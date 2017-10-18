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18:52 (мск), источник: Прессбол

БАТЭ — «Кельн». Наставник «козлов» Петер Штегер включил в выездной состав 18 игроков

Немецкий «Кельн» после обеда вылетел в Беларусь, где завтра сыграет в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы против борисовского БАТЭ. Главный тренер «козлов» Петер Штегер включил в состав 18 игроков:

Вратари: Тимо Хорн, Томан Кесслер;.

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа H, 19.10.2017, 20:00
БАТЭ
-Кельн-

Защитники: Доминик Хайнц, Яннес Хорн, Лукас Клюнтер, Доминик Марох, Павел Ольковски, Константин Рауш, Фредерик Серенсен;.

Полузащитники: Леонардо Биттенкур, Кристиан Клеменс, Марко Хегер, Милош Йойич, Маттиас Леманн, Салих Озджан;.

Нападающие: Серу Гирасси, Юя Осако, Симон Цоллер.

В Германии остались травмированные Йонас Хектор, Марсель Риссе и Николас Нартей. Ранее также сообщалось, что в Борисов не прилетят Клаудио Писарро, Жуан Кейруш и Тим Хандерверкер, отмечает football.by.

Матч БАТЭ — «Кельн» состоится в четверг, 19 октября на «Борисов-Арене» и начнется в 20.00.

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