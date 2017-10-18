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10«Краснодар» уступил ЦСКА
19:17 (мск), источник: Sports.kz

«Кайрат» пропустил девять безответных голов от «Краснодара» в Юношеской лиге УЕФА

В ответном матче первого круга Юношеской лиги УЕФА алматинский «Кайрат» на выезде уступил российскому «Краснодару» — 0:9, пишет Sports.kz.

Казалось, после домашней ничьей 2:2, у алматинцев есть шансы на успех, но за первые 20 минут в их воротах в Краснодаре побывали четыре гола, а до конца игры еще столько же, особенно в составе россиян отметился Иван Игнатьев, сделавший пента-трик, по одному мячу забили Даниил Уткин, Магомед Сулейманов и два Роман Куражов.

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Таким образом, с общим счетом 2:10 «Кайрат» уступает «Краснодару» путевку в следующий круг турнира.

«Краснодар» U-19 (Краснодар, Россия) — «Кайрат» U-19 (Алматы, Казахстан) 9:0 (4:0)
Первый матч: 2:2
Голы: Уткин 7 (1:0), Сулейманов 12 (2:0), Игнатьев 15 (3:0), Игнатьев 20 (4:0), Игнатьев 51 (5:0), Игнатьев 57 (6:0), Куражов 58 (7:0), Игнатьев с пенальти 76 (8:0), Куражов 90+2 (9:0)
Предупреждение: Черников 86 — Ульшин 79
«Краснодар» U-19: Сафонов, Текучев, Ивашин, Иванов, Уткин (Куражов 57), Черников, Сергеев (Байрамян 67), Бочко, Бородин, Игнатьев, Сулейманов (Григорян 61)
«Кайрат» U-19: Жомарт, Айторе, Алип, Суюнов, Бахтияров, Оразов, Агзамбаев (Айманов 46), Астанов, Ярков (Сидоров 46), Нурлалиев, Ульшин (Сериков 79)
Главный судья: Яри Ярвинен (Финляндия)
18 октября. Краснодар. Стадион академии «Краснодар».

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