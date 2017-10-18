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00:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» разгромила «Селтик», «ПСЖ» забил четыре гола «Андерлехту»

«Бавария» победила «Селтик» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Источник: AFP 2017

Игру обслуживала бригада арбитров Сергея Карасёва.

На 17-й минуте Роберт Левандовски пробил головой после заброса в штрафную, направив мяч в левый угол. Крэйг Гордон в красивом прыжке отразил удар, но Томас Мюллер опередил защитников и внёс мяч в сетку мимо не успевшего подняться вратаря.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа B, 18.10.2017, 21:45
Андерлехт
0ПСЖ4

На исходе получаса игры Кингсли Коман выполнил прицельный навес с левого фланга на Джошуа Киммиха, который выпрыгнул и по классной дуге направил мяч головой в левый верхний угол ворот. На 51-й минуте Арьен Роббен навесил в штрафную точно на голову Матса Хуммельса, который пробил по дуге в дальний угол ворот.

В другом матче группы В «ПСЖ» на выезде разгромил «Андерлехт» — 4:0.

Турнирная таблица группы В после трех туров:
1. «ПСЖ» — 9 очков;
2. «Бавария» — 6;
3. «Селтик» — 3;
4. «Андерлехт» — 0.

Бавария 3:0
Первый тайм: 2:0
Селтик
18.10.2017, 21:45 Зрители: 70000 Групповой турнир: Группа B Allianz-Arena
Главные тренеры
Юпп Хайнкес Брендан Роджерс
Голы
17′ Томас Мюллер 25
29′ Джошуа Киммих (К. Коман) 32
51′ Матс Хуммельс (А. Роббен) 5
Составы
Свен Ульрайх 26
Давид Алаба 27
Матс Хуммельс 5
Джером Боатенг 17
Арьен Роббен 10
Томас Мюллер (к) 25
Роберт Левандовски 9
Себастьян Руди 19
80′ Джошуа Киммих 32
Рафинья 13
78′ Кингсли Коман 29
Хамес Родригес 11
67′ Тиагу Алькантара 6
Артуро Видаль 23
1 Крейг Гордон
12 Кристиан Гамбоа
63 Киран Тирни
20 Дедрик Боята
23 Микаэль Лустиг
11 Скотт Синклэйр
8 Скотт I Браун (к)
21 Оливье Нтчам
7 Патрик Робертс 78′ 39′
49 Джеймс Форрест
14 Стюарт Армстронг 65′
18 Томми Рогич
9 Ли Гриффитс 65′
10 Мусса I Дембеле
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
26 Удары (всего) 9
12 Удары в створ 3
12 Угловые 3
6 Фолы 4
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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