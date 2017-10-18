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«Челси» и «Рома» не выявили победителя, Азар и Джеко отметились дублями
«Челси» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с «Ромой» — 3:3.
«Челси» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с «Ромой» — 3:3.
Синие повели со счётом 2:0 к 37-й минуте благодаря голам Давида Луиса и Эдена Азара. Однако в концовке первого тайма отставание римлян сократил Александар Коларов, а затем дублем отметился форвард гостей Эдин Джеко. Хозяева ушли от поражения на 75-й минуте, когда отличился тот же Азар.
Турнирное положение в группе C после 3-го тура:
1. «Челси» — 7 очков;
2. «Рома» — 5;
3. «Атлетико» — 2;
4. «Карабах» — 1.
|Антонио Конте
|Эусебио Ди Франческо
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|7
|1
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|7
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Дамир Скомина (Словения)