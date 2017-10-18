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00:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» обыграла «Олимпиакос», «Ювентус» одолел «Спортинг»

«Барселона» уверенно обыграла «Олимпиакос» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 3:1.

Источник: AFP 2017

На 18-й минуте защитник греческой команды Димитриос Николау забил гол в свои ворота, пытаясь прервать прострел Херарда Деулофеу. На 42-й минуте Херард Пике во второй раз отправил мяч в сетку ворот гостей, но сделал это рукой, получив от арбитра вторую жёлтую карточку, за которой последовала красная.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа D, 18.10.2017, 21:45
Ювентус
2Спортинг1

Несмотря на игру в меньшинстве, сине-гранатовые не стали сбавлять обороты и забили ещё дважды во втором тайме — сначала лидер атак «Барсы» Лионель Месси здорово пробил со «стандарта», а затем Лука Динь откликнулся на передачу звёздного аргентинца и отправил мяч в дальний угол. На 89-й минуте Николау забил уже в чужие ворота, не позволив состояться разгрому.

В параллельном матче группы D «Ювентус» в родных стенах одолел «Спортинг» — 2:1. На 12-й минуте защитник туринцев Алекс Сандро поразил собственные ворота, но вскоре Миралем Пьянич восстановил равновесие в счёте, а решающий удар ближе к концу поединка нанёс Марио Манджукич.

Турнирное положение в группе D:
1. «Барселона» — 9 очков;
2. «Ювентус» — 6;
3. «Спортинг» — 3;
4. «Олимпиакос» — 0.

Барселона 3:1
Первый тайм: 1:0
Олимпиакос П
18.10.2017, 21:45 Зрители: 55026 Групповой турнир: Группа D Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Такис Лемонис
Голы
18′ Николау Димитрис 43
61′ Лионель Месси 10
64′ Люка Динь (Л. Месси) 19
43 Николау Димитрис (К. Фортунис) 90′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Серхи Роберто 20
Люка Динь 19
11′ 42′ Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
Паулинью 15
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
67′ Андрес Иньеста (к) 8
Иван Ракитич 4
80′ Серхио Бускетс 5
Андре Гомиш 21
45′ Жерар Деулофеу 16
Хавьер Маскерано 14
24 Сильвио Прото
14 Омар Эльабделлауи 90+1′
23 Леонардо Кутрис
3 Альберто Томас Ботиа (к)
43 Николау Димитрис 60′
44 Саша Зджелар
4 Жак-Алексис Ромао 31′
32 Танасис Андруцос
13 Гийом Жилле 55′
9 Урош Джурджевич
8 Вадис Оджиджа-Офоэ 72′
7 Костантинос Фортунис
33 Мехди Карсела-Гонсалес 65′
90 Фелипе Пардо
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 3
10 Удары в створ 1
8 Угловые 3
7 Фолы 13
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Уильям Коллам (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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