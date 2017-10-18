Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Ответ ВМФ РФ на "волчью стаю" Украины будет молниеносным
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
«Устроит всех»: Жириновский о замене новогодним каникулам
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Джонни Депп подал в суд на своего адвоката
Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Атлетико
Футбол. Еврокубки
21:45
ЦСКА
Базель
Футбол. Еврокубки
21:45
Бенфика
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:45
Андерлехт
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
21:45
Бавария
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:45
Челси
Рома
Футбол. Еврокубки
21:45
Ювентус
Спортинг
Футбол. Еврокубки
21:45
Барселона
Олимпиакос П
Все события
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу
Стали известны сроки восстановления Самедова
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
31-летняя Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Раскрыт секрет брокколи
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
10«Краснодар» уступил ЦСКА
8Поражение «Ювентуса», семь мячей от «Сити» и другие события выходных
17:27 (мск), источник: ТАСС

Брат футболиста Романа Еременко Сергей заявил, что чувствует себя русским

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Младший брат бывшего футболиста ЦСКА Романа Еременко Сергей, выступающий за швейцарский «Базель», чувствует себя русским и хотел бы поиграть в России. Об этом 18-летний полузащитник рассказал журналистам.

В среду «Базель» в рамках третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА обыграл в Москве ЦСКА со счетом 3:2. Еременко, выступающий на позиции центрального полузащитника, вышел на поле во втором тайме.

«Приехали брать три очка и, думаю, заслужили победу, план на игру сработал. Не скажу, что играли только на контратаках. Просто так сложилась игра — в обороне ЦСКА было много свободных зон, и мы хорошо их использовали», — поделился впечатлениями Еременко. «Своей игрой остался доволен», — также заявил он.

Сергей Еременко имеет гражданства Финляндии и России. «Интерес поиграть в России, конечно, есть — все равно я чувствую себя русским, родители русские. Интерес есть, а там посмотрим, как будет», — сказал он.

На вопросы про брата Романа, который отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина, Сергей отказался отвечать. «Брат нормально, сейчас он с семьей, скоро начнет тренироваться и, думаю, вернется. Но в целом эту ситуацию комментировать не могу», — ограничился он.

Сергей дебютировал в профессиональном футболе в финском «Яро», за который провел 31 матч в 2014—2016 годах. С августа 2016 года полузащитник выступает за «Базель».

 Канделаки заявила, что ее роль на "Матч ТВ" и стратегия канала не изменятся
КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей по итогам матча с "Краснодаром"
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу
Стали известны сроки восстановления Самедова
«Базель» - идеальный противник. На что надеется ЦСКА?
РФС объяснил, почему Россия опускается всё ниже в рейтинге ФИФА
КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей
Пресс-служба УЕФА — о Роналду: Так любит ЛЧ, что поёт её гимн
Крамник и Карякин примут участие в 80-м шахматном супертурнире
Новости
Авто
В ГИБДД рассказали о правилах «засады» на дороге В Госавтоинспекции настаивают, что сотрудники полиции в соответствии с новым административным регламентом не смогут целиком «прятаться» в кустах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь