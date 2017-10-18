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12:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Цирк с конями

Сыграл ЦСКА, а стыдно болельщикам.

26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

После идеальной победы «Спартака» российские фанаты ждали от ЦСКА продолжения банкета, но «Базель» оказался слишком силен. Вице-чемпионы России не просто проиграли далеко не самому статусному сопернику, но и не нанесли ни одного удара в створ ворот. Как болельщики отреагировали на это — в материале «Ленты.ру».

Не только сама игра армейцев, но и предматчевый перфоманс болельщиков ЦСКА заметно уступил вчерашнему спартаковскому.

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ЦСКА выглядел настолько неубедительно, что мог проиграть намного крупнее, чем 0:2. Просто этот парень, Димитри Оберлин, не реализовывал вот такие моменты.

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Болельщики критиковали армейцев жестко, но справедливо.

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Оборона ЦСКА временами и правда не блистала согласованностью.

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И, конечно, сравнивали выступление армейцев со вчерашней феерией «Спартака».

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Кто-то увидел связь между невразумительной игрой ЦСКА и новостью о выдвижении нового кандидата в президенты России.

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Игорь Акинфеев очень старался, сыграл надежно, но защитники, как это часто случается с ЦСКА, ему не помогли. Антирекорд Лиги чемпионов по пропущенным мячам обновлен.

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Голкипер армейцев пропустил в 42-м матче Лиги чемпионов кряду.

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Прошедший матч — не для семейного просмотра.

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А это вполне качественный троллинг «Матч ТВ». Канал нередко критикуют за контент.

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Ну и резюмировать все увиденное в этот печальный для ЦСКА вечер может известная поговорка.

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ЦСКА 0:2
Первый тайм: 0:1
Базель
18.10.2017, 21:45 Зрители: 27996 Групповой турнир: Группа A Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Рафаэль Вики
Голы
34 Таулант Джака 29′
19 Димитри Оберлен (Т. Джака) 90′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Александр Головин 17
Виктор Винисиус Витинью 11
Понтус Вернблум 3
46′ Сергей Игнашевич 4
73′ Бибрас Натхо 66
70′ Георгий Миланов 8
Константин Кучаев 89
77′ Тимур Жамалетдинов 75
Федор Чалов 63
1 Томаш Вацлик
17 Марек Сухи (к)
23 Эдер Альварес Баланта
36 Мануэль Аканджи
5 Михаэль Ланг
28 Рауль Петретта
7 Лука Дзуффи
34 Таулант Джака
11 Ренато Штеффен 87′
33 Кевин Буа
24 Мохамед Эльюнусси 90′
15 Александр Франссон
22 Альбиан Айети 61′
19 Димитри Оберлен
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
11 Удары (всего) 11
0 Удары в створ 6
1 Угловые 3
12 Фолы 20
2 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Боковой судья Сандер ван Рукел (Нидерланды)
Боковой судья Эрвин Зейнстра (Нидерланды)
  Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
  Деннис Хиглер (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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