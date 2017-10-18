Двуликий «Шериф». Что ждет «Локомотив» в Тирасполе?
Корреспондент «Советского спорта» — о коллективе, который не отдаст железнодорожникам ни сантиметра пространства без борьбы.
Корреспондент «Советского спорта» — о коллективе, который не отдаст железнодорожникам ни сантиметра пространства без борьбы.
15-кратный чемпион, 9-кратный обладатель Кубка Молдавии, самая «сухая» команда этого розыгрыша Лиги Европы, которая может испортить вечеринку любому сопернику. У «Шерифа» два лица: в своем чемпионате — это дерзкая банда, которая каждую неделю хладнокровно снимает скальп со своего оппонента (только если это не «Дачия» или «Милсами»), а в еврокубках — отряд диверсантов, которые сперва уничтожают атакующую игру соперника, а следом бьют в самые уязвимые места обороны.
Дифференцированный подход — пожалуй, единственно верная стратегия выживания в европейских турнирах для таких команд, как «Шериф». А это уже повышенные требования к тренерской компетенции. Молдавские специалисты, приходившие в главный клуб страны, не всегда справлялись с банальной задачей выиграть внутренний чемпионат, чего уж говорить об успешном выступлении в еврокубках.
Да, всерьез рассуждать о
И, кажется, «Шериф» такого нашел. Итальянец ливийского происхождения Роберто Бордин пришел в клуб год назад и сходу выиграл вообще все. Вышел в квалификацию Лиги чемпионов, там чуть не грохнул «Карабах», который сейчас рубится в групповом этапе, а следом взял измором польскую «Легию» и прополз в группу Лиги Европы.
Можно сказать, пришел к успеху. Ведь «Шериф» — всего второй клуб, где он работает главным тренером. Первым была «Триестина» из итальянской Серии Д, в которой Бордин продержался всего восемь матчей. До этого он почти всю карьеру был верным оруженосцем нынешнего рулевого «Дженоа» Андреа Мандорлини — с ним Роберто прошел все ужасы погрязшей в договорняках Серии Б, тренируя «Сассуоло» и «Верону», и даже отправлялся на родину графа Дракулы работать в местом «ЧФР».
ТРИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ, ДВА ОПОРНИКА
Как и любой итальянец, Бордин помешан на тактике и очень четко разбирает соперников. Собственно, эти навыки помогли ему протащить «Шериф» в групповую стадию Лиги Европы. С главным клубом Молдавии такого не случалось с сезона 2013/14. Тогда одним из соперников
Кстати, в том розыгрыше «Шериф», хоть и не вышел из группы, но в итоге проиграл только два матча «Тоттенхэму» и то в очень тяжелой борьбе.
В «Шерифе» европейского образца нет ни грамма очарования — сплошной прагматизм. Бордин прекрасно понимает, что
Здесь и таранный форвард Стефан Мугоша и верткий бразилец Жайро и, прости господи, Зиги Бадибанга, который быстр и умеет найти свободную зону. За движение мяча в центре поля у «Шерифа» отвечает капитан Йосип Брезовец — вроде бы ничем не выдающийся классический
САМОСОЗНАНИЕ
Но опасен «Шериф» скорее не футбольными навыками, а самосознанием. Каждый уикенд эти ребята рвут на тряпки очередного соперника и ментально возносятся на Эверест. Ничто так не тренирует команду, как победы. Игроки «Шерифа» знают, как они добываются.
Поэтому рассчитывать на то, что они проиграют еще не успев выйти из раздевалки, будет большой ошибкой. Хозяева знают свое место в европейской клубной стратификации, но это на них никак не давит. Все решается на поле — и это аксиома для молдавской команды. «Локомотив» эти парни уважают, но уж точно не боятся.