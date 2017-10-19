«ЦСКА играл трусливо»

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Московский ЦСКА в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов уступил на своем поле швейцарскому «Базелю» — 0:2.

Счет во встрече был открыт на 29-й минуте — это Таулант Джака хлестким дальним ударом обновил антирекорд вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа A, 18.10.2017, 21:45 ЦСКА 0 Базель 2

На данный момент неприятная серия голкипера сборной России насчитывает уже 42 игры: в последний раз не пропускал в основном раунде главного клубного турнира Старого Света страж ворот более десяти лет назад.

А уже под самый конец поединка гости сумели удвоить свое преимущество: контратаку реализовал Димитри Оберлин, убежавший на рандеву с Акинфеевым аж с центра поля.

Что касается ЦСКА, то армейцы за 90 с лишним минут игрового времени так и не сподобились на хотя бы один удар в створ.

По окончании встречи главный тренер российской команды Виктор Гончаренко заявил, что его подопечные провели часть матча трусливо.

«Очень плохой первый тайм в нашем исполнении, тяжело припомнить, когда мы так боязливо, трусливо играли.

Во втором путем изменений в составе и схеме игры удалось улучшить атаку, движение мяча, начали создавать какие-то моменты, но те игроки, которые оправились от травм, еще не совсем готовы, так что мы не смогли оказать нужного давления, фланговая игра не шла, между линиями мы тяжело работали. Наверное, поражение закономерно.

Откуда боязливость в важных матчах? Сложно сказать. Всегда после поражения мы сосредоточены на негативе. Да, есть плохой первый тайм, но мы должны делать выводы. А говорить о том, что все плохо, тоже неправильно, — передает слова специалиста ТАСС.

Также он подчеркнул, что полузащитник армейцев Александр Головин в ходе поединке часто принимал неверные решения.

«Головин еще не до конца готов, это бросалось в глаза. Он много играл назад, хотя должен был вперед. Нам не хватало остроты его передач», — сказал специалист.

Сам Головин после финального свистка выразил мнение, что ЦСКА в игре с «Базелем» не хватило креативности.

«Нам не хватило креативности, поэтому не было по-настоящему острых моментов. “Базель” хорошо оборонялся, но и мы не очень хорошо атаковали, не нанесли ни одного удара в створ», — заявил хавбек.

В свою очередь защитник красно-синих Алексей Березуцкий отметил, что шансы на выход из группы у москвичей еще есть.

Напомним, что по итогам трех туров лидирует в квартете английский «Манчестер Юнайтед», набравший девять очков, вторым с шестью баллами идет «Базель», третье место с тремя пунктами занимает ЦСКА, а замыкает четверку португальская «Бенфика», проигравшая каждому из соперников по разу.

«Первый тайм мы совсем провалили, впереди у нас ничего не получалось, мяч не держался. Во втором тайме начали появляться какие-то подходы к воротам, мы играли немного авантюрно, но у нас не было стопроцентных моментов.

Шансы на выход из группы еще есть, но если будем играть, как сегодня, ни о каких шансах не может быть речи, — сказал оборонец в эфире телеканала «Матч ТВ».

Главный тренер «Базеля» Рафаэль Вики после завершения матча на «Арене ЦСКА» заявил, что одним из факторов удачного выступления его команды в выездном поединке стал грамотный анализ игры соперника.

«Мы гордимся этой победой, но понимаем, что нужно работать дальше и двигаться вперед. Мы очень хорошо подготовились к матчу, проанализировали игру ЦСКА, и план по разрушению созидательной деятельности соперника удался, мы сыграли так, как нужно. Во втором тайме армейцы перестроились, начали играть в четыре защитника. Разумеется, они стремились сравнять счет, мы же должны были врываться в свободные зоны, к сожалению, второй гол удалось забить только в конце встречи», — отметил специалист.