Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
"Объясните, зачем": депутат опубликовала фото охраны Порошенко
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Татьяна Навка показала редкое фото с мужем
Текущие события
Футбол. Еврокубки
18.10
ЦСКА0
Базель2
Футбол. Еврокубки
18.10
Бенфика0
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Еврокубки
18.10
Андерлехт0
ПСЖ4
Футбол. Еврокубки
18.10
Бавария3
Селтик0
Футбол. Еврокубки
18.10
Челси3
Рома3
Футбол. Еврокубки
18.10
Ювентус2
Спортинг1
Футбол. Еврокубки
18.10
Барселона3
Олимпиакос П1
Футбол. Еврокубки
18.10
Карабах0
Атлетико0
Все события
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Взрослые игры для Медведевой: в Москве стартует серия «Гран-при»
«ПСЖ» и «Бавария» разгромили своих соперников в Лиге чемпионов
Татьяна Навка показала редкое фото с мужем
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Путин предложил россиянам платить за медицину
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Имущество Захарченко хотят конфисковать в пользу государства
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Фоторепортажи
9«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром
01:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Виктор Гончаренко: Не припомню, чтобы играли так трусливо и боязливо

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался разочарован действиями своей команды.

Источник: Спорт-Экспресс

— В нашем исполнении был очень плохой первый тайм. Даже сложно припомнить, когда мы так боязливо и трусливо играли. Во второй половине пытались что-то изменить путем перестановок в составе и схеме, пытались улучшить атаку, создавать хоть какие-то моменты. Но те игроки, которые только вернулись в строй, еще не в очень хорошей форме, и нужное давление оказывать не получалось. Фланговая игра не шла, между линиями работали достаточно тяжело. Логично, что получали контратаки.

— А откуда эта боязливость? Ведь решающий матч!

— Сложно сказать. Мы после поражений очень быстро забываем все хорошее и сосредоточены на негативе. Да, плохой первый тайм. Да, поражение. Но нужно делать правильные выводы. Говорить теперь, что все плохо, тоже неправильно.

— Что с Василием Березуцким? Почему он не попал в заявку?

— Решили все-таки не рисковать. Он не готов был играть.

— А Головин был?

— Не очень хорошо. Думаю, это бросалось в глаза. Он очень много работал назад, хотя с его качествами нужно больше действовать вперед, создавать остроту. Этого не хватало.

— Зато Вернблум вперед пошел. Это было эффективно?

— По крайней мере, мячи он сбрасывал, что от него и требовалось. Но распорядиться этими мячами не получилось.

— Акинфеев в эпизоде с первым голом не закрыл угол…

— Думаю, Акинфеев — последний, кого стоит сегодня винить в неудаче. Он и так много выручает.

— После матча вы принялись что-то объяснять Кучаеву.

— Он зря полез в центр. Должен был действовать шире. А получалось так, что на наши ворота пошла контратака.

— Как вам игра Жамалетдинова?

— Молодым нужна поддержка. А когда команда играет на порядок ниже, чем может, то и молодежь растворяется. До Жамалетдинова редко доводили мяч.

Виктор ГОНЧАРЕНКО | Источник: Спорт-Экспресс

Филипп ПАПЕНКОВ
с «Арены ЦСКА».

ЦСКА 0:2
Первый тайм: 0:1
Базель
18.10.2017, 21:45 Зрители: 27996 Групповой турнир: Группа A Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Рафаэль Вики
Голы
34 Таулант Джака 29′
19 Димитри Оберлен (Т. Джака) 90′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Александр Головин 17
Виктор Винисиус Витинью 11
Понтус Вернблум 3
46′ Сергей Игнашевич 4
73′ Бибрас Натхо 66
70′ Георгий Миланов 8
Константин Кучаев 89
77′ Тимур Жамалетдинов 75
Федор Чалов 63
1 Томаш Вацлик
17 Марек Сухи (к)
23 Эдер Альварес Баланта
36 Мануэль Аканджи
5 Михаэль Ланг
28 Рауль Петретта
7 Лука Дзуффи
34 Таулант Джака
11 Ренато Штеффен 87′
33 Кевин Буа
24 Мохамед Эльюнусси 90′
15 Александр Франссон
22 Альбиан Айети 61′
19 Димитри Оберлен
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
11 Удары (всего) 11
0 Удары в створ 6
1 Угловые 3
12 Фолы 19
2 Офсайды 8
Судьи
Главный судья Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Боковой судья Сандер ван Рукел (Нидерланды)
Боковой судья Эрвин Зейнстра (Нидерланды)
  Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
  Деннис Хиглер (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зачем футболисты "Севильи" после матча пришли в раздевалку "Спартака"
ЦСКА проиграл «Базелю» без единого удара в створ
«Челси» и «Рома» забили шесть мячей на двоих в Лиге чемпионов
«ПСЖ» и «Бавария» разгромили своих соперников в Лиге чемпионов
ЦСКА одержал девятую победу подряд в КХЛ, разгромив «Металлург»
Гол Рэшфорда принес победу «Манчестер Юнайтед» над «Бенфикой»
«Барселона» обыграла «Олимпиакос», «Ювентус» одолел «Спортинг»
Новости
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
За три года цены на дачи просели на четверть
Элитная недвижимость будет доступнее благодаря субсидируемой ипотеке
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь