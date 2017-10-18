Евгений Ловчев: На игру ЦСКА было стыдно и противно смотреть

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Хочу начать со «Спартака». Команда растеряла много очков на старте сезона, но смотреть на игру «Спартака» было интересно. Потому что команда играла в футбол, играла для зрителя. А что такое футбол? Это спектакль, это зрелище! От ЦСКА в последние годы я вижу только одно — вымучивание результата, при отсутствии игры. Я всегда говорил, что надо доверять молодым. Но им можно доверять, когда на поле есть дядьки-наставники. Но я не могу сейчас назвать Игнашевича и Березуцких дядьками-наставниками. Я не вижу радости на их лицах, не вижу удовольствия от того, что они играют в футбол. Такое впечатление, что они не играют, а делают какую-то тяжелую работу.

Да у армейцев проблемы с составом, нет нормальной атаки и все это следствие недостатка финансирования. И когда нет на поле Дзагоева или Головина, то у команды возникают серьезные проблемы.

Фоторепортаж «Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов В матче 3-го тура группы E Лиги чемпионов «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» в Москве со счётом 5:1 разгромил «Севилью».

Я часто говорю, что надо готовить свои резервы, не стоит всю ставку делать на иностранцев. ЦСКА когда-то приглашал в свою школу голландцев. Но толку от этого не было — они не воспитали ни одного футболиста для основного состава. Кто-то назовет Головина или Жамалетдинова. Но первый не воспитанник армейцев, а второй пока еще никто. Был еще Базелюк, но где он сейчас? Когда были деньги, покупали иностранцев. Но сейчас времена изменились.

Если говорить о вчерашнем матче, то на игру ЦСКА было просто стыдно и противно смотреть. Команда играла безвольно и это на своем поле. А ведь на стадион пришло много народу. А потом они жалуются, что болельщиков мало. А мало потому, что вы так играете.