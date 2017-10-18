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23:43 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА проиграл «Базелю» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 18 октября. Московский ЦСКА проиграл швейцарскому «Базелю» со счетом 0:2 в домашнем матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена».

Источник: ИТАР-ТАСС

Мячи забили Таулант Джака (29-я минута) и Димитри Оберлин (90).

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев продлил антирекордную серию, пропустив гол в 42-м матче основного раунда Лиги чемпионов, в последний раз он отыграл в основном турнире соревнований «на ноль» 1 ноября 2006 года в Лондоне — в матче с английским «Арсеналом». Акинфееву принадлежит антирекорд по продолжительности серии матчей с пропущенными голами с учетом игр квалификационных раундов турнира (43 матча). Она прервалась в первой встрече третьего квалификационного раунда нынешнего сезона против греческого АЕКа, которая завершилась победой армейцев со счетом 2:0.

ЦСКА ранее с «Базелем» в еврокубках не встречался, однако все четыре матча армейцев со швейцарскими клубами завершились победами москвичей. Помимо двух побед над «Янг Бойз» в квалификационном раунде Лиги чемпионов этого сезона (1:0, 2:0), в 2010 году ЦСКА дважды обыграл «Лозанну» в групповой стадии Лиги Европы — 5:1, 3:0.

В параллельном матче группы А английский «Манчестер Юнайтед» на выезде победил португальскую «Бенфику» (1:0). В турнирной таблице после трех туров с тремя победами и девятью очками лидирует «Манчестер Юнайтед», второе место занимает «Базель» (6 очков), третье — ЦСКА (3), четвертое — «Бенфика» (0). В следующем туре пройдут матчи «Базель» — ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» — «Бенфика». Обе встречи состоятся 31 октября.

ЦСКА 0:2
Первый тайм: 0:1
Базель
18.10.2017, 21:45 Зрители: 27996 Групповой турнир: Группа A Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Рафаэль Вики
Голы
34 Таулант Джака 29′
19 Димитри Оберлен (Т. Джака) 90′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Александр Головин 17
Виктор Винисиус Витинью 11
Понтус Вернблум 3
46′ Сергей Игнашевич 4
73′ Бибрас Натхо 66
70′ Георгий Миланов 8
Константин Кучаев 89
77′ Тимур Жамалетдинов 75
Федор Чалов 63
1 Томаш Вацлик
17 Марек Сухи (к)
23 Эдер Альварес Баланта
36 Мануэль Аканджи
5 Михаэль Ланг
28 Рауль Петретта
7 Лука Дзуффи
34 Таулант Джака
11 Ренато Штеффен 87′
33 Кевин Буа
24 Мохамед Эльюнусси 90′
15 Александр Франссон
22 Альбиан Айети 61′
19 Димитри Оберлен
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
11 Удары (всего) 11
0 Удары в створ 6
1 Угловые 3
12 Фолы 19
2 Офсайды 8
Судьи
Главный судья Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Боковой судья Сандер ван Рукел (Нидерланды)
Боковой судья Эрвин Зейнстра (Нидерланды)
  Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
  Деннис Хиглер (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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