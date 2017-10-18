Роберто Манчини: Не могу не согласиться с нашим Президентом
Тренер «Зенита» и Кокорин — о «Русенборге» и не только.
Тренер «Зенита» и Кокорин — о «Русенборге» и не только.
Главный тренер «Зенита» на
— Все ли готовы сыграть? — вопрос Манчини.
— Абсолютно все. Правда, в Лиге Европы заявка ограничена, поэтому
— Поле на стадионе «Санкт-Петербург» подлатали. Довольны ли вы его состоянием, и почему газон не заменили полностью?
— Не знаю, почему не заменили. Этот вопрос решает не только клуб. В любом случае, поле выглядит лучше, чем в матче против «Реал Сосьедад».
— Вы слышали слова Президента России Владимира Путина о том, что у «Зенита» играет много легионеров в Лиге Европы? Будете ли уделять больше внимания российским игрокам?
— Не могу не согласиться с нашим Президентом. (Улыбается.).
— Какие сложности ждете от матча с «Русенборгом»?
— Это сильная команда, которая всегда играет в еврокубках.
Будет сложный матч, потому что норвежцы физически хорошо подготовлены, у них большое количество игроков с опытом выступления в Европе.
— Некоторые аргентинцы не играли против «Арсенала».
— Матч с «Арсеналом» был в воскресенье, а они прилетели в пятницу с другого континента. Я решил не рисковать и не поставил их на матч. Когда так мало времени на восстановление, велик риск травмы.
— Хватило ли сейчас времени, чтобы все, кто уезжал, восстановили силы?
— Да, сейчас все чувствуют себя хорошо и готовы сыграть завтра.
Александр КОКОРИН:
«Предстоит матч “Зенита” с “Русенборгом”, а не Кокорина с Бендтнером».
— Многие рассматривают противостояние «Зенита» с «Русенборгом», как дуэль Кокорина и Бендтнера. А вы? — спросили нападающего петербургского клуба.
— Бендтнера я, конечно, знаю — это хороший футболист, который играл в сильном английском клубе. Но об этом соперничестве первый раз слышу. Это противостояние «Зенита» и «Русенборга», а не Кокорина и Бендтнера. Мы хотим одержать третью победу подряд.
— Как вы себя чувствуете?
— Усталость есть, это нормально. В сборной были тяжелые матчи, перелеты, но я приехал сюда и потихоньку восстанавливаюсь, возвращаю былую форму.
— Каково эмоциональное состояние команды после поражения от «Арсенала»?
— Проигрывать всегда тяжело. Так что негативные эмоции присутствуют, и мы ждем хорошей игры завтра, чтобы победить и переключиться на позитив.
— Какие у вас ассоциации с норвежским футболом и «Русенборгом»? Повлияет ли вчерашняя победа «Спартака» на ваш настрой?
— Это вообще не связанные между собой вещи, матч «Спартака» совершенно ни при чем. К «Русенборгу» готовимся как к обычной игре. .
Егор БЫЧКОВ, Гоша ЧЕРНОВ из