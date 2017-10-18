«Секрет “Спартака” — дикий настрой, Глушаков и Промес»

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— Чем можно объяснить разгром, который «Спартак» учинил грозной «Севилье»?

Виктор Булатов: На то есть две причины. Во-первых, это сумасшедший настрой «Спартака», хорошие физические кондинции, возвращение Дениса Глушакова и Квинси Промеса и фантастическая игра вратаря Александра Селихова.

Во-вторых, полностью разобранная «Севилья».

Европейской команды в таком состоянии и так безвольно играющей я давно не видел. Была анархия на поле, и не было абсолютно никакой дисциплины.

При потере мяча я не видел никакого желания у полузащитников бежать назад догонять. У них не играл основной опорный Н’Зонзи, но чтобы так команда разваливалась… Я неприятно удивлен «Севильей». А «Спартак» заслуженно выиграл.

Евгений Бушманов: Бывают такие игры, когда залетает все. Реализовали практически все, что создали. Понятно, что сыграл роль и настрой «Спартака», и поддержка болельщиков на трибунах ощущалась.

Алексей Мелешин: В победу я верил и до матча, а такой разгромный счет можно объяснить хорошей реализацией моментов.

Во втором тайме у «Спартака» было поменьше атак, чем в первом, но реализация была намного лучше.

Если брать в общем, то настрой команды и выбранный план на игру также сыграли большую роль. Правильно сделали, что сыграли от обороны на быстрых атаках, пользуясь пространством. Особенно показательным получился гол Адриано с передачи Промеса. Определяющим моментом, на мой взгляд, стал вынос Комбаровым мяча из пустых ворот.

— «Севилья» в восьми турах Примеры пропустила четыре гола, а здесь в одном матче на один больше. Что не так с обороной испанцев?

В. Б.: Это еще и стечение обстоятельств. Я бы сказал, что 5:1 не отражает истинное соотношение сил команд. Забей в стопроцентном моменте соперник, все могло сложиться иначе. А заслуга «Спартака» в том, что они дотерпели в тяжелой ситуации. Как известно, футбол непредсказуем, и на первое место иногда выходят настрой и концентрация.

Футболисты «Севильи» были не готовы умирать на поле, они вышли просто воздухом подышать. Как правило, в ворота команды, которая готова на зубах тащить игру, мячи не залетают, а ворота безвольной команды залетает все, что можно.

Е. Б.: А никак это объяснить не получится. Футбол тем и привлекателен, потому что иногда очень сложно, а то и невозможно объяснить тот или иной результат. То, что «Спартак» заслужил его, это очевидно. А то, что получился такой крупный счет, то можно лишь сказать: это футбол. «Спартак» же не настолько сильнее «Севильи», но в этот раз вышло так, что смогли забить пять мячей.

А. Б.: Проблемы с обороной есть у всех, но «Спартак» был в ударе и воспользовался слабыми сторонами соперника.

— Чего ждать от «Севильи» в домашнем матче? Каковы шансы на победу в гостях?

В. Б.:

Я думаю, что «Севилья» все-таки классом выше «Спартака», и ждать надо того, что игра будет проходить в том же ключе, что и первые десять минут второго тайма в Москве.

Тогда на «Спартак» обрушивались атака за атакой, хозяева не знали, как взять мяч под контроль, и отбивались из последних сил. «Севилья» умеет играть, в отличие от российских клубов, в позиционной атаке, которую они доводят каждую атаку до логического конца. И надо готовиться к такому футболу на протяжении всего матча. И я думаю, «Спартаку» придется очень тяжело.

Е. Б.: Следующий матч не будет легкой прогулкой. «Севилья» — это очень сильный соперник, который будет еще больше мотивирован.

А. Б.: Нам будет там очень тяжело, и давление соперник будет оказывать по всему полю. Хотелось бы, чтобы все подошли в полном строю. Сейчас возможностей для ротации не так много, но надеюсь, что все подойдут в хорошем физическом состоянии.

Ничью можно будет оценивать, как положительный результат, потому что «Севилья» всегда играет дома очень сильно.

Но до матча еще две недели и две игры в чемпионате, поэтому более предметно можно об этом говорить после матча с «Ростовом».

— Как отразится на игре красно-белых отсутствие болельщиков в Севилье?

В. Б.: Я думаю, это может сказаться в какой-то мере. «Спартак» всегда чувствует поддержку болельщиков и на выезде, и этого будет не хватать. С другой стороны хорошо, что играют не дома при пустых трибунах.

Е. Б.: Всегда приятно слышать своих болельщиков. По собственному опыту могу сказать, что в выездных матчах их все равно слышно. Но результат делается на поле, и я бы не стал этой ситуации придавать слишком большого значения.

А. Б.: Думаю, что на саму игру это не повлияет, также как и на состав, и на подготовку к матчу. Конечно, поддержка нужна команде, она помогает футболистам, и всегда приятно играть, слыша своих болельщиков, в каком бы количестве они не присутствовали на трибунах. Очень хочется верить, что ребят такое решение УЕФА даже разозлит и подзадорит. Сейчас, конечно, хочется искать что-то положительное в этой ситуации, поэтому приходится находить такие слова.

Могу сказать, что на игре в Мариборе была очень хорошая поддержка у «Спартака», и это было приятно. Было похоже на выездную игру в России — болельщиков было очень много.

— Выйдет ли «Спартак» из группы?

В. Б.: Я думаю, шансы «Севильи» даже на сегодняшний день все равно предпочтительнее. Общий уровень игры испанского клуба выше спартаковского.

Я бы оценил шансы как 70% на 30% в пользу «Севильи».

Е. Б.: После этой победы шансы, конечно, повысились. Да, будет две игры на выезде, но вполне можно взять очки. Так что, шансы есть, и они неплохие.