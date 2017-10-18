БАТЭ — «Кельн». Наставник «козлов» Петер Штегер включил в выездной состав 18 игроков

Вратари: Тимо Хорн, Томан Кесслер;.
Защитники: Доминик Хайнц, Яннес Хорн, Лукас Клюнтер, Доминик Марох, Павел Ольковски, Константин Рауш, Фредерик Серенсен;.
Полузащитники: Леонардо Биттенкур, Кристиан Клеменс, Марко Хегер, Милош Йойич, Маттиас Леманн, Салих Озджан;.
Нападающие: Серу Гирасси, Юя Осако, Симон Цоллер.
В Германии остались травмированные Йонас Хектор, Марсель Риссе и Николас Нартей. Ранее также сообщалось, что в Борисов не прилетят Клаудио Писарро, Жуан Кейруш и Тим Хандерверкер, отмечает football.by.
Матч БАТЭ — «Кельн» состоится в четверг, 19 октября на «Борисов-Арене» и начнется в 20.00.