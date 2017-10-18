«Сухарь» Сухи назло Акинфееву. ЦСКА проиграл «Базелю» без единого удара в створ

Накануне «Спартак» своей феноменальной победой над «Севильей» задрал планку на еврокубковую неделю для остальных российских клубов очень высоко. Да что там, выше просто некуда. А вот ЦСКА ее, к сожалению, опустил. Не то чтобы низко. Но
Прошу прощения у армейских болельщиков, что текст начался с упоминания о
Хотя, казалось бы, причем здесь «Спартак»? Вряд ли ведь дело в присутствии на поле в составе «Базеля» в прошлом игрока этого ненавистного клуба Марека Сухи. Кстати, чех дослужился в Швейцарии до капитанской повязки. И своей уверенной игрой в центре обороны этот статус подтвердил. Вопросов к нему за весь матч не возникло. Как, впрочем, и к его партнерам по защитной линии. Стройной и достаточно молодой. Напарникам опытного 29-летнего Сухи — швейцарцу нигерийского происхождения Аканджи и колумбийцу Баланте — 22 и 24 года соответственно.
Армейская тройка центральных защитников, понятное дело, куда старше. Васину тоже 29, но он в своей бригаде смотрелся наоборот «мальчиком» — Игнашевичу 38, Березуцкому 35…
Из братьев играл на этот раз Алексей. Василий не успел восстановиться от травмы икроножной мышцы. Дзагоев тоже
Зато поправили здоровье тот же Васин, Вернблум и Головин, не игравшие в выходные с «Краснодаром». Только вот свежести им явно не хватало. Будь у Виктора Гончаренко хоть
Спустя несколько минут «Базель» решил повторить нехитрый трюк, но с похожим ударом в исполнении Эльюнусси после провала опорной зоны капитан армейцев в прыжке справился.
Не сказать, что гости атаковали массированно и много, но ЦСКА на их фоне смотрелся бледно, потому что не атаковал вообще. Пытался, конечно, доставить мяч к чужой штрафной, только вот хотя бы одного удара в створ так и не случилось. За все 90 минут! Ну о чем тут вообще можно говорить…
И ведь в отличие от большинства матчей
Не изменили хода игры и действия Виктора Гончаренко. В перерыве он снял с игры Игнашевича и выпустил Натхо, сменив тем самым схему на более атакующую — центральных защитников осталось два.
Ближе к концовке вместо унылого Миланова вышел молодой Кучаев. Вместо не проявившего себя Жамалетдинова — Чалов. Тщетно. Витинью
Более того, «Базель» в начале второго тайма даже забил второй. И вот парадокс — именно в этот момент показалось, что ЦСКА сумеет проснуться. Ведь швейцарцы успели выплеснуть эмоции, устроив на радостях
Пожалуй, самый реальный шанс сравнять счет упустил Фернандес, который за 20 минут до конца подкараулил мяч у линии штрафной, но пробил головой чуть выше оставленных вратарем ворот.
Кто заслужил добрых слов в свой адрес, так это Акинфеев. Несколько раз игроки «Базеля» пользовались свободными зонами в армейской обороне, и выводили Оберлена на рандеву с российским голкипером. Но тот угрозы дважды отводил. Однако на третий раз оказался бессилен. Шла уже 90-я минута, так что сразу после гола народ массово повалил с трибун.
С одной стороны, турнирное положение ЦСКА глобально не изменилось: «Бенфика»
|Виктор Гончаренко
|Рафаэль Вики
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|5
|11
|Удары (всего)
|11
|0
|Удары в створ
|6
|1
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|8
|Главный судья
|Бьорн Кайперс (Нидерланды)
|Боковой судья
|Сандер ван Рукел (Нидерланды)
|Боковой судья
|Эрвин Зейнстра (Нидерланды)
|Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
|Деннис Хиглер (Нидерланды)