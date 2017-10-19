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20:45 (мск), источник: Sports.kz

Станимир Стоилов: Сейчас самое важное — выиграть чемпионат Казахстана

Главный тренер «Астаны» Станимир Стоилов рассказал о том, что помогло чемпиону Казахстана добиться уверенной победы в игре Лиги Европы с израильским «Маккаби».

— Поздравляю всех болельщиков и всю нашу команду с отличной победой. Я рад, что мы добились первой победы в группе Лиги Европы. «Маккаби» — сильная команда. После первых 20-ти минут поединка «Астана» нашла свою игру и заслуженно выиграла.

 — Стоит ли ждать такой же игры в матче в Израиле?
— Честно скажу, что не могу заглядывать так далеко. Есть важный матч в чемпионате страны с «Ордабасы». Там мы, вполне возможно, сыграем резервным составом. Команда в очень трудном графике. Сейчас самое важное — выиграть чемпионат Казахстана. В Израиле будет большое давление со стороны «Маккаби». Они захотят взять реванш на своем поле.

 — Можно ли сказать, что «Астана» провела свой лучший матч за время выступлений в еврокубках? Как оцениваете шансы «Астаны» на выход из группы после этой победы?
— Это была хорошая игра. Мы всегда играем хорошо дома. Конечно, история оценит эту победу. Сложно говорить о шансах. Если у нас будут шансы, то решающи с точки зрения выхода из группы станет матч со «Славией» в Праге.

 — Чего стоит ждать от предстоящей игры чемпионата с «Ордабасы»?
— В Шымкент мы поедем вторым составом. У нас нет других вариантов. Команда не выдержит такого ритма. Не стоит рисковать. Будем давать шансы футболистам, которые не получают достаточно игровой практики, еще не набрали оптимальную форму.

 — Вы говорили, что есть проблемы с готовностью Серикжана Мужикова и Марина Аничича. Что скажете об их игре?
— Мужиков показал отличный футбол. Мы заменили его из-за желтой карточки, плюс решили поберечь его силы. Граховац еще набирает форму. Марин Аничин — молодец, несмотря на то, что он сыграл свой первый матч спустя 20 дней, отлично выложился.

 — Доказала ли «Астана» в этом матче, что команду уже можно считать фаворитом в противостоянии с такими соперниками, как «Маккаби»?
— «Маккаби» играл на своем уровне. Наша команда хорошо прессинговала, не давая сопернику раскрывать свой потенциал. Сегодня мы сыграли на максимуме.

 — Скажется ли на результате игры в Шымкенте тот факт, что игроки «Ордабасы» уже несколько месяцев не получают зарплату?
— Какие бы проблемы ни были у клуба, «Ордабасы» будет играть на сто процентов. Им будет немного легче, потому что мы сыграем не оптимальным составом.

Астана 4:0
Первый тайм: 2:0
Маккаби Тель-Авив
19.10.2017, 18:00 Групповой турнир: Группа A Astana Arena
Главные тренеры
Станимир Стойлов Йорди Кройф
Голы
33′ Патрик Твумаси 23
42′ Патрик Твумаси (Д. Шомко) 23
47′ Жуниор Кабананга (А. Бейсебеков) 30
52′ Жуниор Кабананга (Д. Шомко) 30
Составы
Ненад Ерич (к) 1
61′ Игорь Шитов 14
Марин Аничич 5
Юрий Логвиненко 27
Дмитрий Шомко 77
Иван Маевский 18
Патрик Твумаси 23
Жуниор Кабананга 30
85′ Абзал Бейсебеков 15
Асхат Тагыберген 17
13′ 68′ Серикжан Мужиков 7
Срджан Граховац 8
74′ Роман Муртазаев 45
Марин Томасов 14
95 Предраг Райкович
3 Юваль Шпунгин
5 Жан-Сильвен Бабен
26 Таль I Бен-Хаим
27 Офир Давидзада
13 Ширан Йеини (к)
28 Кристиан Баттоккио
11 Ник Блэкмен 41′
31 Тино-Свен Сушич 45′
22 Авраам Рикан
42 Дор Перец 45′ 33′
16 Элиран Атар
24 Видар Ерн Кьяртанссон 75′
18 Эйтан Тиби
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 1
3 Угловые 2
17 Фолы 10
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Бойко (Украина)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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