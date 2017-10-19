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01:40 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» и норвежский «Русенборг» встретятся в Санкт-Петербурге в матче Лиги Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. «Зенит» сыграет в четверг с норвежским «Русенборгом» в домашнем матче футбольной Лиги Европы. Лидер чемпионата России может одержать третью победу в группе L, фактически гарантировав выход в 1/16 финала.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Зенит» уже победил македонский «Вардар» (5:0) и испанский «Реал Сосьедад» (3:1), так что четыре набранных очка в двух ближайших матчах с «Русенборгом» гарантируют команде Роберто Манчини выход в плей-офф. 1 ноября команды также сыграют в Тронхейме.

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«Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ

Хотя «Зенит» успешно стартовал в групповой стадии Лиги Европы, в чемпионате России команда в последних матчах выступает не лучшим образом. После гостевой ничьей с аутсайдером «Анжи» (2:2) «Зенит» потерпел первое поражение в премьер-лиге, уступив на своем поле тульскому «Арсеналу» (0:1). Однако команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать, на два очка опережая «Локомотив».

Чемпионат Норвегии проводится по системе «весна-осень», и за пять туров до финиша «Русенборг» опережает ближайшего преследователя «Мольде» на 10 очков. В прошлую субботу «Русенборг» со счетом 3:0 разгромил в гостях «Трумсе», в этой встрече свой 15-й мяч в чемпионате забил самый яркий игрок норвежского клуба — датчанин Никлас Бендтнер. Проведя более 100 матчей за английский «Арсенал» и даже поиграв в итальянском «Ювентусе», Бендтнер прошлой зимой переехал в Норвегию.

Если 29-летний Бендтнер в Лиге Европы забил лишь один мяч, реализовав пенальти во встрече с «Вардаром», то лидер атак «Зенита» Александр Кокорин отличился уже четырежды, а с учетом квалификационных матчей на его счету уже семь мячей. Кокорин также является лучшим бомбардиром чемпионата России (восемь голов), однако в матче с «Арсеналом» ему забить не удалось.

К «Русенборгу» готовы все

По словам Роберто Манчини, к матчу с норвежцами готовы все футболисты его команды, при этом многие из них в заявку не попадут, так как в еврокубках в нее можно включить лишь 18 футболистов. Итальянец отметил прежде всего физическую готовность соперника, что обещает непростую игру. Его норвежский коллега Коре Ингебритсен и вовсе считает «Зенит» одним из фаворитов Лиги Европы, однако он надеется, что его команда, хорошо изучив соперника, сможет сыграть хорошо.

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«Зенит» и «Русенборг» встречались в 2006 году в 3-м раунде розыгрыша Кубка УЕФА, российский клуб тогда дважды победил соперника — 2:1, 2:0. В 1995 году «Русенборг» провел памятные матчи со «Спартаком» в Лиге чемпионов, когда столичные футболисты дважды победили — 4:1, 4:2, завершив в итоге групповой турнир с шестью победами в шести матчах.

Матч между «Зенитом» и «Русенборгом» пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», начало — 20:00 мск. Главным арбитром назначен Тобиас Штилер из Германии. В это же время в другом матче группы L в Скопье сыграют «Вардар» и «Реал Сосьедад».

В четверг состоятся матчи во всех 12 группах Лиги Европы. В группе F московский «Локомотив» сыграет в гостях с молдавским «Шерифом».

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