем. Секрет «орлов», по словам Гюнеша, — в командном духе. Одной ногой «Бешикташ» уже в плей-офф: из трех выездных матчей два уже сыграны, а в гостях с турками тягаться безумно тяжело при громогласной поддержке трибун.

Группа B: ФРАНЦУЗСКАЯ «БАРСЕЛОНА»

Еще один стопроцентный лидер своей группы «ПСЖ» до боли напоминает непобедимую «Барселону» прошлых лет. Тут вам и тройка бывших «гранатовых» разных поколений во всех линиях — Тиагу Мотта, Дани Алвес и Неймар. Кавани забивает в семи матчах подряд, «малыш» Мбаппе с восемью голами — новый рекордсмен турнира среди игроков до 18 лет. Сам же главный тренер Унаи Эмери «собаку съел» на еврокубках, поэтому неудивительно, что именно «ПСЖ» возглавляет группу. Парижан можно справедливо считать одним из главных претендентов на победу в Лиге Чемпионов этого года.

Группа C: ЧУЖИМИ РУКАМИ

На матч английского «Челси» против итальянской «Ромы» в стартовых составах обеих команд на поле вышли лишь один англичанин и один итальянец. Причем оба в составе лондонцев. Игра была похожа на противостояние двух маленьких сборных мира. Действующий чемпион Англии просто не может себе позволить играть от обороны на родном стадионе! За это команда Конте и поплатилась ничьей, ведя 2:0. Впрочем, ситуация в группе С больше напоминает забег двух лошадей. «Атлетико» Мадрид уже не хочет, а бойкий «Карабах» еще не может.

Группа H: КЕЙН ИЛИ РОНАЛДУ?

В квартете Н противостояние лидеров сводится к тому, кто будет лучше и результативнее — Харри Кейн или Криштиану Роналду. «Тоттенхэм» и «Реал» имеют абсолютно равные показатели во всем, а звезды клубов забили по пять мячей. Наверняка все решит второе очное противостояние. Разница лишь в том, что «Тоттенхэму» дважды играть дома, причем один матч как раз против «Реала».

Группа F: ШАХТЕРСКАЯ ДОЛЯ

Выступление донецкого «Шахтера» уже можно назвать успешным. От рук украинцев пострадали и «Наполи» в первом туре, и «Фейеноорд» в третьем. Соперничать с «Манчестер Сити» практически невозможно, потому остается вести борьбу только за второе место с «Наполи». Но радоваться «Шахтеру» еще очень рано. Уж слишком часто команда из Украины финишировала третьей в своей группе. Вот такая доля «шахтерская».

Группа D: ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

«Ювентус» привык к тому, что в чемпионате Италии — «дело в шляпе» и можно сконцентрироваться на Лиге Чемпионов. В этом году туринцы столкнулись с серьезной конкуренцией и уже сами вынуждены бороться за место под солнцем наравне с остальными. Результат на лицо: вЛиге Чемпионов команда Аллегри с трудом обыграла «конкурирующую фирму» — «Спортинг». «Ювентус» так разнервничался, что заколотил сперва в свои ворота, а потом дважды в чужие. Оставшиеся матчи — настоящая проверка для туринцев в их погоне за двумя зайцами.

Группа А: ПОДВЕЛА МОЛОДОСТЬ

«Манчестер Юнайтед», вопреки прогнозам, не разнес в пух и прах неуверенную в себе «Бенфику» на ее легендарном «Да Луш». Рашфорд забил единственный мяч в пользу англичан не без помощи самого молодого в истории Лиги чемпионов вратаря — 18-летнего Миле Свилара. Гол получился курьезным: Рашфорд, увидев вышедшего из ворот самоуверенного мальчишку, пытался его перебросить. Свилар зафиксировал мяч почти в верхней точке, но, пятясь, зашел с ним в ворота..

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