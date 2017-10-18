Виктор Гончаренко: Не припомню, чтобы играли так трусливо и боязливо

Источник: Спорт-Экспресс

— В нашем исполнении был очень плохой первый тайм. Даже сложно припомнить, когда мы так боязливо и трусливо играли. Во второй половине пытались что-то изменить путем перестановок в составе и схеме, пытались улучшить атаку, создавать хоть какие-то моменты. Но те игроки, которые только вернулись в строй, еще не в очень хорошей форме, и нужное давление оказывать не получалось. Фланговая игра не шла, между линиями работали достаточно тяжело. Логично, что получали контратаки.

— А откуда эта боязливость? Ведь решающий матч!

— Сложно сказать. Мы после поражений очень быстро забываем все хорошее и сосредоточены на негативе. Да, плохой первый тайм. Да, поражение. Но нужно делать правильные выводы. Говорить теперь, что все плохо, тоже неправильно.

— Что с Василием Березуцким? Почему он не попал в заявку?

— Решили все-таки не рисковать. Он не готов был играть.

— А Головин был?

— Не очень хорошо. Думаю, это бросалось в глаза. Он очень много работал назад, хотя с его качествами нужно больше действовать вперед, создавать остроту. Этого не хватало.

— Зато Вернблум вперед пошел. Это было эффективно?

— По крайней мере, мячи он сбрасывал, что от него и требовалось. Но распорядиться этими мячами не получилось.

— Акинфеев в эпизоде с первым голом не закрыл угол…

— Думаю, Акинфеев — последний, кого стоит сегодня винить в неудаче. Он и так много выручает.

— После матча вы принялись что-то объяснять Кучаеву.

— Он зря полез в центр. Должен был действовать шире. А получалось так, что на наши ворота пошла контратака.

— Как вам игра Жамалетдинова?

— Молодым нужна поддержка. А когда команда играет на порядок ниже, чем может, то и молодежь растворяется. До Жамалетдинова редко доводили мяч.

Виктор ГОНЧАРЕНКО | Источник: Спорт-Экспресс