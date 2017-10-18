5 голов Игнатьева помогли «Краснодару» разгромить «Кайрат» в Юношеской лиге УЕФА

Встреча проходила в Краснодаре на территории Академии ФК Краснодар и завершилась со счётом 9:0 в пользу хозяев.

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Пента-трик оформил Иван Игнатьев, забивший свой пятый мяч с пенальти. По разу отличились Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов, дубль оформил Роман Куражов.