Болельщики: У коня в шахматах вариантов больше атаковать, чем у ЦСКА

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Астана
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:00
Лугано
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Кельн
Футбол. Еврокубки
20:00
Црвена Звезда
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:00
Коньяспор
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
20:00
Марсель
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
20:00
Эстерсунд
Атлетик
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Лг
Герта
Футбол. Еврокубки
20:00
Ницца
Лацио
Футбол. Еврокубки
20:00
Зюлте-Варегем
Витесс
Футбол. Еврокубки
20:00
Зенит
Русенборг
Футбол. Еврокубки
20:00
Вардар
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
18.10
ЦСКА0
Базель2
Футбол. Еврокубки
18.10
Бенфика0
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Еврокубки
18.10
Андерлехт0
ПСЖ4
Футбол. Еврокубки
18.10
Бавария3
Селтик0
Футбол. Еврокубки
18.10
Челси3
Рома3
Футбол. Еврокубки
18.10
Ювентус2
Спортинг1
Футбол. Еврокубки
18.10
Барселона3
Олимпиакос П1
Все события
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Гол и передача Тарасенко принесли победу «Сент-Луису»
ПСЖ и «Бавария» разгромили своих соперников в Лиге чемпионов
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Путин предложил россиянам платить за медицину
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Имущество Захарченко хотят конфисковать в пользу государства
Минстрой назвал регионы, которые не готовы к зиме
Фоторепортажи
8«Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ
10«Краснодар» уступил ЦСКА
09:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Болельщики: У коня в шахматах вариантов больше атаковать, чем у ЦСКА

Самые обсуждаемые темы среды.

Источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА ДОМА ПРОИГРАЛ «БАЗЕЛЮ».

В матче группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА на своем поле уступил «Базелю» — 0:2.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа A, 18.10.2017, 21:45
ЦСКА
0Базель2

По голу забили Таулант Джака и Димитри Оберлен. Для армейцев поражение стало вторым в трех играх турнира. Голкипер красно-синих Игорь Акинфеев пропустил в 42 матче подряд основной стадии Лиги чемпионов, увеличив антирекорд турнира.

Lmlp: Мне, как болельщику ЦСКА, просто-напросто стыдно. Позор.

WayWayWay: Сколько сезонов подряд ЦСКА был четвертым в группе..

Serzheo: Уже пятый год игра не меняется.

Van der sar: У Гончаренко -модное пальто. Все, что можно сказать о сегодняшнем матче ЦСКА.

Сабзеро: Гвардиола сделал из «Сити» «Барселону», а Гончаренко из ЦСКА — БАТЭ?).

Kaduly: Берегли силы на Зенит?

Болельщик умершего РОТОРА: Даже в шахматах, у коня буквой «Г» больше вариантов атаковать, чем в игре ЦСКА!!!

МАРЕК СУХИ: «МАТЧ “СПАРТАК” — “СЕВИЛЬЯ”? СМОТРЕЛ, ПОРАДОВАЛИ РЕБЯТА».

Защитник «Базеля» Марек Сухи после победы над ЦСКА (2:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что еще рано говорить о шансах команды на выход в плей-офф со второго места. Также футболист признался, что смотрел игру бывшей команды «Спартака» против «Севильи» (5:1).

Alex78: Приятно, что не забывает).

Nebolelshik: Думаю, Базель теперь фаворит в борьбе за вторую путевку.

Во время загрузки произошла ошибка.

«КАРАБАХ» НАБРАЛ ПЕРВОЕ ОЧКО В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ В ИСТОРИИ, СЫГРАВ ВНИЧЬЮ С «АТЛЕТИКО».

В матче группового турнира Лиги чемпионов «Карабах» на своем поле сыграл вничью с «Атлетико» — 0:0. Азербайджанский клуб набрал первое очко в самом престижном европейском клубном турнире в своей истории. При этом хозяева завершали встречу в меньшинстве из-за удаления Дино Ндлову. «Матрасники» по-прежнему не знают побед в ЛЧ в нынешнем сезоне.

Rustov: Молодцы, красавцы!

Sars882: А чье название красовалось на футболках АМ?).

Werder63: Кусанули от испанского пирога!

Shpasic: Это еще круче, чем вчерашний вынос «Севильи»!

Во время загрузки произошла ошибка.

СЕРГЕЙ ГОРЛУКОВИЧ: «СЕЛИХОВ — ЭТО ГДЕ-ТО ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ ОТ ДАСАЕВА».

— А не рановато проводить такие параллели c Дасаевым? Сейчас Селихов — это где-то пять процентов от Дасаева. Конечно, он провел очень классный матч, совершил несколько сэйвов, но давайте воздержимся от таких эпитетов. Знаете, сколько было «наследников» Дасаева в «Спартаке»? И где они? А в клубе сейчас, на секундочку, работают не они, а как раз Ринат. Вот и делайте выводы.

БобровФАН: Да, Селихов играл геройски, но за 2−3 игры медаль не дают. Да он скромный парень и в звезды не лезет. Понимает, что надо работать и работать. Именно такие действия могут привести его к общему признанию. Ветер в паруса, Саша!

PvsZ: Слова про пять процентов — это сродни высказываниям, что раньше трава была зеленее, солнце ярче.

Tigana1982: 5% — это только если о достижениях…

Во время загрузки произошла ошибка.
Зачем футболисты "Севильи" после матча пришли в раздевалку "Спартака"
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ
Американка обошла Медведеву в борьбе за звание спортсменки года
Гол и передача Тарасенко принесли победу «Сент-Луису»
ПСЖ и «Бавария» разгромили своих соперников в Лиге чемпионов
Мозгов набрал четыре очка в первом матче за «Бруклин» в НБА
Роман Еременко намерен вернуться к тренировкам через полгода
Спорт-Экспресс
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь