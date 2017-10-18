«Бавария» разгромила «Селтик», «ПСЖ» забил четыре гола «Андерлехту»

Источник: AFP 2017

Игру обслуживала бригада арбитров Сергея Карасёва.

На 17-й минуте Роберт Левандовски пробил головой после заброса в штрафную, направив мяч в левый угол. Крэйг Гордон в красивом прыжке отразил удар, но Томас Мюллер опередил защитников и внёс мяч в сетку мимо не успевшего подняться вратаря.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа B, 18.10.2017, 21:45 Андерлехт 0 ПСЖ 4

На исходе получаса игры Кингсли Коман выполнил прицельный навес с левого фланга на Джошуа Киммиха, который выпрыгнул и по классной дуге направил мяч головой в левый верхний угол ворот. На 51-й минуте Арьен Роббен навесил в штрафную точно на голову Матса Хуммельса, который пробил по дуге в дальний угол ворот.

В другом матче группы В «ПСЖ» на выезде разгромил «Андерлехт» — 4:0.