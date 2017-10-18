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00:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» и «Рома» не выявили победителя, Азар и Джеко отметились дублями

«Челси» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с «Ромой» — 3:3.

Источник: AFP 2017

Синие повели со счётом 2:0 к 37-й минуте благодаря голам Давида Луиса и Эдена Азара. Однако в концовке первого тайма отставание римлян сократил Александар Коларов, а затем дублем отметился форвард гостей Эдин Джеко. Хозяева ушли от поражения на 75-й минуте, когда отличился тот же Азар.

Турнирное положение в группе C после 3-го тура:
1. «Челси» — 7 очков;
2. «Рома» — 5;
3. «Атлетико» — 2;
4. «Карабах» — 1.

Челси 3:3
Первый тайм: 2:1
Рома
18.10.2017, 21:45 Зрители: 41105 Групповой турнир: Группа C Stamford Bridge
Главные тренеры
Антонио Конте Эусебио Ди Франческо
Голы
11′ Давид Луиз 30
37′ Эден Азар 10
75′ Эден Азар (Р. Педро) 10
11 Александр Коларов (М. Гоналон) 40′
9 Эдин Джеко (Ф. Фасио) 64′
9 Эдин Джеко (А. Коларов) 70′
Составы
Тибо Куртуа 13
Гэри Кэйхилл (к) 24
Андреас Кристенсен 27
Сесар Аспиликуэта 28
Маркос Алонсо 3
Сеск Фабрегас 4
69′ Темуе Бакайоко 14
Альваро Мората 9
77′ Давиде Дзаппакоста 21
Антонио Рюдигер 2
80′ Эден Азар 10
Виллиан 22
57′ Давид Луиз 30
Родригес Педро 11
1 Алиссон
25 Бруну Перес
11 Александр Коларов
5 Гильерме Жуан Жезус
20 Федерико Фасио
4 Раджа Наингголан (к)
9 Эдин Джеко
21 Максим Гоналон
6 Кевин Стротман 83′
24 Алессандро Флоренци
30 Жерсон 74′
7 Лоренцо Пеллегрини
8 Диего Перотти 88′
92 Стефан Эль-Шаарави
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 15
5 Удары в створ 7
1 Угловые 3
8 Фолы 7
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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