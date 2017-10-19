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07:58 (мск), источник: Газета.Ру

Вице-президент «Карабаха»: Мир будет аплодировать нашей игре с «Атлетико»

Вице-президент «Карабаха» Тахир Гезаль прокомментировал домашнюю ничью с «Атлетико» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Azerisport.

Источник: AFP 2017

«Карабах» вновь доказал, что способен бороться против сильнейших клубов мира. Команда достойно представляет нашу страну. Мир будет аплодировать этой игре. Сегодня покидаем стадион с гордо поднятой головой.

Жаль, что не победили. Шанс был, но не вышло. Постараемся и в Мадриде сыграть так же. Вы и сами видели, как мы прессинговали. Если и там добудем положительный результат, то у нас будут шансы в группе, — сказал Гезаль.

Ранее мадридский «Атлетико» на выезде сыграл вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Карабаха».

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