Вице-президент «Карабаха»: Мир будет аплодировать нашей игре с «Атлетико»

"Спартак" опубликовал фотографии клубного автобуса, который изменил дизайн после того, как на борту появились имена 2690 болельщиков.
«Карабах» вновь доказал, что способен бороться против сильнейших клубов мира. Команда достойно представляет нашу страну. Мир будет аплодировать этой игре. Сегодня покидаем стадион с гордо поднятой головой.
Жаль, что не победили. Шанс был, но не вышло. Постараемся и в Мадриде сыграть так же. Вы и сами видели, как мы прессинговали. Если и там добудем положительный результат, то у нас будут шансы в группе, — сказал Гезаль.
Ранее мадридский «Атлетико» на выезде сыграл вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Карабаха».