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14:07 (мск), источник: Р-Спорт

Промес претендует на звание игрока недели в Лиге чемпионов

МОСКВА, 19 окт — Р-Спорт. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Куинси Промес претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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9
фотографий

Во вторник «Спартак» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 5:1 обыграл испанскую «Севилью», Промес сделал дубль и отметился двумя голевыми передачами.

В голосовании, которое завершится в пятницу, также участвуют Лионель Месси («Барселона»), Дженк Тосун («Бешикташ»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Реал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Эден Азар («Челси») и Неймар («Пари Сен-Жермен»).

Спартак М 5:1
Первый тайм: 1:1
Севилья
17.10.2017, 21:45 Зрители: 44307 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Эдуардо Бериссо
Голы
18′ Квинси Промес (А. Ещенко) 10
58′ Лоренсо Мельгарехо (К. Промес, А. Ещенко) 25
67′ Денис Глушаков (Д. Комбаров, Фернанду) 8
74′ де Соуза Луиз Адриану (К. Промес, Фернанду) 12
90′ Квинси Промес 10
4 Симон Кьер 30′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
34′ Георгий Джикия 14
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
45′ Фернанду 11
де Соуза Луиз Адриану 12
25′ Александр Самедов 19
Лоренсо Мельгарехо 25
57′ Ивелин Попов 71
Марио Пашалич 50
1 Серхио Рико
25 Габриэль Меркадо
18 Серхио Эскудеро (к) 37′
4 Симон Кьер
5 Клеман Лангле
10 Эвер Банега
14 Гвидо Писарро 89′
17 Пабло Сарабия
7 Микаэль Крун-Дели 68′
22 Франко Васкес
9 Виссам Бен Йеддер 82′
20 Луис Муриэль
24 Нолито 76′
16 Гонсалес Хесус Навас
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 17
8 Удары в створ 6
0 Угловые 9
7 Фолы 10
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
Боковой судья Филиппо Мели (Италия)
За воротами Лука Банти (Италия)
За воротами Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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