Синтетика «Астана Арены»: трава, которая дожидается «Маккаби»
В преддверие поединка группового этапа Лиги Европы в столице Казахстана между чемпионом нашей страны «Астаной» и «Маккаби» из
В преддверие поединка группового этапа Лиги Европы в столице Казахстана между чемпионом нашей страны «Астаной» и «Маккаби» из
Представляем вниманию казахстанских любителей футбола перевод текста данного материала.
«Маккаби» будет играть в четверг в Астане на несколько другом поле — но насколько другом? С целью понять, что ждет команду в Казахстане и как к этому готовиться, было решено привлечь экспертов —
За последние три года «Астана» трижды играла в групповых турнирах еврокубков: один раз Лиги Чемпионов УЕФА и дважды Лиги Европы. За эти три раза (плюс одна игра в этом году) чемпион Казахстана провел в рамках этих соревнований 16 домашних поединков в Астане. И в них, несмотря на встречи с такими соперниками, как «Атлетико» (Мадрид), «Бенфика», «Олимпиакос» и «Селтик», чемпион Казахстана 8 раз уходил с поля победителем и столько же раз довольствовался ничьей, не потерпев ни одного поражения. Команда, созданная тренером Станимиром Стоиловым, оказалась успешной благодаря многим факторам, — например, таким, как серьезные финансовые инвестиции в клуб, — но является ли еще одним важным аспектом успеха то, что эта дружина проводит домашние матчи на синтетическом покрытии?
Конечно, большинство официальных и тренировочных матчей в мире проходят на естественных газонах, к которым игроки привычны с раннего возраста, и поэтому возникает вопрос: насколько велика разница между натуральной травой и синтетикой, если таковая имеется? Хотя это и не самое обычный случай, но в мире имеется немало команд, играющих на стадионах с искусственными газонами. Обычно главной причиной этого является холодный климат, затрудняющий выращивание натуральной травы, заменой которой и является синтетика. Искусственные поля у французского «Нанси», швейцарского «Янг Бойз», португальской «Боавишты», немало клубов, чьи стадионы имеют такие газоны, в России и Скандинавии.
В программе Sport Science («Спортивная наука») на американском кабельном телеканале ESPN попытались проверить различия между натуральной травой и синтетической, продемонстрировав результаты исследований. Если верить им, то на синтетике отскок мяча на 28% выше, чем на нормальной поверхности. Это означает, что такой газон помогает мячу поддерживать большую скорость, в связи с чем игра должна проходить быстрее. Данная цифра, конечно, также влияет на скорость проведения игроками действий по обработке мяча, которая должна быть выше.
В анализе также упоминался отрицательный момент — царящее убеждение, что искусственная трава способствует получению травм. Действительно, такое покрытие увеличивает шансы повреждения кожного покрова, но исследования показали, что фактически синтетика снижает общий риск получения травм на 10−14 процентов. Тем не менее, главная проблема здесь — травмы колен, а шансы получить их на искусственном покрытии возрастают примерно на 50%.
Первый вопрос, который был задан обоим, касался эффекта такого газона непосредственно в самой игре. Вот что рассказал Сабан: «Лично мне приходилось играть на искусственном газоне в выездном матче квалификации Лиги Европы, когда я был игроком “Маккаби” из Нетании, и это был единственный раз, но в то время, когда я выступал за румынскую “Стяуа”, мне приходилось нередко практиковаться на синтетике. Знаю, что в Европе есть искусственные поля очень высокого уровня — например, во Франции, — но это все равно не то же самое, что натуральная трава, хотя я и не могу сказать, сколь велика разница между синтетикой и естественным газоном. Однако она чувствуется… Иногда возникают сложности во время игры, потому что не всегда удается придать мячу правильное направление, и нужно время, чтобы привыкнуть к этому».
Бен Мелех, который является директором департамента спортивной медицины в Академическом колледже Уингейта, видит ситуацию со своего ракурса: «Мяч движется не так, как обычно, большинство футболистов привыкли играть на натуральной траве, в связи с чем интенсивность и скорость обработки ими мяча оказывается другой, а это сказывается на точности и психологии».
Как же готовится к игре на таком поле? «Не обязательно специально долго тренироваться на нем. Нет никаких отличий относительно экипировки. Те же бутсы, те же шипы. Возможно, некоторые футболисты будут действовать заторможенно
Несмотря на необычное покрытие, не все здесь так плохо, и оба эксперта отметили положительные моменты. Бен Мелех, к примеру, сказал: «Могу отметить, что синтетическое покрытие добавляет скорости игрокам, потому что отталкивание от газона лучше, — это как в легкой атлетике, где искусственная беговая дорожка считается быстрее».
Сабан добавил: «Думаю, что за
В заключение Бен Мелех упомянул о травмах и объяснил: «Синтетическая трава — это не хорошо с ортопедической точки зрения, игроки с большим весом на таком покрытии более склонны к получению травм, опасные области — позвоночник и колени. Возраст футболистов здесь не имеет значения, дело касается крупных игроков. Думаю, они это в состоянии почувствовать. Нога на таком газоне испытывает большее давление, чем обычно, потому что покрытие более упругое и более жесткое».
Гай Раз,
Перевод Sports.kz.