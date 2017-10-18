«Спартак» — ориентир для ЦСКА

Источник: Газета.Ру

В Москве состоится второй матч Лиги чемпионов подряд. Вслед за вторничной игрой «Спартака» и испанской «Севильи» на «Открытие Арене», армейский стадион на 3-й Песчаной улице откроет двери для ЦСКА и швейцарского «Базеля». Бывший клуб Мурата Якина, где капитанит экс-спартаковский защитник Марек Сухи, — главный соперник красно-синих в борьбе за второе место в группе и пропуск в стадию плей-офф.

В первых двух турах ЦСКА и «Базель» успели подвергнуться разгрому от английского «Манчестер Юнайтед» (1:4 и 0:3) и одержать по победе над португальской «Бенфикой» (2:1 и 5:0).

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа A, 18.10.2017, 21:45 ЦСКА - Базель -

Между собой они должны выяснить, кто больше достоин составить пару «красным дьяволам» Жозе Моуринью. В спурт лиссабонцев пока что верится слабо.

Серьезным подспорьем для армейского наставника Виктора Гончаренко должно стать возвращение в строй травмированных полузащитников Александра Головина и Понтуса Вернблума. Уже тренируется в общей группе и Виктор Васин — в игре со швейцарскими красно-синими хозяевам точно не помогут опытные Василий Березуцкий и Алан Дзагоев. Оба, безусловно, настоящая потеря. Однако Гончаренко уже научился обходиться без этих часто выбывающих из состава исполнителей.

Сам белорусский специалист на предматчевой пресс-конференции отметил, что не рассчитывает только на Дзагоева. Остальные восстановившиеся попадут в заявку, но кто-то из них может начать матч на скамейке запасных.

«Головин готов на все 100%, — подчеркнул Гончаренко. — Что касается нашей защиты, то игрокам опыта не занимать. Но защита начинается с атаки.

Если находиться в обороне большую часть времени, на защиту выпадает большое давление. Если больше атакуешь, то защитникам проще.

Аарон Оланаре? Много с ним разговариваем о том, как он должен действовать. Что-то получается, что-то нет. Он действовал достаточно продуктивно, но мы знаем, что он может еще лучше. У «Базеля» можно выделить Димитри Оберлина, который обладает хорошей скоростью. Мне нравится также седьмой номер. Но, в любом случае, командная структура важнее, чем отдельные игроки. Правым флангом они хорошо атакуют, это тоже можно отметить.

По мнению тренера, ключевым матчем для его команды будет вовсе не предстоящий, а один из следующих.

«Мы всегда прикидываем шансы, — сказал Гончаренко. — Но когда у тебя много игр, так далеко заглядывать не стоит. Мы понимаем, что победа в любом матче это плюс.

На мой взгляд, исход группы решается не в пятом туре, а в третьем-четвертом. Это сильно влияет на то, кто какое место в группе займет.

ЦСКА дважды пересекался с представителями Швейцарии в еврокубках, причем оба случая имеют отношение к новейшей истории футбола. В сезоне-2010/11 армейцы учинили разгром «Лозанне» на групповом этапе Лиги Европы (3:0 в гостях, 5:1 дома), а уже в текущем розыгрыше ЛЧ уверенно прошли бернский «Янг Бойз» в раунде плей-офф квалификации (2:0 на везде, 1:0 на своем поле).

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«Базель» тоже традиционно успешен против российских команд. И если со «Спартаком» у него паритет: две победы в далекой уже ЛЧ-2002/03 (2:0, 2:0) и вылет в 1/16 ЛЕ-2010/11 (2:3, 1:1), то грозненский «Терек» и петербургский «Зенит» швейцарцы проходили в матчах на вылет Кубка УЕФА и ЛЕ соответственно.

Юный форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов надеется набрать на своем поле три очка.

«Чувствую себя хорошо, готов к игре, — подчеркнул он. — Что касается всей команды, мы подойдем в хорошем настроении, будем стараться одержать победу. Мне главное двигаться впереди, открываться. А решение, отдавать мне пас или нет, принимают те, у кого мяч. Но я думаю, что с доверием все нормально. Молодым у нас доверяют, в том числе и на поле».

По мнению оплота обороны «Базеля» Сухи, сегодняшний ЦСКА — это «сочетание комбинационного стиля игры с опытной защитой».

«Возможно, оборона у нашего соперника и немолодая, но по-прежнему качественная, — констатировал чех. — Расчет на опыт себя оправдывает. Единичные ошибки у всех бывают — это не вопрос возраста. В целом по сезону защита ЦСКА качественно выполняет свои обязанности.

Серьезно изменилась система игры армейцев. Теперь они практикуют модель с тремя защитниками. А компактность в игре ЦСКА и прежде отличала. Команда хорошо обороняется и здорово использует свободные зоны на чужой половине поля.

В текущем розыгрыше швейцарской суперлиги «Базель» идет лишь третьим, уступая после 11 туров лидеру «Янг Бойз» пять очков. В последнем матче перед выездом в Москву подопечные Рафаэля Вики в гостях отправили четыре безответных мяча в ворота главного аутсайдера сезона «Лугано».

«Базель» в матчах с ЦСКА может заложить фундамент под выход в плей-офф Лиги чемпионов, — цитирует полузащитника «Базеля» Ренато Штеффена Blick. — Что касается погоды в Москве, то мне нравится, когда прохладно. Я могу больше работать и меньше уставать.

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Тренер Вики предоставил инсайд: нападающий Рикки ван Волфсвинкел не сможет сыграть с ЦСКА из-за травмы.

«Я не люблю выделять отдельных игроков, всегда оцениваю команду в целом, — признался тренер. — У ЦСКА очень хороший нападающий Витиньо. Головин обладает прекрасной техникой и скоростью, у него на вооружении множество финтов. У ЦСКА очень хорошая команда, которая компактно действует в защите и опасно контратакует. И они, и мы находимся в более выгодном положении по сравнению с “Бенфикой”. Мы приехали сюда за очками».

Матч обслужит голландская бригада судей во главе с Бьорном Куйперсом. При нем каждый из соперников имеет в активе по знаковой игре. ЦСКА в феврале 2012-го сумел не проиграть мадридскому «Реалу» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1), а «Базель» в декабре 2011-го сенсационно одолел «МЮ» (2:1).