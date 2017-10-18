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15:11 (мск), источник: Sports.kz

«Qazsport» покажет прямую трансляцию матча «Карабах» — «Атлетико»

Сегодня в матче группового этапа Лиги Чемпионов азербайджанский «Карабах» примет испанский «Атлетико», пишет Sports.kz.

Источник: Reuters

Казахстанцы увидят это противостояние в прямом эфире телеканала «Qazsport» в 21:50.

Букмекерская контора 1XBET отдает предпочтение мадридцам: победа «Карабаха» — 13.5, ничья — 6.2, победа «Атлетико» — 1.28.

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