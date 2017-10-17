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21:56 (мск), источник: ТАСС

Самедов пропустит шесть недель из-за травмы

ТАСС, 18 октября. /ТАСС/. Полузащитнику московского футбольного клуба «Спартак» Александру Самедову потребуется шесть недель на восстановление от травмы. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

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Во вторник «Спартак» на своем поле разгромил испанскую «Севилью» со счетом 5:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Самедов был заменен на 25-й минуте. Медицинское обследование выявило у полузащитника частичный разрыв одной из мышц задней группы левого бедра.

Ответный матч между «Севильей» и «Спартаком» пройдет в Испании 1 ноября.

Первое место в группе Е занимает английский «Ливерпуль», набрав пять очков. «Спартак» имеет столько же очков, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей идет на второй строчке. «Севилья» с четырьмя очками расположилась на третьей позиции, а словенский «Марибор» находится на четвертом месте (1).

Спартак М 5:1
Первый тайм: 1:1
Севилья
17.10.2017, 21:45 Зрители: 44307 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Эдуардо Бериссо
Голы
18′ Квинси Промес (А. Ещенко) 10
58′ Лоренсо Мельгарехо (К. Промес, А. Ещенко) 25
67′ Денис Глушаков (Д. Комбаров, Фернанду) 8
74′ де Соуза Луиз Адриану (К. Промес, Фернанду) 12
90′ Квинси Промес 10
4 Симон Кьер 30′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
34′ Георгий Джикия 14
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
45′ Фернанду 11
де Соуза Луиз Адриану 12
25′ Александр Самедов 19
Лоренсо Мельгарехо 25
57′ Ивелин Попов 71
Марио Пашалич 50
1 Серхио Рико
25 Габриэль Меркадо
18 Серхио Эскудеро (к) 37′
4 Симон Кьер
5 Клеман Лангле
10 Эвер Банега
14 Гвидо Писарро 89′
17 Пабло Сарабия
7 Микаэль Крун-Дели 68′
22 Франко Васкес
9 Виссам Бен Йеддер 82′
20 Луис Муриэль
24 Нолито 76′
16 Гонсалес Хесус Навас
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 17
8 Удары в створ 6
0 Угловые 9
7 Фолы 10
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
Боковой судья Филиппо Мели (Италия)
  Лука Банти (Италия)
  Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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