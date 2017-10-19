Синтетика «Астана Арены»: трава, которая дожидается «Маккаби»

Представляем вниманию казахстанских любителей футбола перевод текста данного материала.



«Маккаби» будет играть в четверг в Астане на несколько другом поле — но насколько другом? С целью понять, что ждет команду в Казахстане и как к этому готовиться, было решено привлечь экспертов — тренера-консультанта доктора Ицика Бен Мелеха, бывшего игрока Клеми Сабана и даже ESPN.



За последние три года «Астана» трижды играла в групповых турнирах еврокубков: один раз Лиги Чемпионов УЕФА и дважды Лиги Европы. За эти три раза (плюс одна игра в этом году) чемпион Казахстана провел в рамках этих соревнований 16 домашних поединков в Астане. И в них, несмотря на встречи с такими соперниками, как «Атлетико» (Мадрид), «Бенфика», «Олимпиакос» и «Селтик», чемпион Казахстана 8 раз уходил с поля победителем и столько же раз довольствовался ничьей, не потерпев ни одного поражения. Команда, созданная тренером Станимиром Стоиловым, оказалась успешной благодаря многим факторам, — например, таким, как серьезные финансовые инвестиции в клуб, — но является ли еще одним важным аспектом успеха то, что эта дружина проводит домашние матчи на синтетическом покрытии?



Конечно, большинство официальных и тренировочных матчей в мире проходят на естественных газонах, к которым игроки привычны с раннего возраста, и поэтому возникает вопрос: насколько велика разница между натуральной травой и синтетикой, если таковая имеется? Хотя это и не самое обычный случай, но в мире имеется немало команд, играющих на стадионах с искусственными газонами. Обычно главной причиной этого является холодный климат, затрудняющий выращивание натуральной травы, заменой которой и является синтетика. Искусственные поля у французского «Нанси», швейцарского «Янг Бойз», португальской «Боавишты», немало клубов, чьи стадионы имеют такие газоны, в России и Скандинавии.



В программе Sport Science («Спортивная наука») на американском кабельном телеканале ESPN попытались проверить различия между натуральной травой и синтетической, продемонстрировав результаты исследований. Если верить им, то на синтетике отскок мяча на 28% выше, чем на нормальной поверхности. Это означает, что такой газон помогает мячу поддерживать большую скорость, в связи с чем игра должна проходить быстрее. Данная цифра, конечно, также влияет на скорость проведения игроками действий по обработке мяча, которая должна быть выше.



В анализе также упоминался отрицательный момент — царящее убеждение, что искусственная трава способствует получению травм. Действительно, такое покрытие увеличивает шансы повреждения кожного покрова, но исследования показали, что фактически синтетика снижает общий риск получения травм на 10−14 процентов. Тем не менее, главная проблема здесь — травмы колен, а шансы получить их на искусственном покрытии возрастают примерно на 50%.



Кое-что по этому поводу знают эксперты — специалист по тренировочному процессу доктор Ицик Бен Мелех и бывший игрок «Маккаби» Клеми Сабан, которые поделились своим опытом.



Первый вопрос, который был задан обоим, касался эффекта такого газона непосредственно в самой игре. Вот что рассказал Сабан: «Лично мне приходилось играть на искусственном газоне в выездном матче квалификации Лиги Европы, когда я был игроком “Маккаби” из Нетании, и это был единственный раз, но в то время, когда я выступал за румынскую “Стяуа”, мне приходилось нередко практиковаться на синтетике. Знаю, что в Европе есть искусственные поля очень высокого уровня — например, во Франции, — но это все равно не то же самое, что натуральная трава, хотя я и не могу сказать, сколь велика разница между синтетикой и естественным газоном. Однако она чувствуется… Иногда возникают сложности во время игры, потому что не всегда удается придать мячу правильное направление, и нужно время, чтобы привыкнуть к этому».



Бен Мелех, который является директором департамента спортивной медицины в Академическом колледже Уингейта, видит ситуацию со своего ракурса: «Мяч движется не так, как обычно, большинство футболистов привыкли играть на натуральной траве, в связи с чем интенсивность и скорость обработки ими мяча оказывается другой, а это сказывается на точности и психологии».



Как же готовится к игре на таком поле? «Не обязательно специально долго тренироваться на нем. Нет никаких отличий относительно экипировки. Те же бутсы, те же шипы. Возможно, некоторые футболисты будут действовать заторможенно из-за боязни поскользнуться, но, на самом деле, большой разницы нет», считает Сабан. «Если газон на этом стадионе одобрен УЕФА, он должен быть хорошего качества, поэтому не уверен, что разница по сравнению с естественной травой там большая».



Несмотря на необычное покрытие, не все здесь так плохо, и оба эксперта отметили положительные моменты. Бен Мелех, к примеру, сказал: «Могу отметить, что синтетическое покрытие добавляет скорости игрокам, потому что отталкивание от газона лучше, — это как в легкой атлетике, где искусственная беговая дорожка считается быстрее».



Сабан добавил: «Думаю, что за одну-две тренировки к этому можно привыкнуть, некоторые игроки на таком газоне могут чувствовать себя лучше, техничные футболисты будет тратить немного меньше, на мой взгляд, времени на исполнение финтов. Это вопрос привыкания — как, к примеру, в случаях с некачественным или мокрым естественным полем. Основное различие — в ощущении поверхности. Может быть, сначала это будет немного странно для игроков, и шипы не будут так “липнуть” к газону, как обычно».



В заключение Бен Мелех упомянул о травмах и объяснил: «Синтетическая трава — это не хорошо с ортопедической точки зрения, игроки с большим весом на таком покрытии более склонны к получению травм, опасные области — позвоночник и колени. Возраст футболистов здесь не имеет значения, дело касается крупных игроков. Думаю, они это в состоянии почувствовать. Нога на таком газоне испытывает большее давление, чем обычно, потому что покрытие более упругое и более жесткое».



Гай Раз,

Перевод Sports.kz.