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Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч Лиги Европы с «Русенборгом»
Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом».
Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом».
«Зенит»: Лунёв, Мевля, Кришито, Маммана, Иванович, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Кокорин, Ригони, Дриусси.
Запасные: Лодыгин, Полоз, Нобоа, Жирков, Смольников, Ерохин, Дзюба.
Начало — в 20:00 мск.