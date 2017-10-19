Промес — в команде недели Лиги чемпионов

Форвард в матче 3-го тура группового турнира против «Севильи» (5:1) забил два гола и отдал две результативные передачи. Ранее он вошел в число претендентов на титул лучшего игрока недели. Стоит отметить, что в команду недели также оказалсь четыре футболиста «Ливерпуля», который одержал рекордную для турнира выездную победу — 7:0 с «Марибором».