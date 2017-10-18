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01:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сухарь» Сухи назло Акинфееву. ЦСКА проиграл «Базелю» без единого удара в створ

Вице-чемпионы России не сумели последовать примеру «Спартака» и свой второй домашний матч в рамках группового турнира по делу проиграли.

Источник: Спорт-Экспресс

Накануне «Спартак» своей феноменальной победой над «Севильей» задрал планку на еврокубковую неделю для остальных российских клубов очень высоко. Да что там, выше просто некуда. А вот ЦСКА ее, к сожалению, опустил. Не то чтобы низко. Но как-то безвольно и обреченно.

Прошу прощения у армейских болельщиков, что текст начался с упоминания о красно-белых. Но, думаю, большинство поклонников красно-синих признает: вторничные 5:1 на «Открытие Арене» задели их самолюбие. Хотелось достойно ответить заклятым землякам. Тоже дать жару… Доказательство тому — оскорбительные кричалки в адрес «Спартака», звучавшие из-за ворот Акинфеева в первом тайме. Да и во втором мелькавшие в паузах между программными лозунгами, звучавшими с каждой минутой все тише.

Хотя, казалось бы, причем здесь «Спартак»? Вряд ли ведь дело в присутствии на поле в составе «Базеля» в прошлом игрока этого ненавистного клуба Марека Сухи. Кстати, чех дослужился в Швейцарии до капитанской повязки. И своей уверенной игрой в центре обороны этот статус подтвердил. Вопросов к нему за весь матч не возникло. Как, впрочем, и к его партнерам по защитной линии. Стройной и достаточно молодой. Напарникам опытного 29-летнего Сухи — швейцарцу нигерийского происхождения Аканджи и колумбийцу Баланте — 22 и 24 года соответственно.

Армейская тройка центральных защитников, понятное дело, куда старше. Васину тоже 29, но он в своей бригаде смотрелся наоборот «мальчиком» — Игнашевичу 38, Березуцкому 35…

Из братьев играл на этот раз Алексей. Василий не успел восстановиться от травмы икроножной мышцы. Дзагоев тоже по-прежнему в лазарете.

Зато поправили здоровье тот же Васин, Вернблум и Головин, не игравшие в выходные с «Краснодаром». Только вот свежести им явно не хватало. Будь у Виктора Гончаренко хоть какие-то кадровые резервы, он бы, вполне вероятно, всех этих игроков разом в старте не выпустил. Но… Резерва, как известно, нет. Относительным сюрпризом можно назвать появление с первых минут Миланова. Только вот приятным он не получился: болгарин и впереди ничего толкового не показал, и на своей половине оказался причастным к пропущенному голу, не встретив Джаку, который беспрепятственно прошел по центру и уложил мяч в дальний угол ворот Акинфеева.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя несколько минут «Базель» решил повторить нехитрый трюк, но с похожим ударом в исполнении Эльюнусси после провала опорной зоны капитан армейцев в прыжке справился.

Не сказать, что гости атаковали массированно и много, но ЦСКА на их фоне смотрелся бледно, потому что не атаковал вообще. Пытался, конечно, доставить мяч к чужой штрафной, только вот хотя бы одного удара в створ так и не случилось. За все 90 минут! Ну о чем тут вообще можно говорить…

И ведь в отличие от большинства матчей премьер-лиги трибуны арены на Песчанке были на этот раз заполнены почти до отказа. Красочный перфоманс перед стартовым свистком, отчаянная поддержка… Даже шоу зажженных фонариков как крайняя мера! Все это было, но не помогло.

Перфоманс фанатов ЦСКА | Источник: Спорт-Экспресс

Не изменили хода игры и действия Виктора Гончаренко. В перерыве он снял с игры Игнашевича и выпустил Натхо, сменив тем самым схему на более атакующую — центральных защитников осталось два.

Ближе к концовке вместо унылого Миланова вышел молодой Кучаев. Вместо не проявившего себя Жамалетдинова — Чалов. Тщетно. Витинью бил-бил, не попадал. Головин рвался-рвался — не получалось.

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Более того, «Базель» в начале второго тайма даже забил второй. И вот парадокс — именно в этот момент показалось, что ЦСКА сумеет проснуться. Ведь швейцарцы успели выплеснуть эмоции, устроив на радостях кучу-малу у углового флажка, но арбитр после отчаянных протестов игроков хозяев и подсказки ассистента гол все-таки отменил. Однако и этого всплеска красно-синим хватило только на пару скомканных атак без логического завершения.

Пожалуй, самый реальный шанс сравнять счет упустил Фернандес, который за 20 минут до конца подкараулил мяч у линии штрафной, но пробил головой чуть выше оставленных вратарем ворот.

Кто заслужил добрых слов в свой адрес, так это Акинфеев. Несколько раз игроки «Базеля» пользовались свободными зонами в армейской обороне, и выводили Оберлена на рандеву с российским голкипером. Но тот угрозы дважды отводил. Однако на третий раз оказался бессилен. Шла уже 90-я минута, так что сразу после гола народ массово повалил с трибун.

Во время загрузки произошла ошибка.

С одной стороны, турнирное положение ЦСКА глобально не изменилось: «Бенфика» по-прежнему с нулем очков в активе, а «Базель» в зоне досягаемости. Но с другой, при такой беззубой игре впереди и таких провалах в обороне сложно рассчитывать на что-то позитивное…

ЦСКА 0:2
Первый тайм: 0:1
Базель
18.10.2017, 21:45 Зрители: 27996 Групповой турнир: Группа A Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Рафаэль Вики
Голы
34 Таулант Джака 29′
19 Димитри Оберлен (Т. Джака) 90′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Александр Головин 17
Виктор Винисиус Витинью 11
Понтус Вернблум 3
46′ Сергей Игнашевич 4
73′ Бибрас Натхо 66
70′ Георгий Миланов 8
Константин Кучаев 89
77′ Тимур Жамалетдинов 75
Федор Чалов 63
1 Томаш Вацлик
17 Марек Сухи (к)
23 Эдер Альварес Баланта
36 Мануэль Аканджи
5 Михаэль Ланг
28 Рауль Петретта
7 Лука Дзуффи
34 Таулант Джака
11 Ренато Штеффен 87′
33 Кевин Буа
24 Мохамед Эльюнусси 90′
15 Александр Франссон
22 Альбиан Айети 61′
19 Димитри Оберлен
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
11 Удары (всего) 11
0 Удары в створ 6
1 Угловые 3
12 Фолы 19
2 Офсайды 8
Судьи
Главный судья Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Боковой судья Сандер ван Рукел (Нидерланды)
Боковой судья Эрвин Зейнстра (Нидерланды)
  Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
  Деннис Хиглер (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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