Тренер: ЦСКА готов пожертвовать результатами в Юношеской лиге УЕФА ради прогресса игроков

ЦСКА в среду в матче третьего тура группового этапа турнира проиграл на своем поле швейцарскому «Базелю» со счетом 2:3.

«Настраивались на победу, но нам противостоял достаточно мастеровитый и сильный соперник. В этом году в команде дебютируют семь человек, только пришедшие из академии, нам очень тяжело играть, есть игроки и 2000, и 2001 года рождения. Если у “Базеля” состав меняется постепенно, то у нас он обновился практически полностью, у нас еще недостаточно опыта игры на таком уровне, поэтому каждый матч дается очень тяжело. Очень много ошибок в обороне, их можно назвать детскими, потому что пришедшие ребята действительно еще дети», — поделился впечатлениями Аксенов.

«Задача стоит выходить и побеждать в каждой игре. А в плане результата нам нужно время, чтобы ставить задачи. Наверное, готовы пожертвовать результатами, чтобы ребята получили необходимый опыт. Надеюсь, эти матчи пойдут ребятам на пользу», — добавил он.

В то же время он уже отметил прогресс самых младших игроков команды: «Очень доволен самыми младшими ребятами в нашей команде, играют самоотверженно, молодцы. Где-то не получается, где-то ошибки, но без этого не будет прогресса. Да, обидно, что допускаем их в Лиге УЕФА, да, мы хотим пойти дальше по турниру, но нужно понимать, какое у нас время — мы должны перетерпеть ошибки и, где-то пожертвовав результатом, приобрести опыт, набив шишки».