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19:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч Лиги Европы с «Русенборгом»

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом».

«Зенит»: Лунёв, Мевля, Кришито, Маммана, Иванович, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Кокорин, Ригони, Дриусси.

Запасные: Лодыгин, Полоз, Нобоа, Жирков, Смольников, Ерохин, Дзюба.

Начало — в 20:00 мск.

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