Болельщики: У коня в шахматах вариантов больше атаковать, чем у ЦСКА

Источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА ДОМА ПРОИГРАЛ «БАЗЕЛЮ».

В матче группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА на своем поле уступил «Базелю» — 0:2.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа A, 18.10.2017, 21:45 ЦСКА 0 Базель 2

По голу забили Таулант Джака и Димитри Оберлен. Для армейцев поражение стало вторым в трех играх турнира. Голкипер красно-синих Игорь Акинфеев пропустил в 42 матче подряд основной стадии Лиги чемпионов, увеличив антирекорд турнира.

Lmlp: Мне, как болельщику ЦСКА, просто-напросто стыдно. Позор.

WayWayWay: Сколько сезонов подряд ЦСКА был четвертым в группе..

Serzheo: Уже пятый год игра не меняется.

Van der sar: У Гончаренко -модное пальто. Все, что можно сказать о сегодняшнем матче ЦСКА.

Сабзеро: Гвардиола сделал из «Сити» «Барселону», а Гончаренко из ЦСКА — БАТЭ?).

Kaduly: Берегли силы на Зенит?

Болельщик умершего РОТОРА: Даже в шахматах, у коня буквой «Г» больше вариантов атаковать, чем в игре ЦСКА!!!

МАРЕК СУХИ: «МАТЧ “СПАРТАК” — “СЕВИЛЬЯ”? СМОТРЕЛ, ПОРАДОВАЛИ РЕБЯТА».

Защитник «Базеля» Марек Сухи после победы над ЦСКА (2:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что еще рано говорить о шансах команды на выход в плей-офф со второго места. Также футболист признался, что смотрел игру бывшей команды «Спартака» против «Севильи» (5:1).

Alex78: Приятно, что не забывает).

Nebolelshik: Думаю, Базель теперь фаворит в борьбе за вторую путевку.

«КАРАБАХ» НАБРАЛ ПЕРВОЕ ОЧКО В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ В ИСТОРИИ, СЫГРАВ ВНИЧЬЮ С «АТЛЕТИКО».

В матче группового турнира Лиги чемпионов «Карабах» на своем поле сыграл вничью с «Атлетико» — 0:0. Азербайджанский клуб набрал первое очко в самом престижном европейском клубном турнире в своей истории. При этом хозяева завершали встречу в меньшинстве из-за удаления Дино Ндлову. «Матрасники» по-прежнему не знают побед в ЛЧ в нынешнем сезоне.

Rustov: Молодцы, красавцы!

Sars882: А чье название красовалось на футболках АМ?).

Werder63: Кусанули от испанского пирога!

Shpasic: Это еще круче, чем вчерашний вынос «Севильи»!

СЕРГЕЙ ГОРЛУКОВИЧ: «СЕЛИХОВ — ЭТО ГДЕ-ТО ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ ОТ ДАСАЕВА».

— А не рановато проводить такие параллели c Дасаевым? Сейчас Селихов — это где-то пять процентов от Дасаева. Конечно, он провел очень классный матч, совершил несколько сэйвов, но давайте воздержимся от таких эпитетов. Знаете, сколько было «наследников» Дасаева в «Спартаке»? И где они? А в клубе сейчас, на секундочку, работают не они, а как раз Ринат. Вот и делайте выводы.

БобровФАН: Да, Селихов играл геройски, но за 2−3 игры медаль не дают. Да он скромный парень и в звезды не лезет. Понимает, что надо работать и работать. Именно такие действия могут привести его к общему признанию. Ветер в паруса, Саша!

PvsZ: Слова про пять процентов — это сродни высказываниям, что раньше трава была зеленее, солнце ярче.