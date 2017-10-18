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19:24 (мск), источник: Р-Спорт

Ингебригтсен: «Русенборгу» важно показать слаженную командую игру с ФК «Зенит»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Главный тренер норвежского футбольного клуба «Русенборг» Коре Ингебригтсен заявил, что его команде важно показать слаженную игру в матче против петербургского «Зенита» в Лиге Европы.

«Зенит» в четверг дома сыграет с норвежским «Русенборгом» в матче 3-го тура в рамках группы L. Встреча начнется в 20:00 мск.

«Я видел сегодня (нападающего) Никласа Бендтнера, он приехал с нами, он будет играть завтра. Для нас очень важен этот футболист, но самое важное — это слаженная игра всей команды в матче с “Зенитом”. Знаю, что в “Зените” очень много сильных игроков. Мы анализировали матчи соперника, проделали определенную работу и хорошо подготовились к игре», — сказал Ингебригтсен.

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