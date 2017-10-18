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23:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Ермакович: БАТЭ необходимо побеждать «Кёльн». Будем бороться за три очка!

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович накануне домашнего матча Лиги Европы с «Кёльном» ответил на вопросы журналистов. Встреча пройдёт в четверг, 19 октября.

Источник: РИА "Новости"

«Считаю, мы находимся в хорошей форме. Но только завтрашняя игра точно ответит на этот вопрос. Команда пребывает в состоянии боевой готовности. Нас ничто не отвлекает. К счастью, не так много травмированных, как порой случается. Ну, а вообще ситуация такова, что нам необходимо побеждать завтра, если хотим выйти из группы. Будем бороться за три очка!

“Кёльн” — участник немецкой Бундеслиги, одного из топовых чемпионатов. И то, что наш соперник занимает пока последнее место, ни о чем не говорит. Несмотря на неудачные результаты, по игре кёльнцы никому не уступали. Создавали достаточное количество моментов. Единственная проблема — нехватка в завершающей фазе атак какого-то фарта. Бесспорно, это команда очень высокого уровня. И нам будет нелегко.

Наш соперник действует по-разному. В большинстве матчей — по системе 4−4−2. Но также применял и расстановку с тремя центральными защитниками, в частности в лигоевропейской встрече с “Црвеной Звездой”. Мы должны быть готовы и к одной системе, и к другой. Прекрасно знаем, как играть против обеих. Но одно дело — знать, другое — воплотить всё на футбольном поле в противостоянии с квалифицированным оппонентом», — приводит слова тренера официальный сайт БАТЭ.

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