Виктор Гончаренко: Не припомню, чтобы играли так трусливо и боязливо
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался разочарован действиями своей команды.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался разочарован действиями своей команды.
— В нашем исполнении был очень плохой первый тайм. Даже сложно припомнить, когда мы так боязливо и трусливо играли. Во второй половине пытались
— А откуда эта боязливость? Ведь решающий матч!
— Сложно сказать. Мы после поражений очень быстро забываем все хорошее и сосредоточены на негативе. Да, плохой первый тайм. Да, поражение. Но нужно делать правильные выводы. Говорить теперь, что все плохо, тоже неправильно.
— Что с Василием Березуцким? Почему он не попал в заявку?
— Решили
— А Головин был?
— Не очень хорошо. Думаю, это бросалось в глаза. Он очень много работал назад, хотя с его качествами нужно больше действовать вперед, создавать остроту. Этого не хватало.
— Зато Вернблум вперед пошел. Это было эффективно?
— По крайней мере, мячи он сбрасывал, что от него и требовалось. Но распорядиться этими мячами не получилось.
— Акинфеев в эпизоде с первым голом не закрыл угол…
— Думаю, Акинфеев — последний, кого стоит сегодня винить в неудаче. Он и так много выручает.
— После матча вы принялись
— Он зря полез в центр. Должен был действовать шире. А получалось так, что на наши ворота пошла контратака.
— Как вам игра Жамалетдинова?
— Молодым нужна поддержка. А когда команда играет на порядок ниже, чем может, то и молодежь растворяется. До Жамалетдинова редко доводили мяч.
Филипп ПАПЕНКОВ
с «Арены ЦСКА».
|Виктор Гончаренко
|Рафаэль Вики
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|5
|11
|Удары (всего)
|11
|0
|Удары в створ
|6
|1
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|8
|Главный судья
|Бьорн Кайперс (Нидерланды)
|Боковой судья
|Сандер ван Рукел (Нидерланды)
|Боковой судья
|Эрвин Зейнстра (Нидерланды)
|Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
|Деннис Хиглер (Нидерланды)