Самая тихая стройка века. Топ-клуб, о котором не говорят
Вчера на равных играл с «Реалом».
Вчера на равных играл с «Реалом».
Одна из самых интересных вещей в футболе — наблюдать, как меняется расстановка сил. Как новые центры силы появляются и исчезают и борются за влияние. На нас, зрителей. Это медленный процесс, который тянется годами, но без него Лига чемпионов давно превратилась бы в сухарь с пыльным привкусом прошлого вторника.
Да, жизнь постоянно раскрашивают яркие однодневные команды (давай, «Монако», соберись), чудеса (где сейчас «Лестер»?) и просто сложные стечения обстоятельств (как насчёт Лиги Европы, «Севилья»?). Но именно медленные эволюционные процессы, вроде превращения «Челси» в
Можно ли построить глобальный проект без космических денег и вселенского хайпа? Пока вопрос открыт, но прямо сейчас один клуб пытается.
Богатая, но прижимистая еврейская семья
Широко известно, что у «Тоттенхэма» необычная зарплатная политика. Гарри Кейн зарабатывает меньше, чем Гжегож Крыховяк, который так и не пригодился в «ПСЖ». Кристиан Эриксен — меньше, чем Хавьер Пасторе и так далее. Но то, чтоб этом известно — это ещё не объяснение парадокса. Есть много команд с большим потенциалом, которые платят своим лидерам меньше
Дэниел Леви и Маурисио Почеттино сумели сломать систему. Три года подряд команда растёт, занимая в итоговой таблице АПЛ место выше, чем в прошлом сезоне.
Но хватит об этом. Мало быть семьёй, чтобы бросить вызов сложившейся футбольной системе — если эта семья из провинции. А в последние годы «Тоттенхэм» иногда был просто олицетворением провинциальности. Это и бездарно отданное «Арсеналу» второе место в сезоне 2015−16, и трусливая игра в Лиге чемпионов год назад. Эксперименты с составом, проигранные за 10 минут матчи… на ЛЧ «Тоттенхэм» отреагировал, как закомплексованный парень на красивую девушку: попытался убедить себя, что «не
Инициация в элите или школьный экзамен
Это одна из тех игр, которую нужно смотреть полностью. Нарезка моментов даст не больше понимания, чем список статистических данных — ударов, пасов и остального. За этими деталями легко пропустить главное.
Момент Кейна на 71-й минуте из разряда системных. Когда каждый знает, куда открываться и в какую зону отдавать пас. Кстати, упрекать нападающего за нереализованный момент — бессмысленно, Кейн бил именно так, как нужно бить в такой ситуации. Просто вратари обеих команд сделали по одному сейву, который выходит за рамки обычной качественной игры. Даже после 10 повторов я всё равно не понимаю, как Льорис успел отставить ногу при ударе Бензема, а Навас — зацепить мяч пальцами.
Ничья — красивый результат для такой игры. Для «Тоттенхэма» играть на «Сантьяго Бернабеу» на результат — это определённое преодоление себя. Оно прошло успешно. Команда готова к большим матчам. У «Реала» тоже всё нормально. Именно это слово употребил Зидан. «Нормально, что мы не выиграли, — сказал он после финального свистка — мы играли против отличной команды». Зидан может себе позволить делать комплименты соперникам. Он — победитель. Тем, кого он назвал отличной командой, тоже пора