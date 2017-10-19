Болельщики: У коня в шахматах вариантов больше атаковать, чем у ЦСКА
Самые обсуждаемые темы среды.
Самые обсуждаемые темы среды.
ЦСКА ДОМА ПРОИГРАЛ «БАЗЕЛЮ».
В матче группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА на своем поле уступил «Базелю» — 0:2.
По голу забили Таулант Джака и Димитри Оберлен. Для армейцев поражение стало вторым в трех играх турнира. Голкипер
Lmlp: Мне, как болельщику ЦСКА,
WayWayWay: Сколько сезонов подряд ЦСКА был четвертым в группе..
Serzheo: Уже пятый год игра не меняется.
Van der sar: У Гончаренко -модное пальто. Все, что можно сказать о сегодняшнем матче ЦСКА.
Сабзеро: Гвардиола сделал из «Сити» «Барселону», а Гончаренко из ЦСКА — БАТЭ?).
Kaduly: Берегли силы на Зенит?
Болельщик умершего РОТОРА: Даже в шахматах, у коня буквой «Г» больше вариантов атаковать, чем в игре ЦСКА!!!
МАРЕК СУХИ: «МАТЧ “СПАРТАК” — “СЕВИЛЬЯ”? СМОТРЕЛ, ПОРАДОВАЛИ РЕБЯТА».
Защитник «Базеля» Марек Сухи после победы над ЦСКА (2:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что еще рано говорить о шансах команды на выход в
Alex78: Приятно, что не забывает).
Nebolelshik: Думаю, Базель теперь фаворит в борьбе за вторую путевку.
«КАРАБАХ» НАБРАЛ ПЕРВОЕ ОЧКО В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ В ИСТОРИИ, СЫГРАВ ВНИЧЬЮ С «АТЛЕТИКО».
В матче группового турнира Лиги чемпионов «Карабах» на своем поле сыграл вничью с «Атлетико» — 0:0. Азербайджанский клуб набрал первое очко в самом престижном европейском клубном турнире в своей истории. При этом хозяева завершали встречу в меньшинстве
Rustov: Молодцы, красавцы!
Sars882: А чье название красовалось на футболках АМ?).
Werder63: Кусанули от испанского пирога!
Shpasic: Это еще круче, чем вчерашний вынос «Севильи»!
СЕРГЕЙ ГОРЛУКОВИЧ: «СЕЛИХОВ — ЭТО
— А не рановато проводить такие параллели c Дасаевым? Сейчас Селихов — это
БобровФАН: Да, Селихов играл геройски, но за 2−3 игры медаль не дают. Да он скромный парень и в звезды не лезет. Понимает, что надо работать и работать. Именно такие действия могут привести его к общему признанию. Ветер в паруса, Саша!
PvsZ: Слова про пять процентов — это сродни высказываниям, что раньше трава была зеленее, солнце ярче.
Tigana1982: 5% — это только если о достижениях…