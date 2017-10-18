Тренер: ФК «Шериф» понимает важность игры с «Локомотивом», поэтому постарается победить

Источник: РИА "Новости"

Встреча третьего тура группового этапа Лиги Европы пройдет на стадионе «Шерифа» в Тирасполе в четверг и начнется в 22:05 мск.

«Завтра будет трудная и интенсивная игра для обеих команд, каждая из которых хочет набрать очки. Мы готовы сыграть с “Локомотивом”, он проводит хороший сезон в таком серьезном чемпионате, как российский. Но наши ребята готовы, у них хорошее состояние, все понимают важность этой игры, поэтому мы готовы выйти и показать хороший футбол», — сказал Бордин.

«Мы постараемся выиграть, ведь играем дома, перед своими болельщиками. Играя против такой команды, как “Локомотив”, это трудно сделать, но посмотрим завтра, на поле мы уже сможем понять, какие у соперника слабые места. “Локомотив” хорошо играет в российском чемпионате», — отметил тренер.

По его мнению, у «Шерифа» есть шансы выйти из группы в стадию плей-офф. «В группах все команды хотят показать лучший результат и выйти дальше, тем более у таких команд, как “Локомотив” и “Копенгаген”, хороший опыт выступления в этом турнире. Группа у нас сложная, но и у нас есть шанс на выход дальше, надо только хорошо играть и набирать очки. Завтра очень важная для нас игра, обе команды захотят получить очки», — подчеркнул Бордин.