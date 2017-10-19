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01:34 (мск), источник: ТАСС

Киевское «Динамо» сыграет со швейцарским «Янг Бойз» в матче Лиги Европы

ТАСС, 19 октября. Матчи в 12 группах футбольной Лиги Европы пройдут в четверг. Украинское «Динамо» в группе В встретится с швейцарским клубом «Янг Бойз», который в августе остановил киевлян в квалификации Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

В 3-м туре групповой стадии Лиги Европы встречаются команды, которым уже через две недели, 2 ноября, придется встретиться снова, поменявшись статусом хозяина и гостя. В группе А встречаются лидеры — набравшие по четыре очка испанский «Вильярреал» и чешская «Славия». В составе испанского клуба выступает российский форвард Денис Черышев, который лишь набирает форму после травмы, однако в Лиге Европы сумел отличиться в стартовом матче с казахстанской «Астаной» (3:1). В последних матчах в составе «Вильярреала» блистает ивуарийский форвард Седрик Бакамбу, который сделал хет-трик во встрече с «Эйбаром» (3:0) и дважды забил «Жироне» (2:1).

Если матч на стадионе «Де ла Серамика» начнется в 22:05 мск, то «Астана» с израильским «Маккаби» из Тель-Авива, которые набрали по одному очку, сыграют в 18:00.

В группе В пройдет давно ожидаемый в Киеве матч между местным «Динамо» и лидером чемпионата Швейцарии «Янг Бойз», который победил динамовцев в квалификации Лиги чемпионов, однако затем сам уступил путевку в групповую стадию ЦСКА. Реванш киевлян, у которых 6 очков, по сути, выведет их в плей-офф, учитывая, что конкуренты из Берна набрали всего два балла.

Хотя «Динамо» под руководством Александра Хацкевича успешно выступает в Лиге Европы, в чемпионате Украины дела у киевлян идут не лучшим образом — команда не может выиграть три матча, в последнем проиграв одесскому «Черноморцу» (1:2). Отставание киевлян от лидирующего «Шахтера» составляет уже семь очков.

Матч пройдет на Олимпийском стадионе Киева, в 22:05 в группе В также сыграют албанский «Скендебреу» и сербский «Партизан», набравшие по одному очку.

Греческий соперник для «Милана»

В группе С в германском Зинсхайме состоится матч между местным «Хоффенхаймом» (0 очков) и турецким «Истанбул Башакшехиром» (1), который обслужит российская бригада арбитром во главе с Алексеем Еськовым. В другой встрече португальская «Брага» (6 очков) примет болгарский «Лудогорец» (4).

В группе D итальянский «Милан» (6 очков) принимает греческий АЕК (4). Миланцы не без труда в предыдущем матче Лиги Европы победили хорватскую «Риеку», забив решающий мяч на четвертой минуте добавленного времени, когда отличился юный Патрик Кутроне — открытие нынешнего сезона. Однако в чемпионате Италии команда Винченцо Монтеллы потерпела три поражения подряд, в субботу уступив в миланском дерби «Интеру» — 2:3.

В другом матче группе австрийская «Аустрия» (1 очко) сыграет против «Риеки» (0).

В наиболее сильной по составу группе Е, где выступают три клуба из топ-чемпионатов, английский «Эвертон» (1 очко) встретится с французским «Лионом» (2), тогда как итальянская «Аталанта» (4) примет кипрский «Аполлон» из Лимассола (2). Киприоты сумели отобрать очки у двух фаворитов, однако победа «Аталанты» откроет ей дорогу в плей-офф. В Ливерпуле может определиться основной претендент на еще одну путевку в 1/16 финала.

«Арсенал» сыграет в Белграде

В группе H матчи пройдет в 20:00 мск. Белорусский БАТЭ (1 очко) в Борисове примет германский «Кельн», который два стартовых матча проиграл. В Белграде «Црвена Звезда» (4) примет лондонский «Арсенал», выигравший обе встречи и забивший семь мячей.

В группе I французский «Марсель» (3 очка) примет португальскую «Виторию» из Гимарайнша (1 очко), тогда как турецкий «Коньяспор» (3) сыграет с австрийским «Ред Буллом» из Зальцбурга (4). В группе J фавориты пока набрали всего по одному очку, рискуя не попасть в плей-офф. «Атлетик» из Бильбао, который на своем поле неожиданно проиграл бронзовому призеру чемпионата Украины «Заре» (0:1), сыграет в гостях с лидером — шведским «Эстерсундом» (6 очков). Тогда как германская «Герта» из Берлина отправится во Львов, где встретится с «Зарей», которая в первом домашнем матче турнира уступила шведам (0:2).

В группе K за первое место сыграют французская «Ницца» и итальянский «Лацио», набравшие по шесть очков. «Лацио» в недавнем матче чемпионата Италии нанес первое за три года домашнее поражение «Ювентусу» — благодаря дублю Чиро Иммобиле, забивавшему и в обоих матчах Лиги Европы. В другом матче группы бельгийский «Зюлте-Варегем» встретится с «Витессом» из Нидерландов.

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