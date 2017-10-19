«Астана» — «Маккаби»: какие есть вопросы?

Эта встреча была одна из важнейших на групповом этапе для казахстанского клуба, ведь в случае, если чемпион Казахстана терял очки, было трудно надеяться на то, что он пройдет дальше.



В стартовом составе чемпиона Казахстана на поле вышел залечивший травму защитник Марин Аничич, место в воротах занял Ненад Эрич, место Марина Томасова слева в нападении занял Роман Муртазаев. Команды не пошли вперед с первых минут, действовали очень осторожно. На 16-й минуте хозяевам дали пробить штрафной прямо напротив ворот, но Патрик Твумаси ударил прямо в руки Предрагу Райковичу. Навес Дмитрия Шомко «ударом скорпиона» пытался замкнуть Жуниор Кабананга, однако получилось неудачно. Позже Шомко уже сам с линии штрафной в падении пробил в руки Райковичу. Далее штрафной в исполнении Шомко, мяч попал в руку Дору Перецу и был назначен пенальти, который реализовал Твумаси — 1:0. Ближе к завершению первой половины Шомко сделал очередной навес, а Твумаси сходу вколотил мяч в сетку — 2:0. На перерыв казахстанцы ушли в хорошем настроении.



В перерыве Йорди Кройфф сделал две замены, однако уже после свистка Кабананга выбежал к штрафной и пробил низом в дальний угол ворот от Райковича — 3:0. Прошло совсем немного, и конголезец уже в пределах владений Райковича расстрелял ворота — 4:0. Хозяева поля останавливаться не хотели, шли все время вперед. Муртазаев в сутолоке возле ворот сумел выстрелить низом в угол, Райкович оказался на месте и проявил нужную реакцию. Гости стали потихоньку тревожить Эрича, только тот справлялся без особых усилий. Крупный счет позволил астанчанам играть боле сдержанно, результат был уже известен, на поле вышли Срджан Граховац и Марин Томасов. Последние минуты коллективы откровенно доигрывали, эту встречу, которая для Казахстана останется в истории.



2 ноября «Астана» сыграет с «Маккаби» в Тель-Авиве.