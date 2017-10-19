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20:06 (мск), источник: Sports.kz

«Астана» — «Маккаби»: какие есть вопросы?

«Астана» в матче группового этапа Лиги Европы дома разгромила израильский «Маккаби» из Тель-Авива — 4:0.

Эта встреча была одна из важнейших на групповом этапе для казахстанского клуба, ведь в случае, если чемпион Казахстана терял очки, было трудно надеяться на то, что он пройдет дальше.

В стартовом составе чемпиона Казахстана на поле вышел залечивший травму защитник Марин Аничич, место в воротах занял Ненад Эрич, место Марина Томасова слева в нападении занял Роман Муртазаев. Команды не пошли вперед с первых минут, действовали очень осторожно. На 16-й минуте хозяевам дали пробить штрафной прямо напротив ворот, но Патрик Твумаси ударил прямо в руки Предрагу Райковичу. Навес Дмитрия Шомко «ударом скорпиона» пытался замкнуть Жуниор Кабананга, однако получилось неудачно. Позже Шомко уже сам с линии штрафной в падении пробил в руки Райковичу. Далее штрафной в исполнении Шомко, мяч попал в руку Дору Перецу и был назначен пенальти, который реализовал Твумаси — 1:0. Ближе к завершению первой половины Шомко сделал очередной навес, а Твумаси сходу вколотил мяч в сетку — 2:0. На перерыв казахстанцы ушли в хорошем настроении.

В перерыве Йорди Кройфф сделал две замены, однако уже после свистка Кабананга выбежал к штрафной и пробил низом в дальний угол ворот от Райковича — 3:0. Прошло совсем немного, и конголезец уже в пределах владений Райковича расстрелял ворота — 4:0. Хозяева поля останавливаться не хотели, шли все время вперед. Муртазаев в сутолоке возле ворот сумел выстрелить низом в угол, Райкович оказался на месте и проявил нужную реакцию. Гости стали потихоньку тревожить Эрича, только тот справлялся без особых усилий. Крупный счет позволил астанчанам играть боле сдержанно, результат был уже известен, на поле вышли Срджан Граховац и Марин Томасов. Последние минуты коллективы откровенно доигрывали, эту встречу, которая для Казахстана останется в истории.

2 ноября «Астана» сыграет с «Маккаби» в Тель-Авиве.

Астана 4:0
Первый тайм: 2:0
Маккаби Тель-Авив
19.10.2017, 18:00 Групповой турнир: Группа A Astana Arena
Главные тренеры
Станимир Стойлов Йорди Кройф
Голы
33′ Патрик Твумаси 23
42′ Патрик Твумаси 23
47′ Жуниор Кабананга 30
52′ Жуниор Кабананга 30
Составы
Ненад Ерич (к) 1
61′ Игорь Шитов 14
Марин Аничич 5
Юрий Логвиненко 27
Дмитрий Шомко 77
Иван Маевский 18
Патрик Твумаси 23
Жуниор Кабананга 30
85′ Абзал Бейсебеков 15
Асхат Тагыберген 17
13′ 69′ Серикжан Мужиков 7
Срджан Граховац 8
74′ Роман Муртазаев 45
Марин Томасов 14
95 Предраг Райкович
3 Юваль Шпунгин
5 Жан-Сильвен Бабен
26 Таль I Бен-Хаим
27 Офир Давидзада
13 Ширан Йеини (к)
28 Кристиан Баттоккио
11 Ник Блэкмен 41′
31 Тино-Свен Сушич 46′
22 Авраам Рикан
42 Дор Перец 46′ 33′
16 Элиран Атар
24 Видар Ерн Кьяртанссон 75′
18 Эйтан Тиби
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 1
3 Угловые 2
17 Фолы 10
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Бойко (Украина)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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