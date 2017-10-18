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00:57 (мск), источник: ТАСС

Месси стал вторым футболистом после Криштиану Роналду, забившим 100 голов в еврокубках

ТАСС, 19 октября. Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси достиг отметку в 100 забитых мячей в матчах клубных турниров, проводимых под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду Месси отличился в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса» (3:1).

Месси забил 97 голов в Лиге чемпионов, и еще три — в Суперкубке УЕФА, для этого ему потребовались 122 игры.

Первое место по количеству голов в еврокубках занимает португальский нападающий испанского «Реала» Криштиану Роналду — 113 голов в 151 матче. На третьей строчке располагается бывший нападающий «Реала» испанец Рауль — 76 мячей в 158 встречах.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту года. В составе сборной Аргентины он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года.

Барселона 3:1
Первый тайм: 1:0
Олимпиакос П
18.10.2017, 21:45 Зрители: 55026 Групповой турнир: Группа D Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Такис Лемонис
Голы
18′ Николау Димитрис 43
61′ Лионель Месси 10
64′ Люка Динь (Л. Месси) 19
43 Николау Димитрис (К. Фортунис) 90′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Серхи Роберто 20
Люка Динь 19
11′ 42′ Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
Паулинью 15
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
67′ Андрес Иньеста (к) 8
Иван Ракитич 4
80′ Серхио Бускетс 5
Андре Гомиш 21
45′ Жерар Деулофеу 16
Хавьер Маскерано 14
24 Сильвио Прото
14 Омар Эльабделлауи 90+1′
23 Леонардо Кутрис
3 Альберто Томас Ботиа (к)
43 Николау Димитрис 60′
44 Саша Зджелар
4 Жак-Алексис Ромао 31′
32 Танасис Андруцос
13 Гийом Жилле 55′
9 Урош Джурджевич
8 Вадис Оджиджа-Офоэ 72′
7 Костантинос Фортунис
33 Мехди Карсела-Гонсалес 65′
90 Фелипе Пардо
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 3
10 Удары в створ 1
8 Угловые 3
7 Фолы 13
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Уильям Коллам (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
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