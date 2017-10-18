Ермакович: БАТЭ необходимо побеждать «Кёльн». Будем бороться за три очка!
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович накануне домашнего матча Лиги Европы с «Кёльном» ответил на вопросы журналистов. Встреча пройдёт в четверг, 19 октября.
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович накануне домашнего матча Лиги Европы с «Кёльном» ответил на вопросы журналистов. Встреча пройдёт в четверг, 19 октября.
«Считаю, мы находимся в хорошей форме. Но только завтрашняя игра точно ответит на этот вопрос. Команда пребывает в состоянии боевой готовности. Нас ничто не отвлекает. К счастью, не так много травмированных, как порой случается. Ну, а вообще ситуация такова, что нам необходимо побеждать завтра, если хотим выйти из группы. Будем бороться за три очка!
“Кёльн” — участник немецкой Бундеслиги, одного из топовых чемпионатов. И то, что наш соперник занимает пока последнее место, ни о чем не говорит. Несмотря на неудачные результаты, по игре кёльнцы никому не уступали. Создавали достаточное количество моментов. Единственная проблема — нехватка в завершающей фазе атак
Наш соперник действует