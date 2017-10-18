«Кайрат» пропустил девять безответных голов от «Краснодара» в Юношеской лиге УЕФА

Казалось, после домашней ничьей 2:2, у алматинцев есть шансы на успех, но за первые 20 минут в их воротах в Краснодаре побывали четыре гола, а до конца игры еще столько же, особенно в составе россиян отметился Иван Игнатьев, сделавший пента-трик, по одному мячу забили Даниил Уткин, Магомед Сулейманов и два Роман Куражов.