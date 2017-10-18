Стойлов: Мы не мадридский «Реал» — не надо себя переоценивать. «Астана» не фаворит в матче с «Маккаби»

— Завтра будет футбольный праздник. Ждем, что наша команда покажет максимальный уровень. Надеюсь на хороший результат. «Маккаби» после приезда Кройффа стала играть сильнее. Это гарантия хорошего результата. Но мы постараемся показать хороший футбол, — сказал Стойлов на предматчевой пресс-конференции.

— Можно ли назвать матчи с «Маккаби» определяющими?

— Думаю, да. Но «Астане» не нужно думать о выходе. Нужно показывать хороший футбол. Если мы сможем пробиться дальше, это будет хорошо.

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— Какие проблемы с составом?

— Ласло Кляйнхайслер — на лечении в Германии. Срджан Граховац начал тренироваться. Также к тренировкам после 20 дней отсутствия приступил Марин Аничич. Надеюсь, они успеют набрать форму.

У нас мало игроков, но они качественные. Если команда устала после 10 месяцев, значит мы делали что-то не так. Я думаю, команда будет свежий завтра и покажет хороший футбол.

— Вопрос по Мужикову. Вы сообщали, что он поедет на лечение в Германию. Потом об интересе к вам со стороны «Трабзонспора» — можно об этом говорить?

— Да, есть травма. Но лечить ее будем в ноябре. Будем давать ему перерыва. Он будет с нами. У нас мало футболистов — график плотный, будем делать ротацию. Он готов завтра сыграть. Что касается меня, то мы думаем о «Маккаби», об остальном будем говорить потом.

— Вы говорите о зимних трансферах. Значит предложения от турков Вам не интересны?

— Я не говорил о трансферах. Мой контракт заканчивается. Как подпишем, тогда и будем говорить.

— Израильтяне любят играть в атакующий футбол — это на пользу «Астане»?

— Все команды любят на победу. Со «Славией» они играли в три защитника. Это их выбор. Нам нужно хорошо действовать в обоих фазах игры.

— Вы сказали, что «Маккаби» фаворит в нашей паре. Вы считаете их сильнее?

— «Астана» не будет фаворитом в парах с такими командами, как «Маккаби». Нельзя себя переоценивать. Мы были успешны последние годы, но мы не мадридским «Реал». Чтобы быть фаворитом в парах с «Маккаби» или «Славия», то нужно совершать трансферы в три-пять миллионов долларов. Вспомните, как мы играли с юрмальским «Спартаком» или «Жальгирисом», где были фаворитами. Фаворит не всегда легко выигрывать.