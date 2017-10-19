Тренер «Маккаби»: После второго гола «Астаны» мне хотелось закончить матч, но об отставке не думаю
Главный тренер «Маккаби» из
Главный тренер «Маккаби» из
Игра в столице Казахстана завершилась со счетом 4:0. Дубли в составе победителей оформили Патрик Твумаси и Жуниор Кабананга.
— Поздравляю «Астану» с замечательной игрой. Думаю, что пенальти сыграл существенную роль — это сказалось на игре. Для нас был важный матч, но когда стало 2:0, 3:0 и 4:0 — мы подумали закончить игру и готовиться к следующей, которую проведем в понедельник. Эта была одна из самых неудачных игр за
— Почему Ваша команда ходила пешком после второго гола? И не думаете ли об отставке после такого матча?
— Нет, об отставке не думаю — я только начал свою работу. После двух пропущенных голов мы уже думали об изменениях, которые поправят игру. После четвертого гола мы хотели остановить игру — в понедельник у нас следующий серьезный матч.
— Вчера говорили, что боитесь Твумаси и Кабанангу, но они сделали по дублю…
— Да, Твумаси сделал игру сегодня. Он и Кабананги сыграли очень сильно.
— Каких изменений ждать во второй игре с «Астаной»?
— Мы можем сыграть лучше. На своём поле всегда играется лучше. Сложно сказать, какие делать изменения после четырёх голов, но дома мы будем сильнее.
— Так с «Астаной» играют аутсайдеры чемпионата… Как можно объяснить такие ошибки?
— Мы постараемся исправить ошибки, чтобы их не повторить. Это ошибки отдельных игроков — мы это разберем.
Отметим, что у «Астаны» теперь четыре очка, а у «Маккаби» остался один балл. В четвертом туре команды 3 ноября встретятся в Израиле.
|Астана
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4:0
Первый тайм: 2:0
|Маккаби Тель-Авив
|Станимир Стойлов
|Йорди Кройф
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|5
|7
|Удары в створ
|1
|3
|Угловые
|2
|17
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Бойко (Украина)