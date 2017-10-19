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21:15 (мск), источник: Vesti.kz

Разгром «Маккаби» увеличил рекордную серию «Астаны» в еврокубках

Футболисты «Астаны» разгромили израильский «Маккаби» из Тель-Авива в матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра в столице Казахстана завершилась со счетом 4:0, а ее обзор можно посмотреть здесь. В первом тайме дубль оформил Патрик Твумаси, а после перерыва еще два гола забил Жуниор Кабананга.

Этот результат помог «Астане» увеличить беспроигрышную домашнюю серию в еврокубках до 17 матчей. В последний раз в международных турнирах на своем поле столичная команда проигрывала 3 июля 2014 года, когда в раунде плей-офф Лиги Европы уступила испанскому «Вильярреалу» (0:3).

В Лиге Европы «Астана» не проигрывает дома уже в течение cеми матчей. В этом сезоне до «Маккаби» была ничья с чешской «Славией» (1:1). В прошлом году случились победы над белорусским БАТЭ (2:0) и кипрским АПОЭЛом (2:1), а также ничьи с греческим «Олимпиакосом» (1:1) и швейцарским «Янг Бойзом» (1:1). В Лиге чемпионов «Астана» не проигрывает дома 11 матчей подряд, среди которых есть три матча группового раунда.

Куда хуже «Астана» играет в гостях. У клуба по-прежнему нет выездных побед в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Добавим, что «Астана» проводит свои домашние матчи на 30-тысячном стадионе «Астана Арена», на котором уложен искусственный газон последнего поколения.

Астана 4:0
Первый тайм: 2:0
Маккаби Тель-Авив
19.10.2017, 18:00 Групповой турнир: Группа A Astana Arena
Главные тренеры
Станимир Стойлов Йорди Кройф
Голы
33′ Патрик Твумаси 23
42′ Патрик Твумаси (Д. Шомко) 23
47′ Жуниор Кабананга (А. Бейсебеков) 30
52′ Жуниор Кабананга (Д. Шомко) 30
Составы
Ненад Ерич (к) 1
61′ Игорь Шитов 14
Марин Аничич 5
Юрий Логвиненко 27
Дмитрий Шомко 77
Иван Маевский 18
Патрик Твумаси 23
Жуниор Кабананга 30
85′ Абзал Бейсебеков 15
Асхат Тагыберген 17
13′ 68′ Серикжан Мужиков 7
Срджан Граховац 8
74′ Роман Муртазаев 45
Марин Томасов 14
95 Предраг Райкович
3 Юваль Шпунгин
5 Жан-Сильвен Бабен
26 Таль I Бен-Хаим
27 Офир Давидзада
13 Ширан Йеини (к)
28 Кристиан Баттоккио
11 Ник Блэкмен 41′
31 Тино-Свен Сушич 45′
22 Авраам Рикан
42 Дор Перец 45′ 33′
16 Элиран Атар
24 Видар Ерн Кьяртанссон 75′
18 Эйтан Тиби
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 1
3 Угловые 2
17 Фолы 10
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Бойко (Украина)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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