Разгром «Маккаби» увеличил рекордную серию «Астаны» в еврокубках

Игра в столице Казахстана завершилась со счетом 4:0, а ее обзор можно посмотреть здесь. В первом тайме дубль оформил Патрик Твумаси, а после перерыва еще два гола забил Жуниор Кабананга.

Этот результат помог «Астане» увеличить беспроигрышную домашнюю серию в еврокубках до 17 матчей. В последний раз в международных турнирах на своем поле столичная команда проигрывала 3 июля 2014 года, когда в раунде плей-офф Лиги Европы уступила испанскому «Вильярреалу» (0:3).

В Лиге Европы «Астана» не проигрывает дома уже в течение cеми матчей. В этом сезоне до «Маккаби» была ничья с чешской «Славией» (1:1). В прошлом году случились победы над белорусским БАТЭ (2:0) и кипрским АПОЭЛом (2:1), а также ничьи с греческим «Олимпиакосом» (1:1) и швейцарским «Янг Бойзом» (1:1). В Лиге чемпионов «Астана» не проигрывает дома 11 матчей подряд, среди которых есть три матча группового раунда.

Куда хуже «Астана» играет в гостях. У клуба по-прежнему нет выездных побед в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.