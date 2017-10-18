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21:36 (мск), источник: Sports.kz

«Астана» — «Маккаби»: полтора часа истины

Есть известное выражение «час истины», обозначающее приход времени, когда необходимо давать откровенные вопросы на все острые и неудобные вопросы. Такими полутора часами истины фактически и станет для «Астаны» и «Маккаби» из Тель-Авива предстоящий поединок между ними в столице нашей Родины.

На самом деле, о серьезности претензий на выход из своей группы Лиги Европы в этом матче соперники должны заявлять победой. Поражение и даже ничья оставляют, конечно, теоретические шансы финишировать в итоге не ниже второй строчки, но по факту делают решение подобной задачи слишком проблематичным. Уже сейчас казахстанская и израильская команды отстают от «Вильярреала» со «Славией» на 3 очка каждая. Но у «Маккаби» после встречи в Астане останется еще два домашних поединка из несыгранных трех. У нашего же чемпиона — только один…

Понятно, что выигрыша в этом матче на «Астана Арене» жаждут оба соперника. Однако же победа, как известно, может достаться максимум одному из них. Либо и вовсе так и не прийти ни к одной из противоборствующих сторон… Поэтому в грядущем противостоянии его участникам необходимо всерьез озаботиться не только атаками на чужие ворота, но и надежной обороной собственных, — ибо цена потери турнирных баллов в данной встрече, действительно, очень высока.

Что мы знаем о «Маккаби»? Что это техничная, дерзкая, скоростная команда. В принципе, со времен работы с ней Шоты Арвеладзе «желтые» сохранили эти характеризующие их качества. Однако же при всем при том в данный момент под началом Йорди (для Земли Обетованной — Джорди) Кройфа израильтяне имеют больший выбор качественных креативных исполнителей — соответственно, и выбор 0вариантов развития любой из атак у них теперь богаче. Отлично вписался в состав тель-авивской дружины купленный у испанской «Гранады» за 1 миллион евро 24-летний правый нападающий Омер Атцили. Необходимо отметить, что этот игрок является воспитанником «Маккаби», но в 16 лет покинул его, чтобы транзитом через два других израильских клуба отправиться в Испанию. В прошлом году футболист дебютировал в составе национальной сборной Израиля. Стоит обратить внимание и на 27-летнего англичанина Ника Блэкмэна. В Израиле этот темнокожий футболист легионером не считается, так как имеет еврейские корни. Но главная надежда «желтых» в атаке, бесспорно, — 27-летний центрфорвард национальной сборной Исландии Видар Кьяртанссон. В «Маккаби» он пришел из «Мальме» за 3 с половиной миллиона евро в сентябре прошлого года, а потому в матчах с «Кайратом» этого футболиста отечественные любители футбола видеть тоже не могли. В прошлом чемпионате Израиля Видар наколотил 19 мячей. Достаточно у наших соперников и других исполнителей, пополнивших состав их команды уже после прошлогодних свиданий с алматинцами. Так что «Астане» будет противостоять вроде бы тот же самый «Маккаби», — да не совсем тот…

Подопечным Станимира Стоилова нужно, конечно, навязывать гостям с Ближнего Востока свою игру — отдавать инициативу и контроль обращающимся с мячом так, как будто с ним в ногах и родились, соперникам чревато серьезными неприятностями. Но у «Астаны» имеются собственные игровые достоинства и плюсы, которые в важном противостоянии с таким оппонентом необходимо будет использовать по максимуму.

Будем ждать от сильнейшей команды нашей страны только победы: в этом «азиатском» дерби, где лицом к лицу сойдутся представители Центральной Азии и Передней, для компромисса места практически не предусмотрено. Во всяком случае, — с нашей стороны. Вопрос, на самом деле, стоит сейчас практически ребром — или мы, или нас.

В конце концов, момент истины настал…

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