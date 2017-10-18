Пресс-служба УЕФА — о Роналду: Так любит Лигу чемпионов, что поёт её гимн
Пресс-служба УЕФА заострила внимание на эпизоде, произошедшем перед началом матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Тоттенхэмом»: нападающий мадридской команды Криштиану Роналду пел гимн турнира.
Источник:Reuters
«Когда так любишь Лигу чемпионов, что поёшь её гимн», — написала пресс-служба УЕФА в своём аккаунте в «Твиттере», выложив видео поющего Роналду и приложив к сообщению улыбающийся смайл.
Матч «Реал» — «Тоттенхэм» завершился со счётом 1:1, Роналду на 43-й минуте отметился голом с пенальти.