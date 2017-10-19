Промес — в команде недели Лиги чемпионов

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Хакамада ответила на намерение Собчак идти в президенты
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Песков оценил шансы Ксении Собчак в политике
На острове Пхукет утонул второй за неделю российский турист
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Астана0
Маккаби Тель-Авив0
Футбол. Еврокубки
20:00
Лугано
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Кельн
Футбол. Еврокубки
20:00
Црвена Звезда
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:00
Коньяспор
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
20:00
Марсель
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
20:00
Эстерсунд
Атлетик
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Лг
Герта
Футбол. Еврокубки
20:00
Ницца
Лацио
Футбол. Еврокубки
20:00
Зюлте-Варегем
Витесс
Футбол. Еврокубки
20:00
Зенит
Русенборг
Футбол. Еврокубки
20:00
Вардар
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
22:05
Вильярреал
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:05
Скендербеу
Партизан
Футбол. Еврокубки
22:05
Динамо К
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:05
Брага
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
22:05
Хоффенхайм
Истанбул ББ
Футбол. Еврокубки
22:05
Милан
АЕК
Футбол. Еврокубки
22:05
Аустрия В
Риека
Футбол. Еврокубки
22:05
Эвертон
Лион
Футбол. Еврокубки
22:05
Аталанта
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:05
Шериф
Локомотив М
Футбол. Еврокубки
22:05
Злин
Копенгаген
Все события
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ
Нападающий «Спартака» вошел в команду недели Лиги чемпионов
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Путин предложил россиянам платить за медицину
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
23ЧМ-2018: Кто точно приедет в Россию
10«Интер» победил «Милан» в дерби
18:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Промес — в команде недели Лиги чемпионов

Нападающий «Спартака» Квинси Промес вошел в команду недели Лиги чемпионов.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Форвард в матче 3-го тура группового турнира против «Севильи» (5:1) забил два гола и отдал две результативные передачи. Ранее он вошел в число претендентов на титул лучшего игрока недели. Стоит отметить, что в команду недели также оказалсь четыре футболиста «Ливерпуля», который одержал рекордную для турнира выездную победу — 7:0 с «Марибором».

Полностью команда недели выглядит следующим образом: Ареола («ПСЖ») — Коларов («Рома»), Хуммельс («Бавария»), Александр-Арнольд («Ливерпуль») — Азар («Челси»), Джака («Базель»), Бернард («Шахтер»), Коутинью («Ливерпуль»), Промес («СПАРТАК») — Салах («Ливерпуль»), Фирмину («Ливерпуль»).

Во время загрузки произошла ошибка.
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зачем футболисты "Севильи" после матча пришли в раздевалку "Спартака"
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ
Овечкин сломал дверь ФБР: обзор дня в НХЛ
Гран-при США: матч-пойнт Хэмилтона, возвращение Квята
Месси съел таблетку из носка в матче Лиги чемпионов (видео)
Медведев вышел в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля»
Луческу: Судьи обнимались с тренерским штабом украинской сборной
Новости
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь