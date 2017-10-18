Тренер «Русенборга»: Победа над «Зенитом» может стать главной в столетней истории «Русенборга»

Источник: Спорт-Экспресс

— Миодраг Божович, тренер тульского «Арсенала», последнего соперника «Зенита» по чемпионату России говорил, что для него стало проблемой угадать стартовый состав петербуржцев. Какие проблемы возникали у вас при подготовке к матчу?

— Понимаю тренера «Арсенала». В «Зените» много сильных игроков. Действительно сложно заранее определить их состав.

— Кого из игроков «Зенита» выделите? Какую игру ждете от петербуржцев?

— Не хочу называть имена. У них много сильных игроков. Мы тщательно анализировали матчи «Зенита». Надеюсь, хорошо подготовились к матчу.

— Предыдущие соперники петербуржцев по еврокубкам тренировались на «Петровском», чтобы поберечь поле. Был ли у вас выбор?

— У нас был выбор задержаться в Норвегии и провести тренировку дома или работать на стадионе «Санкт-Петербург». А «Петровский» нам даже не предлагали.

— Насколько велика роль Николаса Бендтнера в вашей команде? Выйдет ли он завтра на поле?

— Надеюсь, он будет играть, как и почти все футболисты, которые прилетели в Петербург. Бендтнер очень важен для нас, но самое важное — слаженная игра команды. Надеемся, что завтра нам удастся ее показать.

— В чемпионате Норвегии вы за пять туров до финиша опережаете ближайшего соперника на десять очков. Может ли команда сосредоточиться на Лиге Европы?

— Для нас все турниры очень важны, но главное — сыграть хорошо завтра с «Зенитом». После этого будем думать о других матчах и других соперниках.

-В этом году клуб отметил столетний юбилей. За эти сто лет уже одержали свою главную победу или она еще впереди?

-Такой может стать завтрашняя победа над «Зенитом». История «Русенборга» богата на победы: мы обыгрывали «Ювентус», «Боруссию», «Реал». Что касается этого года, самой яркой стала победа над «Аяксом».

— В чем секрет «Русенборга»? Как ему удается быть более успешным, чем клубы из Осло?

— Дело в нашем стиле игры. Он не изменяется на протяжении долгих лет. Ну и тренировки у нас очень хорошие. Работаем на высоком уровне.

— Получится ли продемонстрировать фирменный стиль «Русенборга» в завтрашней игре?

— Мы не очень часто сталкиваемся с такими сильными соперниками как «Зенит». Возможно, завтра будем играть иначе.

— Иначе — это от обороны?

— Понимаем, что завтрашний матч будет сложным. Будем серьезно работать в защите. Посмотрим, как сложится игра. Надеемся на хороший результат.

— «Зенит» так же хорош, как и его отдельные футболисты?

— «Зенит» — один из фаворитов Лиги Европы. У них много хороших игроков и прекрасный тренер, который работал в топ-клубах.

Матч «Зенит» — «Русенборг» состоится завтра, 19 октября, и начнется в 20.00 по московскому времени.