Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Промес претендует на звание игрока недели в Лиге чемпионов
МОСКВА, 19 окт —
МОСКВА, 19 окт —
Во вторник «Спартак» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 5:1 обыграл испанскую «Севилью», Промес сделал дубль и отметился двумя голевыми передачами.
В голосовании, которое завершится в пятницу, также участвуют Лионель Месси («Барселона»), Дженк Тосун («Бешикташ»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Реал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Эден Азар («Челси») и Неймар («Пари Сен-Жермен»).
|Массимо Каррера
|Эдуардо Бериссо
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|17
|8
|Удары в створ
|6
|0
|Угловые
|9
|7
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|Боковой судья
|Филиппо Мели (Италия)
|За воротами
|Лука Банти (Италия)
|За воротами
|Массимилиано Иррати (Италия)