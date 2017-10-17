Самедов пропустит шесть недель из-за травмы

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Во вторник «Спартак» на своем поле разгромил испанскую «Севилью» со счетом 5:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Самедов был заменен на 25-й минуте. Медицинское обследование выявило у полузащитника частичный разрыв одной из мышц задней группы левого бедра.

Ответный матч между «Севильей» и «Спартаком» пройдет в Испании 1 ноября.