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01:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игнашевичу — 4,0. Вратарь «Базеля» — без оценки

«СЭ» разобрал матч ЦСКА и «Базеля» по персоналиям.

Источник: AFP 2017

ЦСКА

АКИНФЕЕВ — 5,5. Пытался отбить мяч при первом голе — вышел из ворот при ударе со средней дистанции, старался закрыть максимальную площадь, но до мяча все-таки не дотянулся. Выручил во втором тайме при двух выходах один на один, но все же в концовке пропустил и второй.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 4,5. Провел матч крайне слабо, выглядел тяжеловато. Ничего не показал в атаке, допускал провалы и ошибки на фланге. Только в концовке трижды пропускал мимо себя соперников, причем однажды подарил сопернику шанс на ровном месте. Упустил, пожалуй, самый шикарный момент армейцев, когда не попал при счете 0:1 головой в полупустые ворота.

ВАСИН — 4,5. Надежностью, как и все партнеры, не отличался. К первому пропущенному голу не причастен, но при счете 0:1 во втором тайме потерял мяч в центре поля и позволил умчаться один на один Оберлену. В концовке стал действовать ближе к чужим воротам, что привело к новым провалам.

Во время загрузки произошла ошибка.

ИГНАШЕВИЧ — 4,0. Как и в матче против «МЮ», допустил грубую ошибку в поперечной передаче при выходе из обороны, которая закончилась пропущенным голом. Плюс в той же атаке, когда Вернблум и Березуцкий не смогли остановить прорыв соперников через центр, в заключительной стадии начал гадать и вместо попытки блокировки удара сделал шаг в сторону, чтобы попытаться накрыть несостоявшийся пас. На второй тайм не вышел.

А. БЕРЕЗУЦКИЙ — 4,0. Не смог остановить прорыв соперников через центральную зону при первом голе — в подкате выбил мяч из-под ног Штеффена, но, увы, на чужого футболиста. Во втором тайме промахнулся мимо мяча около своей штрафной, что привело к еще одному пропущенному голу, но арбитр в том эпизоде зафиксировал нарушение правил на Алексее. В концовке, при авантюрной игре армейцев, стал ошибаться еще чаще и совсем уже не мог ничего поделать со скоростными выпадами «Базеля», что приводило к постоянным убойным моментам.

ЩЕННИКОВ — 5,0. Выполнил один хороший прострел в чужую штрафную, но произошло это уже во втором тайме. В обороне неприступной скалой, как и все партнеры, не выглядел.

ВЕРНБЛУМ — 4,0. Не справился с работой в опорной зоне — видимо, после травмы в себя до конца еще не пришел. Пропустил мимо себя мяч перед первым голом при прорыве Штеффена, то же самое случалось и еще несколько раз в дальнейшем. Зарабатывал штрафные у своих ворот, ничем не помогал атаке.

ГОЛОВИН — 5,0. Увы, даже он, самый техничный и мобильный полузащитник ЦСКА, в этой игре выглядел медленным, прямолинейным и неопасным.

МИЛАНОВ — 5,0. Вроде бы старался перемещаться по всему полю и не допускать провалов, однако помочь перекрыть все зоны не смог, да и в атаке, кроме нескольких неудачных передач в штрафную, никак не отметился.

ЖАМАЛЕТДИНОВ — 4,5. В первом тайме совсем растворился на поле. После перерыва трижды брал на себя инициативу и пытался просочиться в штрафную, но всякий раз медлил с итоговым решением и упускал мяч за линию.

ВИТИНЬЮ — 5,0. Нанес несколько неудачных и неточных ударов, мало обыгрывал один в один. В концовке из неплохой позиции вновь запустил мяч выше ворот. Словом, матч, как и все без исключения партнеры, провалил.

НАТХО — 4,5. Игру в центральной зоне после выхода на замену не усилил. Допускал фолы, ошибался в передачах.

КУЧАЕВ — 5,0. Проявить себя не смог ничем, кроме одного заработанного «стандарта» на чужой половине.

ЧАЛОВ — 5,0. За свои 15 минут пользы принести не успел.

Игроки «Базеля» празднуют победу со своими болельщиками | Источник: Спорт-Экспресс

БАЗЕЛЬ

ВАЦЛИК — б/о. Остался совсем без работы — футболисты ЦСКА ни разу не попали в створ. И даже на перехватах голкиперу действовать почти не приходилось. Поэтому оценить как-либо его игру не представляется возможным.

