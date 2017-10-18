Роберто Манчини: Не могу не согласиться с нашим Президентом

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «Зенита» на пресс-конференции накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом» говорил о газоне стадиона «Санкт-Петербург» и о словах Президента России Владимира Путина.

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа L, 19.10.2017, 20:00 Зенит - Русенборг -

— Все ли готовы сыграть? — вопрос Манчини.

— Абсолютно все. Правда, в Лиге Европы заявка ограничена, поэтому кто-то в нее не попадет.

— Поле на стадионе «Санкт-Петербург» подлатали. Довольны ли вы его состоянием, и почему газон не заменили полностью?

— Не знаю, почему не заменили. Этот вопрос решает не только клуб. В любом случае, поле выглядит лучше, чем в матче против «Реал Сосьедад».

— Вы слышали слова Президента России Владимира Путина о том, что у «Зенита» играет много легионеров в Лиге Европы? Будете ли уделять больше внимания российским игрокам?

— Не могу не согласиться с нашим Президентом. (Улыбается.).

— Какие сложности ждете от матча с «Русенборгом»?

— Это сильная команда, которая всегда играет в еврокубках.

Будет сложный матч, потому что норвежцы физически хорошо подготовлены, у них большое количество игроков с опытом выступления в Европе.

— Некоторые аргентинцы не играли против «Арсенала». Из-за перелета, или вы готовили их к матчу с «Русенборгом»?

— Матч с «Арсеналом» был в воскресенье, а они прилетели в пятницу с другого континента. Я решил не рисковать и не поставил их на матч. Когда так мало времени на восстановление, велик риск травмы.

— Хватило ли сейчас времени, чтобы все, кто уезжал, восстановили силы?

— Да, сейчас все чувствуют себя хорошо и готовы сыграть завтра.

Александр КОКОРИН:

«Предстоит матч “Зенита” с “Русенборгом”, а не Кокорина с Бендтнером».

— Многие рассматривают противостояние «Зенита» с «Русенборгом», как дуэль Кокорина и Бендтнера. А вы? — спросили нападающего петербургского клуба.

— Бендтнера я, конечно, знаю — это хороший футболист, который играл в сильном английском клубе. Но об этом соперничестве первый раз слышу. Это противостояние «Зенита» и «Русенборга», а не Кокорина и Бендтнера. Мы хотим одержать третью победу подряд.

— Как вы себя чувствуете?

— Усталость есть, это нормально. В сборной были тяжелые матчи, перелеты, но я приехал сюда и потихоньку восстанавливаюсь, возвращаю былую форму.

— Каково эмоциональное состояние команды после поражения от «Арсенала»?

— Проигрывать всегда тяжело. Так что негативные эмоции присутствуют, и мы ждем хорошей игры завтра, чтобы победить и переключиться на позитив.

— Какие у вас ассоциации с норвежским футболом и «Русенборгом»? Повлияет ли вчерашняя победа «Спартака» на ваш настрой?

— Это вообще не связанные между собой вещи, матч «Спартака» совершенно ни при чем. К «Русенборгу» готовимся как к обычной игре. ​.