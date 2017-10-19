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20:30 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Маккаби»: После второго гола «Астаны» мне хотелось закончить матч, но об отставке не думаю

Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Йорди Кройфф назвал причины неудачной игры команды в матче Лиги Европы с «Астаной», передает корреспондент Vesti.kz.

Игра в столице Казахстана завершилась со счетом 4:0. Дубли в составе победителей оформили Патрик Твумаси и Жуниор Кабананга.

— Поздравляю «Астану» с замечательной игрой. Думаю, что пенальти сыграл существенную роль — это сказалось на игре. Для нас был важный матч, но когда стало 2:0, 3:0 и 4:0 — мы подумали закончить игру и готовиться к следующей, которую проведем в понедельник. Эта была одна из самых неудачных игр за пять-шесть лет. Мы ждем ответного матча и хотим показать всю свою силу в Тель-Авиве, — сказал Кройфф.

— Почему Ваша команда ходила пешком после второго гола? И не думаете ли об отставке после такого матча?
— Нет, об отставке не думаю — я только начал свою работу. После двух пропущенных голов мы уже думали об изменениях, которые поправят игру. После четвертого гола мы хотели остановить игру — в понедельник у нас следующий серьезный матч.

—  Вчера говорили, что боитесь Твумаси и Кабанангу, но они сделали по дублю…
— Да, Твумаси сделал игру сегодня. Он и Кабананги сыграли очень сильно.

— Каких изменений ждать во второй игре с «Астаной»?
— Мы можем сыграть лучше. На своём поле всегда играется лучше. Сложно сказать, какие делать изменения после четырёх голов, но дома мы будем сильнее.

— Так с «Астаной» играют аутсайдеры чемпионата… Как можно объяснить такие ошибки?
— Мы постараемся исправить ошибки, чтобы их не повторить. Это ошибки отдельных игроков — мы это разберем.

Отметим, что у «Астаны» теперь четыре очка, а у «Маккаби» остался один балл. В четвертом туре команды 3 ноября встретятся в Израиле.

Астана 4:0
Первый тайм: 2:0
Маккаби Тель-Авив
19.10.2017, 18:00 Групповой турнир: Группа A Astana Arena
Главные тренеры
Станимир Стойлов Йорди Кройф
Голы
33′ Патрик Твумаси 23
42′ Патрик Твумаси (Д. Шомко) 23
47′ Жуниор Кабананга (А. Бейсебеков) 30
52′ Жуниор Кабананга (Д. Шомко) 30
Составы
Ненад Ерич (к) 1
61′ Игорь Шитов 14
Марин Аничич 5
Юрий Логвиненко 27
Дмитрий Шомко 77
Иван Маевский 18
Патрик Твумаси 23
Жуниор Кабананга 30
85′ Абзал Бейсебеков 15
Асхат Тагыберген 17
13′ 68′ Серикжан Мужиков 7
Срджан Граховац 8
74′ Роман Муртазаев 45
Марин Томасов 14
95 Предраг Райкович
3 Юваль Шпунгин
5 Жан-Сильвен Бабен
26 Таль I Бен-Хаим
27 Офир Давидзада
13 Ширан Йеини (к)
28 Кристиан Баттоккио
11 Ник Блэкмен 41′
31 Тино-Свен Сушич 45′
22 Авраам Рикан
42 Дор Перец 45′ 33′
16 Элиран Атар
24 Видар Ерн Кьяртанссон 75′
18 Эйтан Тиби
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 1
3 Угловые 2
17 Фолы 10
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Бойко (Украина)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Маккаби Тель-Авив
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