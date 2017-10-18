Цирк с конями

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Сыграл ЦСКА, а стыдно болельщикам.
Сыграл ЦСКА, а стыдно болельщикам.
После идеальной победы «Спартака» российские фанаты ждали от ЦСКА продолжения банкета, но «Базель» оказался слишком силен.
Не только сама игра армейцев, но и предматчевый перфоманс болельщиков ЦСКА заметно уступил вчерашнему спартаковскому.
ЦСКА выглядел настолько неубедительно, что мог проиграть намного крупнее, чем 0:2. Просто этот парень, Димитри Оберлин, не реализовывал вот такие моменты.
Болельщики критиковали армейцев жестко, но справедливо.
Оборона ЦСКА временами и правда не блистала согласованностью.
И, конечно, сравнивали выступление армейцев со вчерашней феерией «Спартака».
Игорь Акинфеев очень старался, сыграл надежно, но защитники, как это часто случается с ЦСКА, ему не помогли. Антирекорд Лиги чемпионов по пропущенным мячам обновлен.
Голкипер армейцев пропустил в 42-м матче Лиги чемпионов кряду.
Прошедший матч — не для семейного просмотра.
А это вполне качественный троллинг «Матч ТВ». Канал нередко критикуют за контент.
Ну и резюмировать все увиденное в этот печальный для ЦСКА вечер может известная поговорка.
|Виктор Гончаренко
|Рафаэль Вики
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|5
|11
|Удары (всего)
|11
|0
|Удары в створ
|6
|1
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|20
|2
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Бьорн Кайперс (Нидерланды)
|Боковой судья
|Сандер ван Рукел (Нидерланды)
|Боковой судья
|Эрвин Зейнстра (Нидерланды)
|Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
|Деннис Хиглер (Нидерланды)