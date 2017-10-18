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17:07 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Маккаби»: Мы играли с «Кайратом», но чемпионат выигрывает «Астана», значит она и сильнее

Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Йорди Кройф перед игрой с «Астаной» в Лиге Европы рассказал журналистам о состоянии своей команды и ожиданиях от матча, передает корреспондент Vesti.kz.

— Оцените шансы команды в завтрашнем матче?
— «Астана» показывает отличные результаты на своем газоне. В том числе, и Европе. Но мы настроены оптимистично — будем показывать свой футбол.

— Вы были помощником тренером, спортивным директором, теперь — тренер. Вы определились с позицией?
— Я люблю футбол. Время покажет, какую позицию я займу в будущем.

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— Тренер «Астаны» лестно отзывался о Вас. Вы знакомы с ним?
— Да, мы знакомы. Мы встречались шесть-семь лет назад на Кипре. Мы теперь следим за матчами друг друга. Я его уважаю. И всегда ему желаю удачи, но не завтра.

— Ваша команда играла с «Кайратом». Теперь, с «Астаной». Какой клуб сильнее?
— Если брать казахстанский чемпионат, то его выигрывает «Астана». Она и на бумаге сильнее. С «Кайратом» мы играли в то время, когда чемпионат только начинался. И, возможно, нам повезло. Если бы матч прошел сейчас, то мы бы выиграли увереннее. Что касается «Астаны», то сейчас условия совсем другие и другой газон.

— Переняли ли Вы что-нибудь от своего легендарного отца, его философию игры?
— Да, мой отец был легендарным игроком и тренером. Но нас нельзя сравнивать, ведь я совсем другой человек.

— Плюс ли для Вас, что у «Астаны» столько травмированных игроков?
— У нас также много травмированных игроков. Это уравнивает шансы.

— Какие игроки из-за травм точно не примут участия?
— Мы оставили в Тель-Авиве шесть-семь игроков.

— «Астана» хочет выйти из группы, а какая задача у вашей команды?
— Испанский «Вильярреал» — фаворит в нашей группе. Но все четыре команды хотят выйти из группы и оставшиеся клубы поборются за оставшееся место. Думаю, клубы в играх между собой будут отбирать очки.

Ранее мнением о матче поделился Станимир Стойлов, а футболисты «Астаны» провели открытую тренировку на поле «Астана Арены».

Напомним, матч группового раунда Лиги Европы между «Астаной» и «Маккаби» из Тель-Авива пройдет на «Астана Арене» завтра, 19 октября, и начнется в 21:00 по столичному времени. Обе команды за два тура набрали по одному очку.

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