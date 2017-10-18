ЦСКА проиграл «Базелю» в матче Лиги чемпионов

Источник: ИТАР-ТАСС

Мячи забили Таулант Джака (29-я минута) и Димитри Оберлин (90).

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев продлил антирекордную серию, пропустив гол в 42-м матче основного раунда Лиги чемпионов, в последний раз он отыграл в основном турнире соревнований «на ноль» 1 ноября 2006 года в Лондоне — в матче с английским «Арсеналом». Акинфееву принадлежит антирекорд по продолжительности серии матчей с пропущенными голами с учетом игр квалификационных раундов турнира (43 матча). Она прервалась в первой встрече третьего квалификационного раунда нынешнего сезона против греческого АЕКа, которая завершилась победой армейцев со счетом 2:0.

ЦСКА ранее с «Базелем» в еврокубках не встречался, однако все четыре матча армейцев со швейцарскими клубами завершились победами москвичей. Помимо двух побед над «Янг Бойз» в квалификационном раунде Лиги чемпионов этого сезона (1:0, 2:0), в 2010 году ЦСКА дважды обыграл «Лозанну» в групповой стадии Лиги Европы — 5:1, 3:0.