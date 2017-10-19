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00:14 (мск), источник: ТАСС

Поражение ЦСКА не позволило России увеличить отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия не сумела приблизиться к Франции и увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, состоявшихся в среду.

Источник: ИТАР-ТАСС

ЦСКА в Москве уступил швейцарскому «Базелю» (0:2), французский ПСЖ в Брюсселе разгромил бельгийский «Андерлехт» (4:0). Что касается португальских клубов, то «Спортинг» в Турине проиграл итальянскому «Ювентусу» (1:2), а «Бенфика», выступающая в одной группе с ЦСКА, в Лиссабоне потерпела поражение от английского «Манчестер Юнайтед» (0:1).

Суммарный коэффициент России составляет 46,782 балла (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), Франции — 49,581, а Португалии — 42,248. Лидирует в таблице Испания, далее следуют Англия, Италия и Германия.

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, Россия — на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии, странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмом месте (сейчас это Португалия), в Лигу чемпионов можно будет делегировать две команды, а в Лигу Европы — три.

В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же — в Лиге Европы. В еврокубки текущего сезона попали пять российских клубов — «Спартак» и ЦСКА в Лигу чемпионов, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» — в Лигу Европы, однако краснодарская команда уже выбыла из турнира, в августе уступив в заключительном квалификационном раунде сербской «Црвене Звезде».

В четверг в третьем туре группового турнира Лиги Европы «Локомотив» в Тирасполе сразится с молдавским «Шерифом», а «Зенит» в Санкт-Петербурге встретится с норвежским «Русенборгом».

Как вычисляются коэффициенты

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью — 0,5. За победу в игре основного раунда — два очка, за ничью — одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала — пять. За выход клуба в ¼ финала, ½ финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий же рейтинг страны — это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.

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