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20:32 (мск), источник: Советский спорт

Евгений Ловчев: На игру ЦСКА было стыдно и противно смотреть

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев — о матче Лиги чемпионов ЦСКА — «Базель» — 0:2.

27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

Хочу начать со «Спартака». Команда растеряла много очков на старте сезона, но смотреть на игру «Спартака» было интересно. Потому что команда играла в футбол, играла для зрителя. А что такое футбол? Это спектакль, это зрелище! От ЦСКА в последние годы я вижу только одно — вымучивание результата, при отсутствии игры. Я всегда говорил, что надо доверять молодым. Но им можно доверять, когда на поле есть дядьки-наставники. Но я не могу сейчас назвать Игнашевича и Березуцких дядьками-наставниками. Я не вижу радости на их лицах, не вижу удовольствия от того, что они играют в футбол. Такое впечатление, что они не играют, а делают какую-то тяжелую работу.

Да у армейцев проблемы с составом, нет нормальной атаки и все это следствие недостатка финансирования. И когда нет на поле Дзагоева или Головина, то у команды возникают серьезные проблемы.

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Я часто говорю, что надо готовить свои резервы, не стоит всю ставку делать на иностранцев. ЦСКА когда-то приглашал в свою школу голландцев. Но толку от этого не было — они не воспитали ни одного футболиста для основного состава. Кто-то назовет Головина или Жамалетдинова. Но первый не воспитанник армейцев, а второй пока еще никто. Был еще Базелюк, но где он сейчас? Когда были деньги, покупали иностранцев. Но сейчас времена изменились.

Если говорить о вчерашнем матче, то на игру ЦСКА было просто стыдно и противно смотреть. Команда играла безвольно и это на своем поле. А ведь на стадион пришло много народу. А потом они жалуются, что болельщиков мало. А мало потому, что вы так играете.

Помните, когда при Долматове команда выиграла порядка 15 матчей подряд и едва не стала чемпионом. Ребята получали радость от своей игры и болельщики радовались за них. За ЦСКА радовались и переживали даже болельщики других команд. А сегодня болеть за эту команду совершенно не хочется, игроки превратились в ремесленников. Они сами не получают удовольствие от своей игры, и не дарят радость болельщикам. У такого ЦСКА будущего нет.

ЦСКА 0:2
Первый тайм: 0:1
Базель
18.10.2017, 21:45 Зрители: 27996 Групповой турнир: Группа A Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Рафаэль Вики
Голы
34 Таулант Джака 29′
19 Димитри Оберлен (Т. Джака) 90′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Александр Головин 17
Виктор Винисиус Витинью 11
Понтус Вернблум 3
46′ Сергей Игнашевич 4
73′ Бибрас Натхо 66
70′ Георгий Миланов 8
Константин Кучаев 89
77′ Тимур Жамалетдинов 75
Федор Чалов 63
1 Томаш Вацлик
17 Марек Сухи (к)
23 Эдер Альварес Баланта
36 Мануэль Аканджи
5 Михаэль Ланг
28 Рауль Петретта
7 Лука Дзуффи
34 Таулант Джака
11 Ренато Штеффен 87′
33 Кевин Буа
24 Мохамед Эльюнусси 90′
15 Александр Франссон
22 Альбиан Айети 61′
19 Димитри Оберлен
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
11 Удары (всего) 11
0 Удары в створ 6
1 Угловые 3
12 Фолы 20
2 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Боковой судья Сандер ван Рукел (Нидерланды)
Боковой судья Эрвин Зейнстра (Нидерланды)
За воротами Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
За воротами Деннис Хиглер (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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