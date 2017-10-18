Таких триумфов у москвичей было не так уж много.
ЦСКА уступил «Базелю» в Юношеской лиге УЕФА, потерпев третье поражение подряд
ЦСКА уступил «Базелю» в Юношеской лиге УЕФА, потерпев третье поражение подряд.
ЦСКА уступил «Базелю» в Юношеской лиге УЕФА, потерпев третье поражение подряд.
Ранее «армейцы» проиграли «Бенфике» (1:5) и «Манчестер Юнайтед» (2:3).
ЦСКА в матче с «Базалем» первым повёл в счёте. На 15-й минуте Никита Мацхарашвили нашёл пасом Виталия Жиронкина, который поразил ворота швейцарцев — 1:0. Ещё до перерыва «Базель» сумел отыграться. На 36-й минуте Даниеле Веско сравнял счёт (1:1).
В начале второго тайма гости усилиями Доминика Шмидта вышли вперёд и уже ЦСКА восстановил равенство в счёте забив на 69-й минуте. Гол на счету Ивана Захарова. И всё же москвичи уступили. На 79-й минуте победу «Базелю» принёс Афимико Пулулу — 3:2.