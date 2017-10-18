"Спартак" опубликовал фотографии клубного автобуса, который изменил дизайн после того, как на борту появились имена 2690 болельщиков.
Ингебригтсен: «Русенборгу» важно показать слаженную командую игру с ФК «Зенит»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 окт —
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 окт —
«Зенит» в четверг дома сыграет с норвежским «Русенборгом» в матче 3-го тура в рамках группы L. Встреча начнется в 20:00 мск.
«Я видел сегодня (нападающего) Никласа Бендтнера, он приехал с нами, он будет играть завтра. Для нас очень важен этот футболист, но самое важное — это слаженная игра всей команды в матче с “Зенитом”. Знаю, что в “Зените” очень много сильных игроков. Мы анализировали матчи соперника, проделали определенную работу и хорошо подготовились к игре», — сказал Ингебригтсен.