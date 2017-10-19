Станимир Стоилов: Сейчас самое важное — выиграть чемпионат Казахстана

— Поздравляю всех болельщиков и всю нашу команду с отличной победой. Я рад, что мы добились первой победы в группе Лиги Европы. «Маккаби» — сильная команда. После первых 20-ти минут поединка «Астана» нашла свою игру и заслуженно выиграла.



— Стоит ли ждать такой же игры в матче в Израиле?

— Честно скажу, что не могу заглядывать так далеко. Есть важный матч в чемпионате страны с «Ордабасы». Там мы, вполне возможно, сыграем резервным составом. Команда в очень трудном графике. Сейчас самое важное — выиграть чемпионат Казахстана. В Израиле будет большое давление со стороны «Маккаби». Они захотят взять реванш на своем поле.



— Можно ли сказать, что «Астана» провела свой лучший матч за время выступлений в еврокубках? Как оцениваете шансы «Астаны» на выход из группы после этой победы?

— Это была хорошая игра. Мы всегда играем хорошо дома. Конечно, история оценит эту победу. Сложно говорить о шансах. Если у нас будут шансы, то решающи с точки зрения выхода из группы станет матч со «Славией» в Праге.



— Чего стоит ждать от предстоящей игры чемпионата с «Ордабасы»?

— В Шымкент мы поедем вторым составом. У нас нет других вариантов. Команда не выдержит такого ритма. Не стоит рисковать. Будем давать шансы футболистам, которые не получают достаточно игровой практики, еще не набрали оптимальную форму.



— Вы говорили, что есть проблемы с готовностью Серикжана Мужикова и Марина Аничича. Что скажете об их игре?

— Мужиков показал отличный футбол. Мы заменили его из-за желтой карточки, плюс решили поберечь его силы. Граховац еще набирает форму. Марин Аничин — молодец, несмотря на то, что он сыграл свой первый матч спустя 20 дней, отлично выложился.



— Доказала ли «Астана» в этом матче, что команду уже можно считать фаворитом в противостоянии с такими соперниками, как «Маккаби»?

— «Маккаби» играл на своем уровне. Наша команда хорошо прессинговала, не давая сопернику раскрывать свой потенциал. Сегодня мы сыграли на максимуме.



— Скажется ли на результате игры в Шымкенте тот факт, что игроки «Ордабасы» уже несколько месяцев не получают зарплату?

— Какие бы проблемы ни были у клуба, «Ордабасы» будет играть на сто процентов. Им будет немного легче, потому что мы сыграем не оптимальным составом.