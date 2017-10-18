«Барселона» обыграла «Олимпиакос», «Ювентус» одолел «Спортинг»

На 18-й минуте защитник греческой команды Димитриос Николау забил гол в свои ворота, пытаясь прервать прострел Херарда Деулофеу. На 42-й минуте Херард Пике во второй раз отправил мяч в сетку ворот гостей, но сделал это рукой, получив от арбитра вторую жёлтую карточку, за которой последовала красная.

Несмотря на игру в меньшинстве, сине-гранатовые не стали сбавлять обороты и забили ещё дважды во втором тайме — сначала лидер атак «Барсы» Лионель Месси здорово пробил со «стандарта», а затем Лука Динь откликнулся на передачу звёздного аргентинца и отправил мяч в дальний угол. На 89-й минуте Николау забил уже в чужие ворота, не позволив состояться разгрому.



В параллельном матче группы D «Ювентус» в родных стенах одолел «Спортинг» — 2:1. На 12-й минуте защитник туринцев Алекс Сандро поразил собственные ворота, но вскоре Миралем Пьянич восстановил равновесие в счёте, а решающий удар ближе к концу поединка нанёс Марио Манджукич.



Турнирное положение в группе D:

1. «Барселона» — 9 очков;

2. «Ювентус» — 6;

3. «Спортинг» — 3;

4. «Олимпиакос» — 0.