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09:36 (мск), источник: Газета.Ру

«ЦСКА играл трусливо»

Московский ЦСКА проиграл швейцарскому «Базелю» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. По окончании встречи главный тренер армейцев Виктор Гончаренко заявил, что его команда провела часть поединка трусливо.

26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

Московский ЦСКА в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов уступил на своем поле швейцарскому «Базелю» — 0:2.

Счет во встрече был открыт на 29-й минуте — это Таулант Джака хлестким дальним ударом обновил антирекорд вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа A, 18.10.2017, 21:45
ЦСКА
0Базель2

На данный момент неприятная серия голкипера сборной России насчитывает уже 42 игры: в последний раз не пропускал в основном раунде главного клубного турнира Старого Света страж ворот более десяти лет назад.

А уже под самый конец поединка гости сумели удвоить свое преимущество: контратаку реализовал Димитри Оберлин, убежавший на рандеву с Акинфеевым аж с центра поля.

Что касается ЦСКА, то армейцы за 90 с лишним минут игрового времени так и не сподобились на хотя бы один удар в створ.

По окончании встречи главный тренер российской команды Виктор Гончаренко заявил, что его подопечные провели часть матча трусливо.

«Очень плохой первый тайм в нашем исполнении, тяжело припомнить, когда мы так боязливо, трусливо играли.

Во втором путем изменений в составе и схеме игры удалось улучшить атаку, движение мяча, начали создавать какие-то моменты, но те игроки, которые оправились от травм, еще не совсем готовы, так что мы не смогли оказать нужного давления, фланговая игра не шла, между линиями мы тяжело работали. Наверное, поражение закономерно.

Откуда боязливость в важных матчах? Сложно сказать. Всегда после поражения мы сосредоточены на негативе. Да, есть плохой первый тайм, но мы должны делать выводы. А говорить о том, что все плохо, тоже неправильно, — передает слова специалиста ТАСС.

Также он подчеркнул, что полузащитник армейцев Александр Головин в ходе поединке часто принимал неверные решения.

«Головин еще не до конца готов, это бросалось в глаза. Он много играл назад, хотя должен был вперед. Нам не хватало остроты его передач», — сказал специалист.

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Сам Головин после финального свистка выразил мнение, что ЦСКА в игре с «Базелем» не хватило креативности.

«Нам не хватило креативности, поэтому не было по-настоящему острых моментов. “Базель” хорошо оборонялся, но и мы не очень хорошо атаковали, не нанесли ни одного удара в створ», — заявил хавбек.

В свою очередь защитник красно-синих Алексей Березуцкий отметил, что шансы на выход из группы у москвичей еще есть.

Напомним, что по итогам трех туров лидирует в квартете английский «Манчестер Юнайтед», набравший девять очков, вторым с шестью баллами идет «Базель», третье место с тремя пунктами занимает ЦСКА, а замыкает четверку португальская «Бенфика», проигравшая каждому из соперников по разу.

«Первый тайм мы совсем провалили, впереди у нас ничего не получалось, мяч не держался. Во втором тайме начали появляться какие-то подходы к воротам, мы играли немного авантюрно, но у нас не было стопроцентных моментов.

Шансы на выход из группы еще есть, но если будем играть, как сегодня, ни о каких шансах не может быть речи, — сказал оборонец в эфире телеканала «Матч ТВ».

Главный тренер «Базеля» Рафаэль Вики после завершения матча на «Арене ЦСКА» заявил, что одним из факторов удачного выступления его команды в выездном поединке стал грамотный анализ игры соперника.

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«Мы гордимся этой победой, но понимаем, что нужно работать дальше и двигаться вперед. Мы очень хорошо подготовились к матчу, проанализировали игру ЦСКА, и план по разрушению созидательной деятельности соперника удался, мы сыграли так, как нужно. Во втором тайме армейцы перестроились, начали играть в четыре защитника. Разумеется, они стремились сравнять счет, мы же должны были врываться в свободные зоны, к сожалению, второй гол удалось забить только в конце встречи», — отметил специалист.

Добавим, что в следующем туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА опять предстоит сыграть с «Базелем» — выездной матч со швейцарским клубом состоится в Швейцарии 31 октября. В заключительных встречах квартетах армейцы сначала дома сразятся с «Бенфикой», а затем в гостях — с «Манчестер Юнайтед».

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