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13:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Пресс-служба УЕФА — о Роналду: Так любит Лигу чемпионов, что поёт её гимн

Пресс-служба УЕФА заострила внимание на эпизоде, произошедшем перед началом матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Тоттенхэмом»: нападающий мадридской команды Криштиану Роналду пел гимн турнира.

Источник: Reuters

«Когда так любишь Лигу чемпионов, что поёшь её гимн», — написала пресс-служба УЕФА в своём аккаунте в «Твиттере», выложив видео поющего Роналду и приложив к сообщению улыбающийся смайл.

Матч «Реал» — «Тоттенхэм» завершился со счётом 1:1, Роналду на 43-й минуте отметился голом с пенальти.

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