Месси стал вторым футболистом после Криштиану Роналду, забившим 100 голов в еврокубках

Месси забил 97 голов в Лиге чемпионов, и еще три — в Суперкубке УЕФА, для этого ему потребовались 122 игры.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту года. В составе сборной Аргентины он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года.