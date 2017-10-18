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14:17 (мск), источник: Советский спорт

Элвер Рахимич: Нет нападения? Зато есть Березуцкий!

Тренер ДЮСШ ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением о предстоящей игре армейцев в Лиге чемпионов против швейцарского «Базеля».

Источник: Советский спорт

«ЦСКА ДОЛЖЕН ИГРАТЬ ПЕРВЫМ НОМЕРОМ»

— Насколько сложной будет игра ЦСКА — «Базель»?
— Армейцы в игре с «Краснодаром» (1:0) показали, что в любой трудной для себя ситуации можно выжать максимум. «Краснодар» выступил в боевом составе, а у ЦСКА были серьезные потери. В итоге команде удалось взять три очка. Все это благодаря грамотной стратегии тренера.

Посмотрите, как себя проявляет молодежь. На мой взгляд, в нашей команде молодые игроки раскрываются больше всего, кто бы что не говорил.

Хотя, безусловно, отсутствие лидеров в ЦСКА сказывается на команде. Молодые игроки хороши, но опыт в важных играх еще никто не отменял. Надеюсь, что Вернблум и Головин будут готовы к игре с «Базелем».

— Наиболее опытного еврокубкового игрока — Алана Дзагоева — не будет. Серьезная потеря?
— Конечно. Не только Алан. Любая потеря игрока стартового состава может определенным образом сказаться на качестве футбола. Такие ребята, как Дзагоев, — лидеры, от них очень многое зависит. С другой стороны, те, кто их заменит, могут хорошо себя проявить, поэтому будут стараться играть на максимуме.

— Насколько силен «Базель»?
— Я видел не так много игр с участием швейцарцев. Но тот результат, который они показали с «Бенфикой» (5:0), говорит о том, что это по-настоящему серьезная боевая команда. Очень высокий уровень демонстрирует в своем первенстве, постоянно становится чемпионом.

— Как в ЦСКА восприняли поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:4)?
— Я думаю, тренерский штаб проанализировал все ошибки. Никто волосы на себе рвать не собирался. Мы прекрасно понимаем, что «Юнайтед» и наш клуб — это абсолютно разный уровень. У манкунианцев собраны очень сильные футболисты. Эта команда один из претендентов на победу в Лиге чемпионов, я уже не говорю о чемпионате Англии. Поэтому проиграли и проиграли. Надо двигаться дальше.

«ПОМНЮ СУХИ ПО “СПАРТАКУ”, ДОБРОТНЫЙ ЗАЩИТНИК»

— Как армейцы будут играть против швейцарского клуба?
— Я думаю, что мы должны играть в свой футбол. Я не могу ответить за Виктора Гончаренко, какую он выберет тактику. Но уверен, что он хорошо изучил соперника и выберет тот вариант, который сможет принести результат. Но на мой взгляд, у себя дома ЦСКА должен играть первым номером. Потому что в первую очередь мы все это делаем для своих болельщиков.

— Капитанит в «Базеле» Марек Сухи. Помните этого игрока?
— Да, он играл в «Спартаке». Он был и остается добротным защитником. Хороший, цепкий игрок. Уверен, что он не просто так является капитаном швейцарской команды. Он 3 года в «Базеле», и довольно опытен. У «Базеля» нет больших звезд, клуб исповедует командный футбол, и этим они опаснее всего. Если ты знаешь, кто такие «МЮ», «Реал» и чего от них и подобных клубов ожидать, то с такими «темными лошадками», как «Базель», можно обжечься.

— Если ЦСКА удастся обыграть швейцарцев — это станет серьезной заявкой на выход из группы?
— Я думаю, да. Побороться за второе место и выйти из группы у нас есть все шансы. Надо решать задачи в Лиге чемпионов пошагово, не смотреть на то, как сыграют «Ман Юнайтед» с «Бенфикой».

«ЦСКА ВСЕГДА БУДУТ КРИТИКОВАТЬ»

— Давно уже говорят, что у армейцев нет классного форварда.
— Не знаю. Зато у нас есть Алексей Березуцкий или его брат Василий. Как говорится, в бой идут одни старики. В нашей команде всегда найдется человек, который забьет в нужный момент. Самое главное, чтобы мы добивались результата. А кто забьет и с каким счетом — это уже не имеет значения.

— Тяжело ЦСКА играть в таком графике?
— Много сил уходит, безусловно. С другой стороны, мы каждый год находимся в таком режиме, нам не привыкать.

— Кого из молодых игроков ЦСКА считаете самым перспективным?
— Они все молодцы, стараются. И не случайно их привлекают в основную команду. Кого-то конкретного я вам не назову.

Посмотрите на Жамалетдинова, он вырос как игрок: «Бенфике» забил, «Амкару» — то же самое. Он прогрессирует с каждым разом. Дай Бог, чтобы он и с «Базелем» отличился.

— Смена поколений в ЦСКА проходит безболезненно?
— Я думаю, что да. Судя по тому, что мы находимся в четырех очках от лидера в РФПЛ. Нас могут критиковать, но наши результаты говорят сами за себя.

— Много критики в адрес Васина. Насколько она объективна?
— Нас всегда будут критиковать, ошибаешься ты или нет — не важно. Виктору не надо на это обращать внимание, надо готовиться к матчам и сконцентрироваться полностью на себе.

— Ваш прогноз на матч.
— Любая победа ЦСКА, вне зависимости от счета. Самое главное — взять три очка.

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