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Промес — в команде недели Лиги чемпионов
Нападающий «Спартака» Квинси Промес вошел в команду недели Лиги чемпионов.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес вошел в команду недели Лиги чемпионов.
Форвард в матче 3-го тура группового турнира против «Севильи» (5:1) забил два гола и отдал две результативные передачи. Ранее он вошел в число претендентов на титул лучшего игрока недели. Стоит отметить, что в команду недели также оказалсь четыре футболиста «Ливерпуля», который одержал рекордную для турнира выездную победу — 7:0 с «Марибором».
Полностью команда недели выглядит следующим образом: Ареола («ПСЖ») — Коларов («Рома»), Хуммельс («Бавария»),