Таких триумфов у москвичей было не так уж много.
«Qazsport» покажет прямую трансляцию матча «Карабах» — «Атлетико»
Сегодня в матче группового этапа Лиги Чемпионов азербайджанский «Карабах» примет испанский «Атлетико», пишет Sports.kz.
Сегодня в матче группового этапа Лиги Чемпионов азербайджанский «Карабах» примет испанский «Атлетико», пишет Sports.kz.
Казахстанцы увидят это противостояние в прямом эфире телеканала «Qazsport» в 21:50.
Букмекерская контора 1XBET отдает предпочтение мадридцам: победа «Карабаха» — 13.5, ничья — 6.2, победа «Атлетико» — 1.28.