АКАНДЖИ — 6,0. Допустил пару потерь в первом тайме в центре поля, сфолил около своей штрафной против Головина. В остальном действовал без помарок, без особой трудности справился с небольшим давлением ЦСКА после перерыва.

СУХИ — 5,5. Отыграл достойно и надежно, допустил только одну ошибку, когда в концовке неудачно выбил мяч головой после «стандарта» — прямо на голову Мариу в собственной же штрафной, что могло закончиться пропущенным голом в пустые ворота.

БАЛАНТА — 6,0. Позиционно не ошибался, один в один играл дисциплинированно и цепко. Ноль допущенных ударов в створ — это сама по себе красноречивая оценка игры всех трех центральных защитников «Базеля».

ЛАНГ — 6,5. Играл не только по своей правой бровке, но и смещался в центр. Отдал две передачи в штрафную, выполнил в первом тайме хлесткий удар-прострел с острого угла. Перекрывал зону, лишь пару раз дал минимальное пространство Щенникову и Витинью.

ДЖАКА — 7,0. Отметился отличным первым голевым ударом со средней дистанции, а в концовке еще выполнил результативный пас на Оберлена.

Во время загрузки произошла ошибка.

ДЗУФФИ — 6,0. Выполнил хороший объем работы в средней линии, перекрывал зоны, выполнял перехваты. Подключался и к атакам. После одного его прорыва сквозь Натхо и Вернблума армейцам пришлось фолить прямо около своих ворот.

ПЕТРЕТТА — 6,0. Закрыл на пару с Балантой левый фланг, не позволив сделать Мариу Фернандесу абсолютно ничегошеньки.

ШТЕФФЕН — 6,0. Помог Джаке забить первый гол — перехватил мяч в центре поля после паса Игнашевича, промчался мимо подката Вернблума, оказался остановлен Березуцким, но мяч подхватил партнер и довел атаку до ума.

АЙЕТИ — 5,5. Первый тайм провел не слишком заметно. Хороший момент отличиться получил только после перерыва и ее реализовал. Правда, судья зафиксировал фол на Березуцком и взятие ворот отменил. Вскоре отправился на замену.

ЭЛЬЮНУССИ — 6,0. Нанес опасный удар со средней дистанции до перерыва примерно с той же точки, с которой отличился и Джака. Заработал два опасных штрафных около чужих ворот, переигрывал в скорости и движении всех центральных защитников.

ОБЕРЛЕН — 6,0. С одной стороны, добавил атаке «Базеля» скорости и разнообразия после выхода на замену. С другой — запорол три шикарных момента, один из которых создал сам, а в двух других случаях мяч ему на блюдечке выкладывал Буа. Впрочем, с четвертой попытки в самой концовке все-таки забил.

БУА — 6,5. Шикарно вышел на замену, пусть и провел на поле совсем мало времени. Первым же касанием отправил один на один Оберлена. Вскоре, ворвавшись в штрафную и обыграв Березуцкого, создал темнокожему форварду еще одну потрясающую возможность отличиться.

ФРАНССОН — б/о.

ЦСКА 0:2
Первый тайм: 0:1
Базель
18.10.2017, 21:45 Зрители: 27996 Групповой турнир: Группа A Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Рафаэль Вики
Голы
34 Таулант Джака 29′
19 Димитри Оберлен (Т. Джака) 90′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Александр Головин 17
Виктор Винисиус Витинью 11
Понтус Вернблум 3
46′ Сергей Игнашевич 4
73′ Бибрас Натхо 66
70′ Георгий Миланов 8
Константин Кучаев 89
77′ Тимур Жамалетдинов 75
Федор Чалов 63
1 Томаш Вацлик
17 Марек Сухи (к)
23 Эдер Альварес Баланта
36 Мануэль Аканджи
5 Михаэль Ланг
28 Рауль Петретта
7 Лука Дзуффи
34 Таулант Джака
11 Ренато Штеффен 87′
33 Кевин Буа
24 Мохамед Эльюнусси 90′
15 Александр Франссон
22 Альбиан Айети 61′
19 Димитри Оберлен
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
11 Удары (всего) 11
0 Удары в створ 6
1 Угловые 3
12 Фолы 19
2 Офсайды 8
Судьи
Главный судья Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Боковой судья Сандер ван Рукел (Нидерланды)
Боковой судья Эрвин Зейнстра (Нидерланды)
  Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
  Деннис Хиглер (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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