Тренер «Маккаби»: После второго гола «Астаны» мне хотелось закончить матч, но об отставке не думаю

Игра в столице Казахстана завершилась со счетом 4:0. Дубли в составе победителей оформили Патрик Твумаси и Жуниор Кабананга.

— Поздравляю «Астану» с замечательной игрой. Думаю, что пенальти сыграл существенную роль — это сказалось на игре. Для нас был важный матч, но когда стало 2:0, 3:0 и 4:0 — мы подумали закончить игру и готовиться к следующей, которую проведем в понедельник. Эта была одна из самых неудачных игр за пять-шесть лет. Мы ждем ответного матча и хотим показать всю свою силу в Тель-Авиве, — сказал Кройфф.

— Почему Ваша команда ходила пешком после второго гола? И не думаете ли об отставке после такого матча?

— Нет, об отставке не думаю — я только начал свою работу. После двух пропущенных голов мы уже думали об изменениях, которые поправят игру. После четвертого гола мы хотели остановить игру — в понедельник у нас следующий серьезный матч.

— Вчера говорили, что боитесь Твумаси и Кабанангу, но они сделали по дублю…

— Да, Твумаси сделал игру сегодня. Он и Кабананги сыграли очень сильно.

— Каких изменений ждать во второй игре с «Астаной»?

— Мы можем сыграть лучше. На своём поле всегда играется лучше. Сложно сказать, какие делать изменения после четырёх голов, но дома мы будем сильнее.

— Так с «Астаной» играют аутсайдеры чемпионата… Как можно объяснить такие ошибки?

— Мы постараемся исправить ошибки, чтобы их не повторить. Это ошибки отдельных игроков — мы это разберем.