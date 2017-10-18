Месси стал вторым футболистом после Криштиану Роналду, забившим 100 голов в еврокубках

В среду Месси отличился в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса» (3:1).
Месси забил 97 голов в Лиге чемпионов, и еще три — в Суперкубке УЕФА, для этого ему потребовались 122 игры.
Первое место по количеству голов в еврокубках занимает португальский нападающий испанского «Реала» Криштиану Роналду — 113 голов в 151 матче. На третьей строчке располагается бывший нападающий «Реала» испанец Рауль — 76 мячей в 158 встречах.
Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту года. В составе сборной Аргентины он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года.