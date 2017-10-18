Двуликий «Шериф». Что ждет «Локомотив» в Тирасполе?

Источник: Советский спорт

КОМБО-ТРЕНЕР

15-кратный чемпион, 9-кратный обладатель Кубка Молдавии, самая «сухая» команда этого розыгрыша Лиги Европы, которая может испортить вечеринку любому сопернику. У «Шерифа» два лица: в своем чемпионате — это дерзкая банда, которая каждую неделю хладнокровно снимает скальп со своего оппонента (только если это не «Дачия» или «Милсами»), а в еврокубках — отряд диверсантов, которые сперва уничтожают атакующую игру соперника, а следом бьют в самые уязвимые места обороны.

Дифференцированный подход — пожалуй, единственно верная стратегия выживания в европейских турнирах для таких команд, как «Шериф». А это уже повышенные требования к тренерской компетенции. Молдавские специалисты, приходившие в главный клуб страны, не всегда справлялись с банальной задачей выиграть внутренний чемпионат, чего уж говорить об успешном выступлении в еврокубках.

Да, всерьез рассуждать о каких-то достижениях в Лиге чемпионов или Лиге Европы применительно к командам, калибра «Шерифа», странно. Но все клубы имеют свои задачи. Так вот, для нынешнего соперника «Локомотива» — не быть разгромленным — это уже успех. Поэтому нужен комбо-тренер, который научит и в атаке весело играть, чтобы выносить всех в родном чемпионате, и защиту выстроит на века.

И, кажется, «Шериф» такого нашел. Итальянец ливийского происхождения Роберто Бордин пришел в клуб год назад и сходу выиграл вообще все. Вышел в квалификацию Лиги чемпионов, там чуть не грохнул «Карабах», который сейчас рубится в групповом этапе, а следом взял измором польскую «Легию» и прополз в группу Лиги Европы.

Можно сказать, пришел к успеху. Ведь «Шериф» — всего второй клуб, где он работает главным тренером. Первым была «Триестина» из итальянской Серии Д, в которой Бордин продержался всего восемь матчей. До этого он почти всю карьеру был верным оруженосцем нынешнего рулевого «Дженоа» Андреа Мандорлини — с ним Роберто прошел все ужасы погрязшей в договорняках Серии Б, тренируя «Сассуоло» и «Верону», и даже отправлялся на родину графа Дракулы работать в местом «ЧФР».

ТРИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ, ДВА ОПОРНИКА

Как и любой итальянец, Бордин помешан на тактике и очень четко разбирает соперников. Собственно, эти навыки помогли ему протащить «Шериф» в групповую стадию Лиги Европы. С главным клубом Молдавии такого не случалось с сезона 2013/14. Тогда одним из соперников желто-черных был махачкалинский «Анжи», который только-только лишился своих главных звезд. В Тирасполе ждали, что к ним приедут Это’О и Жусилей, но в итоге лицезрели экзерсисы Александра Епуряну, Никиты Бурмистрова и Деле Аделейе.

Кстати, в том розыгрыше «Шериф», хоть и не вышел из группы, но в итоге проиграл только два матча «Тоттенхэму» и то в очень тяжелой борьбе. Что-то похожее они демонстрируют и в этом году. Все по классике: три центральных защитника, два опорных, мобильные фланги и группа атаки из трех быстрых ребят, которые на чужой половине поля рубятся за самые безнадежные мячи.

В «Шерифе» европейского образца нет ни грамма очарования — сплошной прагматизм. Бордин прекрасно понимает, что по-другому ему просто не выжить. Поэтому «Локомотиву» стоит приготовиться отыграть матч против очередного «Амкара». И при подготовке к игре не стоит пренебрегать разбором по персоналиям. В составе «Шерифа» есть парни, которые найдут, чем удивить Гилерме и его партнеров по обороне.

Здесь и таранный форвард Стефан Мугоша и верткий бразилец Жайро и, прости господи, Зиги Бадибанга, который быстр и умеет найти свободную зону. За движение мяча в центре поля у «Шерифа» отвечает капитан Йосип Брезовец — вроде бы ничем не выдающийся классический бокс-ту-бокс, но 12 голов и 14 передач в чемпионате Молдавии оформил. На него определенно стоит обратить внимание.

САМОСОЗНАНИЕ

Но опасен «Шериф» скорее не футбольными навыками, а самосознанием. Каждый уикенд эти ребята рвут на тряпки очередного соперника и ментально возносятся на Эверест. Ничто так не тренирует команду, как победы. Игроки «Шерифа» знают, как они добываются.